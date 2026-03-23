Hohnstedt trotz 3:0-Erfolg: "Es war wirklich nicht gut"

„Das sieht deutlicher aus, als es war“, sagte Hohnstedt. „Wie es zustande gekommen ist, war sehr fahrig, sehr zerfahren und wirklich auch nicht gut.“
Wagenfeld tat sich von Beginn an schwer, ins Spiel zu finden. Viele Abspielfehler, fehlende Ruhe am Ball und zunehmende Unzufriedenheit prägten die erste Halbzeit. „Wir haben gar nichts zu unserem Spiel gefunden“, erklärte Hohnstedt. „Das war wirklich nicht auf dem Niveau, wo wir sein wollen.“ Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, wobei auch Stuhr offensiv kaum in Erscheinung trat. „Das war eine Halbzeit ohne großes sportliches Niveau“, so der Trainer.
Nolting hält Wagenfeld im Spiel
Nach der Pause wurde es zunächst sogar gefährlich für die Gastgeber. Der TV Stuhr kam zu zwei klaren Chancen, die Mario Nolting stark parierte. „Kriegen wir da das 0:1, wird es ein ganz schwieriges Spiel für uns“, sagte Hohnstedt.
Die Entscheidung fiel schließlich nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einer Standardsituation. Nach einem Freistoß und einer Kopfballablage stand Lars Schulze richtig und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 (63.). „Verdient? Würde ich sogar sagen nein“, so Hohnstedt ehrlich.
Auch nach der Führung blieb das Spiel zerfahren. Erst in der Schlussphase nutzte Wagenfeld die sich bietenden Räume konsequent. Nach einem Steckpass traf Chris Brüggemann zunächst den Pfosten, verwertete aber den Nachschuss zum 2:0 (90.+1). Kurz darauf setzte Giorgio Ronzetti nach einem Konter den Schlusspunkt zum 3:0 (90.+5).
Klarer Sieg, aber mahnende Worte
Trotz des deutlichen Ergebnisses blieb Hohnstedt kritisch. „Zwei Tore zu hoch“, urteilte er. „Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber das war nicht das Spiel, das wir die letzten Wochen gezeigt haben.“ Gleichzeitig betonte er die positive Entwicklung: „Wir haben wieder zu Null gespielt und ein Spiel gewonnen. Das ist nicht selbstverständlich.“
Mit nun 37 Punkten bleibt Wagenfeld im oberen Tabellenbereich. Für Hohnstedt ist jedoch klar, dass eine Leistungssteigerung nötig ist. „Nächste Woche geht es nach Sulingen. Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, vor allem mit dem Ball“, sagte der Trainer. Die Botschaft ist eindeutig: Ergebnis gut, Leistung ausbaufähig.
TuS Wagenfeld 1908 – TV Stuhr 3:0
TuS Wagenfeld 1908: Mario Nolting, Alexander Nandzik, Daniel Umeh Oduweku, Tamme Alscher (55. Philipp Nüsmann), Maximilian Michael Steiner, Andre Krause, Lars Schulze, Finn-Arne Plümer (55. Giorgio Ronzetti), Daniel Zimmermann (55. Felician Günther), Luca Storck (85. Fabian Cieslack), Chris Brüggemann - Trainer: Michael Hohnstedt
TV Stuhr: Daniel Lübben, Niklas Oberbach, Erik Thiemann (66. Henri Fichtner), Tobias Lott (46. Boban Bojanic), Felix Harcon Schumann, Yannick Evers, Arlind Durguti, Pardes Khil, Jonah Hellmers, Karim Bockau, Ozan Celik (78. Hanno Kern) - Trainer: Stephan Stindt
Schiedsrichter: Nico Uhde
Tore: 1:0 Lars Schulze (63.), 2:0 Giorgio Ronzetti (76.), 3:0 Chris Brüggemann (90.)