Hohnstedt: "Wir wissen nicht, wo wir stehen“

– Foto: TuS Wagenfeld

Das Heimspiel des TuS Wagenfeld in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 gegen den TuS Leese ist abgesagt worden. Die Entscheidung fiel am Freitagvormittag, nachdem bereits im Vorfeld deutliche Zweifel bestanden hatten, ob die Partie überhaupt stattfinden kann.

Die fehlende Spielpraxis macht die Lage aus Wagenfelder Sicht besonders kompliziert. Vor allem der fehlende Vergleich mit Gegnern in der Vorbereitung sorgt für Unsicherheit. „Wir wissen nicht, wo wir stehen“, sagte Hohnstedt. „Wir haben keine Minute getestet.“

Trainer Michael Hohnstedt hatte schon vor der endgültigen Absage die schwierige Ausgangslage beschrieben. „Die Vorzeichen sind natürlich nicht gut, die gesamte Vorbereitung“, sagte er. „Wir haben wenig auf Platz trainiert.“

Abgang von Marten – Torwart Olschewski verletzt

Zusätzlich musste Wagenfeld im Winter einen wichtigen Spieler ziehen lassen. „Wir haben mit Niko Marten, glaube ich, das größte Talent aus der Liga verloren an den TSV Wetschen“, so Hohnstedt.

Personell sieht der Coach grundsätzlich dennoch stabile Voraussetzungen. „Wir haben keine Verletzungssorgen. Also der Kader ist eigentlich schon groß.“ Ein Ausfall trifft die Mannschaft aber spürbar: „Yannick Olschewski, unser Torwart, der in der Hinrunde fast alle Spiele gemacht hat, der ist verletzt, der fehlt.“

Als Ersatz sieht Hohnstedt jedoch eine verlässliche Lösung: „Wir haben mit Mario Nolting natürlich eine super Nummer zwei, die da natürlich einspringen könnte.“

Respekt vor Leese – Blick nach vorn

Sportlich hatte sich Wagenfeld trotz der schwierigen Vorbereitung vorgenommen, die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten. „Ob wir jetzt gespielt haben oder nicht“, sagte Hohnstedt. Gleichzeitig betonte er den Respekt vor dem Gegner. „Sehr unbequemer Gegner, wirklich kämpferisch extrem gut, läuferisch extrem gut“, so der TuS-Trainer. „Unfassbar gutes Umschaltspiel offensiv.“ Auch einzelne Spieler Leeses hob er hervor: „Meinking, Kuznecov, haben mit Haso einen brutalen Stürmer, der auch weiß, wo in der Box das Tor steht.“

Nach der Absage richtet sich der Blick jedoch auf den kommenden Spieltag. „Ansonsten fangen wir nächste Woche in Neuenkirchen an“, kündigte Hohnstedt an.