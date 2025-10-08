Hohnstedt: „Wir wissen, dass es in Steimbke nie angenehm ist“

Der TuS Wagenfeld reist am Samstagabend mit breiter Brust zum SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Nach zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen mit vier Siegen will die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt auch beim Flutlichtspiel in Steimbke bestehen – und ihre starke Serie fortsetzen.

„Wir wissen, dass das wieder ein richtig schweres Spiel wird“, sagt Hohnstedt. „Steimbke ist zu Hause unfassbar eklig zu bespielen, das waren sie schon in der vergangenen Saison.“ Tatsächlich gewann der SVB drei seiner bisherigen vier Heimspiele und ist in Steimbke traditionell kampfstark.

Der TuS geht mit 13 Punkten aus den letzten fünf Partien in die Begegnung. Doch Hohnstedt warnt vor Übermut: „Das hört sich schön an, 13 Punkte aus fünf Spielen, aber in Steimbke wartet ein anderer Charakter eines Spiels. Da müssen wir uns erneut beweisen und sehen, wie gut wir aktuell wirklich sind.“

Auch die Personallage beim Gegner spielt eine Rolle. „Steimbke hatte zuletzt einige Ausfälle, aber das ist in der Bezirksliga normal. Manche kommen zurück, andere fallen aus. Entscheidend ist, dass sie als Team immer funktionieren“, so Hohnstedt. Besonders die Rückkehr von Kapitän Marcel Wind nach Gelbsperre sieht der Wagenfelder Trainer als Stärkung für die Gastgeber.

Bei Wagenfeld selbst läuft derzeit vieles nach Plan. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, die Stimmung gut. „Die Qualität in den Einheiten ist extrem. Ich habe aktuell die Qual der Wahl, was für mich als Trainer natürlich schön, aber auch schwierig ist“, sagt Hohnstedt.

Sportlich setzt der TuS weiter auf Stabilität in der Defensive und Effizienz im Abschluss – Tugenden, die den Aufschwung der letzten Wochen ermöglicht haben. „Wir wollen hinten wieder nichts anbrennen lassen, aber vorne unsere Qualität ausspielen und Chancen kreieren. Wenn wir das umsetzen, können wir auch in Steimbke etwas mitnehmen.“

Das Flutlichtspiel am Samstagabend gilt als weiterer Prüfstein auf dem Weg, sich dauerhaft im oberen Tabellendrittel zu etablieren. „Steimbke kann richtig unbequem sein, gerade zu Hause. Aber wir freuen uns auf diese Aufgabe“, so Hohnstedt. „Wir wollen unseren positiven Lauf fortsetzen – und werden alles investieren, um auch aus Steimbke etwas Zählbares mitzunehmen.“