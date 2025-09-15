Hohnstedt: "Ein extrem schwieriges Spiel – aber verdient gewonnen"

Der TuS Wagenfeld bleibt auf Kurs. Mit einem letztlich verdienten 3:1-Erfolg beim punktlosen Aufsteiger TV Stuhr holte das Team von Trainer Michael Hohnstedt den zweiten Sieg in Serie und klettert in der Tabelle der Bezirksliga Hannover 1 auf Rang acht.

„Wie erwartet war es das kämpferisch harte Spiel, das man sich gegen ein angeschlagenes Team immer vorstellen muss“, sagte Hohnstedt. „Stuhr hat extrem viel gebissen und uns in den ersten zehn Minuten alles abverlangt.“

Die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten. Nach einem Foul an Chris Brüggemann im Strafraum verwandelte dieser den fälligen Elfmeter in der elften Minute selbst zum 1:0.

Hohnstedt lobte: „Das war enorm wichtig für unsere Stabilität. Gerade weil unser Kapitän André Krause und auch Alexander Nandzik verletzungsbedingt gefehlt haben, war es stark, wie Chris als Kapitän voranging.“

Nur gut 20 Minuten später erhöhte Brüggemann auf 2:0 – erneut nach einem feinen Angriff über Tamme Alscher: „Er spielt mit dem Außenrist einen Traumpass hinter die Kette, Chris nimmt ihn mit rechts an und haut ihn mit links rein – ein wunderschönes Tor.“

Frühes 3:0 nach der Pause – und ein kleiner Wackler

Zur Halbzeit musste Hohnstedt verletzungsbedingt umstellen, brachte Fortkamp und Babilon für die angeschlagenen Günther und Alscher. „Aber das war kein Qualitätsverlust“, so der Coach. Nach 56 Minuten sorgte Finn-Arne Plümer mit einem sehenswerten Freistoß aus rund 20 Metern für das 3:0.

Wagenfeld kontrollierte in der Folge das Spiel – bis in die Schlussphase: „Nach vielen Wechseln haben wir dann leider einen individuellen Fehler gemacht, und plötzlich steht es 3:1“, erklärte Hohnstedt. „Dann ging bei uns im Kopf wieder los: Was wäre, wenn?“

Stuhr wurde noch einmal aktiver, hatte jedoch keine klare Torchance mehr. „Wir haben nur noch verteidigt, hatten keine Entlastung mehr. Das ist der einzige Kritikpunkt – aber insgesamt war das ein sehr reifer Auswärtsauftritt.“

Positiver Trend, volle Konzentration auf Sulingen

Mit nun neun Punkten aus sechs Spielen hat Wagenfeld den Anschluss ans obere Tabellendrittel geschafft. Besonders erfreulich: „Wir haben jetzt zwei Siege in Folge und Selbstvertrauen getankt – wir hoffen, dass vielleicht ein, zwei Spieler zurückkommen.“

Denn bereits am Donnerstag wartet das nächste Spiel: Zu Hause, unter Flutlicht, gegen den FC Sulingen. „Ein kleines Derby“, wie Hohnstedt es nennt. „Wenn wir wieder unsere Mentalität auf den Platz bringen, können wir den September vergolden.“

TV Stuhr – TuS Wagenfeld 1908 1:3

TV Stuhr: Finn Bang, Finn Arnhold, Yannick Evers, Byron Lee Garcia (74. Ozan Celik), Silas Valentin Schreck (66. Felix Harcon Schumann), Arlind Durguti (74. Boban Bojanic), Theo Fichtner, Pardes Khil, Jesco Wehrhahn, Jonah Hellmers, Hanno Kern - Trainer: Marvin John

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Daniel Umeh Oduweku, Jan-Ole Fiedler, Tamme Alscher (46. Marco Babilon), Felician Günther (46. Ole Fortkamp), Lars Schulze, Finn-Arne Plümer, Alin-Nicolae Faur (74. Fabian Cieslack), Luca Storck (58. Philipp Nüsmann), Chris Brüggemann, Nicolas Marten (74. Daniel Zimmermann) - Trainer: Michael Hohnstedt

Schiedsrichter: Danny Barenscheer

Tore: 0:1 Chris Brüggemann (11.), 0:2 Chris Brüggemann (34.), 0:3 Finn-Arne Plümer (56.), 1:3 Jesco Wehrhahn (83.)