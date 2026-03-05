Hohkeppels Torfabrik gegen Mertens Abwehrriegel im Top-Spiel

Vieles deutet am Sonntag auf ein Highlight hin: Der SV Eintracht Hohkeppel empfängt als heimstarker Tabellenzweiter den SSV Merten – es ist das Duell der besten Offensive gegen die stabilste Defensive der Liga.
Mit 36 Zählern sitzt Eintracht Hohkeppel dem Spitzenreiter Bergisch Gladbach im Nacken, während der SSV Merten mit 33 Punkten in unmittelbarer Schlagdistanz folgt. Die Vorzeichen für diese Begegnung könnten kaum brisanter sein: Hier die Eintracht, die mit 52 Treffern die Torstatistik der Liga anführt und auf heimischer Anlage bei acht Siegen und nur einem Remis noch ungeschlagen ist. Dort der Gast aus Merten, der mit lediglich 13 Gegentoren das Maß der defensiven Stabilität darstellt.
Für Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu ist die Partie auch eine Rückkehr zu seinen Anfängen in dieser Spielzeit. „Merten hat uns im Hinspiel besiegt. Das war damals mein erstes Spiel, nachdem ich als Trainer zu Hohkeppel zurückgekehrt bin. Uns erwartet auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Merten ist seit Jahren ein Top-Five-Team in dieser Liga und gehört völlig zu Recht dorthin“, ordnet der 38-Jährige die Stärke des Gegners ein. Dennoch liegt der Fokus primär auf der eigenen Serie von zuletzt neun Pflichtspiel-Siegen in Folge. Keseroglu betont die Bedeutung der taktischen Disziplin gegen den defensivstarken Kontrahenten: „Merten ist besonders bei Standards gefährlich und lässt sich dort immer wieder etwas einfallen. Außerdem haben sie ein starkes Umschaltspiel, stehen sehr kompakt und stellen nicht umsonst die beste Defensive der Liga. Diese Stabilität müssen wir knacken.“
Auf der Gegenseite gibt sich Mertens Coach Bünyamin Kilic vor dem Gastspiel im Bergischen Land sachlich. Zwar spüre er, dass seine Mannschaft nach dem jüngsten 3:1 gegen Königsdorf „extrem darauf brennt“, dennoch warnt er vor verfrühter Euphorie im Aufstiegsrennen. „Fakt ist, dass sich der Aufstieg nicht am 18. Spieltag entscheidet. Es wird also keine Vorentscheidung fallen. Klar ist allerdings auch, dass der Sieger dieses Spiels mit großem Selbstbewusstsein in die kommenden Wochen gehen wird“, so Kilic. Den Kader der Eintracht, der im Winter trotz der Abgänge von Oktay Dal und Alex Guiddir mit Tarik Dogan und Clinton Williams namhaft verstärkt wurde, schätzt er hoch ein: „Hohkeppel verfügt über einen sehr homogenen Kader mit extrem hoher individueller Qualität. Sie sind spielstark und verfolgen eine klare Idee, von der sie nur selten abweichen. Genau dort wollen wir ansetzen und versuchen, sie zu einem anderen Plan zu zwingen, um ihre Automatismen zu stören.“
Die personellen Voraussetzungen könnten für ein solches Spitzenspiel kaum besser sein. Während Merten aus dem Vollen schöpfen kann, kehren bei Hohkeppel mit Finn Bauens nach Sperre und Clinton Williams-Emmanuel nach Krankheit zwei Leistungsträger zurück. Einzig hinter den Einsätzen von Joel Vieting und Gjastin Nrejaj stehen verletzungsbedingt noch Fragezeichen. Abdullah Keseroglu gibt die Marschroute für den Erhalt des Heimnimbus jedenfalls klar vor: „Wir wollen alles investieren und All-in gehen, um das Spiel zu gewinnen. Mit einem Sieg könnten wir Merten auch auf Distanz halten – dann wären es sechs Punkte Vorsprung bei gleichzeitig besserem Torverhältnis.“