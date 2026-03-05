Hohkeppels Torfabrik gegen Mertens Abwehrriegel im Top-Spiel Die formstärksten Teams der Mittelrheinliga treffen im Top-Spiel aufeinander von Andreas Santner · Heute, 07:27 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel brachte der SSV Merten der Keseroglu-Elf eine Niederlage bei. – Foto: Boris Hempel

Vieles deutet am Sonntag auf ein Highlight hin: Der SV Eintracht Hohkeppel empfängt als heimstarker Tabellenzweiter den SSV Merten – es ist das Duell der besten Offensive gegen die stabilste Defensive der Liga.

Mit 36 Zählern sitzt Eintracht Hohkeppel dem Spitzenreiter Bergisch Gladbach im Nacken, während der SSV Merten mit 33 Punkten in unmittelbarer Schlagdistanz folgt. Die Vorzeichen für diese Begegnung könnten kaum brisanter sein: Hier die Eintracht, die mit 52 Treffern die Torstatistik der Liga anführt und auf heimischer Anlage bei acht Siegen und nur einem Remis noch ungeschlagen ist. Dort der Gast aus Merten, der mit lediglich 13 Gegentoren das Maß der defensiven Stabilität darstellt. Warnung vor den Standard-Spezialisten Für Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu ist die Partie auch eine Rückkehr zu seinen Anfängen in dieser Spielzeit. „Merten hat uns im Hinspiel besiegt. Das war damals mein erstes Spiel, nachdem ich als Trainer zu Hohkeppel zurückgekehrt bin. Uns erwartet auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Merten ist seit Jahren ein Top-Five-Team in dieser Liga und gehört völlig zu Recht dorthin“, ordnet der 38-Jährige die Stärke des Gegners ein. Dennoch liegt der Fokus primär auf der eigenen Serie von zuletzt neun Pflichtspiel-Siegen in Folge. Keseroglu betont die Bedeutung der taktischen Disziplin gegen den defensivstarken Kontrahenten: „Merten ist besonders bei Standards gefährlich und lässt sich dort immer wieder etwas einfallen. Außerdem haben sie ein starkes Umschaltspiel, stehen sehr kompakt und stellen nicht umsonst die beste Defensive der Liga. Diese Stabilität müssen wir knacken.“