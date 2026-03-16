Hohkeppels Serie hält auch vor dem Gipfeltreffen

– Foto: Nick Förster

Der SV Eintracht Hohkeppel bleibt in der Mittelrheinliga das Team der Stunde. Mit einem souveränen 5:1-Auswärtssieg bei der SpVg Frechen 20 feierte die Mannschaft von Trainer Abdullah Keseroglu den neunten Ligasieg in Serie und bleibt damit weiterhin nur zwei Punkte hinter Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09. Frechen rutschte auf Rang sieben ab, auch wenn Platz fünf weiterhin in Reichweite liegt.

Entscheidend wurde die Phase unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Ishak Adahchur traf in der 48. Minute zum 3:0, nur zwei Minuten später erhöhte Clinton Williams-Emmanuel auf 4:0 (50.). Özbay sah darin den entscheidenden Knackpunkt der Partie. „In der zweiten Halbzeit bekommen wir dann direkt nach der Pause, obwohl wir eigentlich gut aus der Kabine gekommen sind, mit einem Abschluss aus etwa 20 Metern das dritte Gegentor. Das hat uns gegen eine Mannschaft mit dieser Qualität dann ein Stück weit gebrochen.“

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der sechsten Minute brachte Mike Owusu die Eintracht in Führung. Frechen hielt zunächst gut dagegen und gestaltete die erste Halbzeit laut Trainer Okan Özbay auf Augenhöhe. „Was die Chancen angeht, war die erste Halbzeit relativ ausgeglichen“, erklärte der 33-Jährige. Kurz vor der Pause erhöhte Ferhat Saglam jedoch auf 2:0 für Hohkeppel (39.). Damit nahm die Partie für die Gastgeber zunehmend eine ungünstige Richtung.

Die Gäste nutzten jede Nachlässigkeit konsequent aus. „Wir wurden für jede kleine Fahrlässigkeit, bei der wir nicht konsequent gegen den Ball gearbeitet haben, eiskalt bestraft“, sagte Özbay. Gegen einen Gegner dieser Klasse sei das schnell „genickbrechend“.

Hohkeppel bleibt dominant

Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu sah über die gesamte Spielzeit eine klare Überlegenheit seiner Mannschaft. „Wir wussten vorher, dass es dort nicht einfach wird. Aber ich glaube, dass wir über das gesamte Spiel hinweg alles im Griff hatten und einen sehr dominanten und erwachsenen Auftritt gezeigt haben.“ Die Gäste legten in der 73. Minute durch Denys Pinchuk sogar noch den fünften Treffer nach. Erst kurz darauf gelang Frechen durch Patrick Friesdorf-Weber der Ehrentreffer zum 1:5 (77.).

Özbay stellte trotz der klaren Niederlage den Einsatz seiner Mannschaft heraus. „Die Jungs haben trotzdem alles gegeben“, sagte er und verwies darauf, dass mehrere Spieler angeschlagen ins Spiel gegangen seien. Zudem habe man nur wenige Optionen auf der Bank gehabt, um personell nachlegen zu können.

Selbstbewusstsein vor dem Spitzenspiel

Für Hohkeppel bestätigte der Auftritt einmal mehr die starke Form der vergangenen Wochen. Keseroglu zeigte sich entsprechend zufrieden: „Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Wie wir aktuell auftreten und mit welcher Selbstverständlichkeit wir unsere Dinge umsetzen – sowohl gegen den Ball als auch mit Ball – ist wirklich sehr stark.“

Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Mentalität seines Teams. „Die Jungs sind unglaublich hungrig, nicht nur im Spiel, sondern schon die ganze Trainingswoche über. Das ist momentan auf einem sehr hohen Niveau.“

Mit diesem Selbstvertrauen richtet sich der Blick nun auf das kommende Wochenende. Dann kommt es zum absoluten Spitzenspiel gegen Tabellenführer Bergisch Gladbach 09. „Jetzt richtet sich der Fokus natürlich auf das nächste Spiel gegen Bergisch Gladbach“, sagte Keseroglu. „Das wird ein Topspiel und wir freuen uns hoffentlich auf viele Zuschauer.“