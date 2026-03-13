Hohnstedt: "Die größte Schwierigkeit ist diese Woche der Kopf"

Der Trainer sieht weniger ein körperliches als vielmehr ein mentales Problem. „Es liegt nicht an den Beinen oder den Füßen, sondern daran, dass wir keinen Schritt weniger machen dürfen“, erklärt Hohnstedt. „Wir müssen wieder die Kontakte suchen, die Intensität haben und bereit sein, alles zu investieren.“

„Das Wichtigste ist, dass wir uns auf uns konzentrieren“, sagt Hohnstedt. „Die größte Schwierigkeit diese Woche ist der Kopf. Gegen Evesen ging vieles von allein – man musste einfach nur Gas geben. Jetzt müssen wir wieder bewusst die Gier entwickeln, Zweikämpfe zu gewinnen und zu laufen.“

In Helstorf erwartet er zudem ein anderes Spiel als gegen Evesen. „Wir werden wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben und müssen unsere Abläufe mit Ball spielen. Aber entscheidend bleibt: Erfolg haben wir nur, wenn wir gegen den Ball extrem intensiv arbeiten.“

Helstorf bleibt schwer einzuschätzen

Den Gegner beschreibt Hohnstedt als schwer berechenbar. „Helstorf ist für mich eine Wundertüte“, sagt er. „Sie gewinnen in Leese oder gegen Bückeburg – das schafft nicht jeder. Gleichzeitig verlieren sie Spiele, die man vielleicht nicht erwartet.“

Besonders die Offensive der Gastgeber sieht der Wagenfelder Trainer als gefährlich an. „Mit Kiedrowski, Koch, Pich, Wiese und Neugebauer haben sie eine brutale Offensive. Da müssen wir extrem aufpassen.“

Auch das Umfeld erwartet Hohnstedt emotional. „Das Publikum steht dort sehr hinter der Mannschaft. Das gefällt mir grundsätzlich, aber es macht Auswärtsspiele natürlich auch intensiver.“

Im ersten Duell der Saison setzte sich Wagenfeld knapp mit 2:1 durch. „Nach 45 Minuten sahen wir damals wie der klare Sieger aus“, erinnert sich Hohnstedt. „Aber am Ende wurde es extrem eklig und spannend. Genau das beschreibt Helstorf ganz gut.“

Personelle Lage

Personell muss Wagenfeld auf den rotgesperrten Jan-Ole Fiedler verzichten. Zudem fallen zwei weitere Spieler verletzungsbedingt aus. Dafür könnte Chris Brüggemann nach seiner Verletzung wieder in den Kader zurückkehren. „Das würde uns offensiv natürlich noch einmal flexibler machen“, sagt Hohnstedt. „Trotzdem fahren wir so oder so mit einem gut bestückten Kader nach Helstorf.“

Der TuS will den aktuellen Lauf fortsetzen, weiß aber um die Schwierigkeit der Aufgabe. „Wir wollen die Euphorie nutzen und weiter auf dieser Welle reiten“, erklärt Hohnstedt. „Aber nur, wenn wir wieder ans Maximum gehen.“

Das Ziel formuliert der Trainer bewusst vorsichtig: „Wenn wir alles abrufen, können wir dort Punkte holen. Mindestens einen – vielleicht auch drei. Aber das geht nur mit hundert Prozent Einsatz.“