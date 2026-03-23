Hohnstedt trotz 3:0-Erfolg: "Es war wirklich nicht gut"

„Das sieht deutlicher aus, als es war“, sagte Hohnstedt. „Wie es zustande gekommen ist, war sehr fahrig, sehr zerfahren und wirklich auch nicht gut.“ Wagenfeld tat sich von Beginn an schwer, ins Spiel zu finden. Viele Abspielfehler, fehlende Ruhe am Ball und zunehmende Unzufriedenheit prägten die erste Halbzeit. „Wir haben gar nichts zu unserem Spiel gefunden“, erklärte Hohnstedt. „Das war wirklich nicht auf dem Niveau, wo wir sein wollen.“ Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, wobei auch Stuhr offensiv kaum in Erscheinung trat. „Das war eine Halbzeit ohne großes sportliches Niveau“, so der Trainer.

Nolting hält Wagenfeld im Spiel Nach der Pause wurde es zunächst sogar gefährlich für die Gastgeber. Der TV Stuhr kam zu zwei klaren Chancen, die Mario Nolting stark parierte. „Kriegen wir da das 0:1, wird es ein ganz schwieriges Spiel für uns“, sagte Hohnstedt. Die Entscheidung fiel schließlich nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einer Standardsituation. Nach einem Freistoß und einer Kopfballablage stand Lars Schulze richtig und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 (63.). „Verdient? Würde ich sogar sagen nein“, so Hohnstedt ehrlich.