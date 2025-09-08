Hohnstedt: „Was wir abgeliefert haben, ist Wahnsinn – bin überstolz"

Dieser Sieg wird in Wagenfeld wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Mit einer personell ausgedünnten, kräftezehrenden Woche im Rücken bezwang der TuS am Sonntag den starken Aufsteiger SV Germania Helstorf mit 2:1 – und lieferte dabei nicht nur drei Punkte ab, sondern ein bemerkenswertes Statement in Sachen Mentalität und Teamgeist.

„Ich habe vieles im Fußball erlebt“, sagte ein hörbar angegriffener, aber sichtlich bewegter Trainer Michael Hohnstedt nach dem Abpfiff, „aber was wir heute auf den Platz gebracht haben – das war Wahnsinn. Ich bin überstolz auf diese Mannschaft.“

Bereits nach vier Minuten gelang die frühe Führung. „Super Pass von André Krause hinter die Kette, Alexander Nandzik lupft über den Torwart – 1:0. Perfekter Start“, so Hohnstedt. Kurz darauf hatte Nicolas Marten die große Chance zum 2:0: „Aus vier Metern köpft er den Torwart an – ein 17-Jähriger, der direkt aus der Grippe kommt. Das muss eigentlich das 2:0 sein.“

Wagenfeld spielte weiter mutig. Wieder war Nandzik gefährlich, scheiterte aber am stark reagierenden Helstorfer Keeper. In der 27. Minute fiel dann doch das verdiente 2:0: „Ein überragender Pass von Alin Faur auf den zweiten Pfosten, Chris Brüggemann nimmt ihn mit der Brust und haut ihn unter die Latte. So wie man ihn kennt.“

Zitterpartie nach dem Anschluss

Zur Halbzeit stand eine hochverdiente Führung – und doch musste Hohnstedt bereits erste Korrekturen vornehmen: „Nico Marten konnte nicht mehr, er war platt. Wir bringen Daniel Zimmermann – nach 14 Monaten Verletzung, ohne ein Testspiel. Das zeigt, was wir noch zur Verfügung hatten.“

Auch Felician Günther und Nandzik mussten später angeschlagen raus, Hohnstedt brachte Spieler aus der zweiten Mannschaft. Und dann wurde es noch einmal eng: „In der 85. Minute kriegst du so ein Eiertor – und auf einmal denkst du: Scheiße, das kannst du verlieren.“

Helstorf drängte auf den Ausgleich – in der 90. Minute verhinderte Yannick Olschewski mit einer Glanztat das 2:2. „Wahnsinnsparade – er hat uns den Sieg festgehalten“, lobte Hohnstedt.

Auf dem Zahnfleisch zum Dreier

Die Nachspielzeit wurde zur Abwehrschlacht. „Als der Schlusspfiff kam, lagen elf Mann auf dem Rasen und vier oder fünf auf der Bank. Alle platt. Aber alle glücklich.“

Was den Trainer besonders stolz machte: „Wir hatten 13 fitte Spieler, einige auf der Bank, die eigentlich gar nicht spielen konnten, zwei in der Startelf, die unter der Woche krank waren – und wir schlagen eine richtig gute Mannschaft mit 2:1.“

TuS rückt vor – und blickt nach vorn

Mit nun sechs Punkten aus fünf Spielen verbessert sich Wagenfeld auf Rang elf der Tabelle. Für Hohnstedt ist klar: „Für uns hat die Saison heute begonnen. Jetzt regenerieren wir, schauen, wer fit wird – und dann wollen wir nächste Woche in Stuhr nachlegen.“

TuS Wagenfeld 1908 – SV Germania Helstorf 1923 2:1

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Alexander Nandzik (61. Fabian Cieslack), Daniel Umeh Oduweku (71. Tamme Alscher), Jan-Ole Fiedler, Maximilian Michael Steiner (82. Mohammed Abubakr Adam), Andre Krause, Felician Günther (59. Alec Kuhlmann), Lars Schulze, Alin-Nicolae Faur, Chris Brüggemann, Nicolas Marten (46. Daniel Zimmermann) - Trainer: Michael Hohnstedt

SV Germania Helstorf 1923: Kai-Jan Machulla, Mika Pich, Frederik Wiese (87. Dominik Kluttig), Nils Bruns (42. Max Rudorf), Max Gerns, Nico Kiedrowski, Leon Koch (93. Jonathan Alisch), Justin Wiechens, Lukas Bertram (78. Hajo Al Mahshoush), Moritz Blanke, Michael Draper (46. Sascha Bremer) - Trainer: Matthias Maszke

Schiedsrichter: Morgan Düren

Tore: 1:0 Alexander Nandzik (4.), 2:0 Chris Brüggemann (27.), 2:1 Justin Wiechens (84.)