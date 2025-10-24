 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Kann Jens Fikisi seinen Kasten gegen Eintracht Hohkeppel sauber halten?
Kann Jens Fikisi seinen Kasten gegen Eintracht Hohkeppel sauber halten? – Foto: Lucy Neuber

Hohkeppel zu Gast in Siegburg: Wer jagt das Topduo?

Mittelrheinliga: Siegburger SV empfängt SV Eintracht Hohkeppel zum Verfolgerduell – Elf von Abdullah Keseroglu will im Kampf um die Tabellenspitze mitmischen – Profitiert man vom Aufeinandertreffen des Topduos VfL Vichttal und SV Bergisch Gladbach 09?

Das Verfolgerduell zwischen dem Siegburger SV und Eintracht Hohkeppel verspricht Hochspannung. Beide Teams sind in starker Form und könnten mit einem Sieg den Druck auf das Spitzenduo Vichttal und Bergisch Gladbach 09 erhöhen. Während Siegburg seit vier Spielen ungeschlagen ist und zuletzt mit 3:1 in Königsdorf überzeugte, reist Hohkeppel nach dem 4:1-Erfolg gegen Weiden mit breiter Brust an. Zwei formstarke Mannschaften, geballte Offensivkraft und viel Selbstvertrauen – hier kann jeder Fehler den Unterschied machen. Ein echtes Wegweiser-Duell im Kampf um die Tabellenspitze.

Otto: „Ein Kräftemessen mit einer Topmannschaft“

Für Siegburgs Trainer Alexander Otto ist das Duell eine echte Standortbestimmung. „Hohkeppel hatte einen etwas anderen Start in die Saison mit einem Trainerwechsel noch in der Vorbereitung“, erklärt Otto. „Die individuelle Qualität von Hohkeppel sucht in der Liga ihresgleichen, und ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer aktuellen Punkteausbeute nicht zufrieden sind und die drei Punkte gegen uns brauchen, um ihre Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren.“

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
15:30live

Otto freut sich dennoch auf die Herausforderung: „Wir freuen uns auf ein Kräftemessen mit einer Topmannschaft der Liga. Vor zwei Jahren konnten wir keinen Punkt in zwei Spielen gegen sie holen – das wollen wir jetzt ändern.“ Personell gibt es für ihn leichte Entspannung: Alec Vinci kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück, Ju-Yong Jo mache in seinem Reha-Prozess „große Fortschritte“.

Keseroglu: „Wir fahren klar mit dem Ziel hin, das Spiel zu gewinnen“

Auch bei der Eintracht herrscht Vorfreude auf das Spitzenspiel. Trainer Abdullah Keseroglu betont: „Fünfter gegen Dritter, für mich ein Spitzenspiel. Die Konstellation ist klar – wenn wir gewinnen, sind wir vor Siegburg. Und das ist unser Ziel und es zählt nichts anderes.“

Dass Siegburg in starker Form ist, weiß Keseroglu genau. „Siegburg ist seit vier Spielen ungeschlagen. Wir wissen aber auch, dass sie zu Hause in diesem Jahr sehr wenig Punkte geholt haben. Sie sind auswärts dafür bärenstark – bei uns ist es genau andersherum. Wir sind zu Hause ungeschlagen, auswärts haben wir noch keinen Sieg eingefahren.“

Trotz der ausbleibenden Auswärtssiege bleibt der Hohkeppel-Trainer optimistisch: „Wir haben auswärts zwar noch keinen Sieg eingefahren, aber trotzdem guten Fußball gespielt. Wir hatten viele gute Halbzeiten, nur die Ergebnisse haben gefehlt. Wir fahren dennoch Sonntag nach Siegburg mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen.“

Kleinigkeiten können entscheidend sein

Seine Mannschaft erwartet Keseroglu auf Augenhöhe mit einem Gegner, „der sowohl mit Ball als auch läuferisch auf einem sehr guten Niveau ist“. Entscheidend werde die Einstellung sein: „Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Wir müssen in jedem Spiel mit unseren Basics ins Spiel reingehen – läuferisch und kämpferisch dagegenhalten. Dann sind das sehr gute Dinge.“

Personell sieht es bei der Eintracht gut aus, denn bis auf Hendrik Strobel stehen Keseroglu alle Spieler zur Verfügung.

