Hohnstedt erwartet „die stärkste Mannschaft der Liga“

– Foto: Britta Olschewski

Auf den TuS Wagenfeld wartet am Sonntag ein echter Härtetest. Mit dem VfR Evesen gastiert eine der dominierenden Mannschaften der Bezirksliga beim Tabellenfünften. Für Trainer Michael Hohnstedt ist die Ausgangslage klar. „Ich glaube, wir bekommen mit Evesen die stärkste Mannschaft der Liga zu uns nach Hause“, sagt er vor dem Duell.

Im Winter habe sich der Tabellenzweite zudem noch einmal verstärkt. „Sie haben unter anderem einen Mittelfeldspieler aus der Landesliga geholt“, sagt Hohnstedt. „Sie haben enorme individuelle Qualität – defensiv wie offensiv.“

Die Bilanz des VfR spricht für sich. Acht Auswärtsspiele, acht Siege. „Das zeigt natürlich die Qualität dieser Mannschaft“, betont Hohnstedt. Für ihn ist Evesen in vielen Bereichen überdurchschnittlich besetzt. „Spielerisch ist das in meinen Augen das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Für mich ist das eigentlich keine klassische Bezirksliga-Mannschaft.“

Das erste Duell der Saison endete knapp mit 2:1 für Evesen. Für Wagenfeld war die Partie dennoch ein wichtiger Moment. „Wenn ich an das Hinspiel zurückdenke, haben wir dort nach drei Niederlagen in Folge eigentlich den Schalter umgelegt“, erinnert sich Hohnstedt. „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt und erst kurz vor Schluss das 1:2 kassiert. Trotzdem war das damals der Start unserer Serie.“

Starke Heimform als Hoffnung

Trotz der Favoritenrolle des Gegners sieht Hohnstedt seine Mannschaft nicht chancenlos. Vor allem die Heimstatistik macht Mut. „In den letzten sieben Heimspielen haben wir sechs Siege und ein Unentschieden geholt“, sagt der Trainer. „Wir haben unter anderem Bückeburg geschlagen und auch die anderen Spiele zu Hause souverän gewonnen.“

Seine Mannschaft wolle deshalb mutig auftreten. „Wir gehen mit großem Respekt in die Partie, aber nicht mit Angst. Wir haben ebenfalls eine gute Mannschaft und inzwischen auch das Selbstverständnis entwickelt, gegen solche Teams mithalten zu können.“

Personelle Situation

Personell muss Wagenfeld auf Jannik Olszewski verzichten. Im Tor könnte Mario Nolting stehen, über dessen Einsatz noch entschieden wird. „Ansonsten gibt es noch zwei, drei kleinere Fragezeichen“, erklärt Hohnstedt. „Insgesamt werden wir aber einen gut gefüllten Kader haben.“

Die Rollenverteilung bleibt dennoch eindeutig. „Natürlich ist Evesen auch bei uns zu Hause der Favorit“, sagt Hohnstedt. „Aber vielleicht schaffen wir es, als erste Mannschaft in dieser Saison gegen sie etwas mitzunehmen.“

Oder, wie es der Trainer formuliert: „Wir freuen uns auf das Spiel – und dann schauen wir am Sonntag um 17 Uhr, was am Ende auf der Anzeigetafel steht.“