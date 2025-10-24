Hohkeppel zu Gast in Siegburg: Wer jagt das Topduo?

Otto freut sich dennoch auf die Herausforderung: „Wir freuen uns auf ein Kräftemessen mit einer Topmannschaft der Liga. Vor zwei Jahren konnten wir keinen Punkt in zwei Spielen gegen sie holen – das wollen wir jetzt ändern.“ Personell gibt es für ihn leichte Entspannung: Alec Vinci kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück, Ju-Yong Jo mache in seinem Reha-Prozess „große Fortschritte“.

Keseroglu: „Wir fahren klar mit dem Ziel hin, das Spiel zu gewinnen“

Auch bei der Eintracht herrscht Vorfreude auf das Spitzenspiel. Trainer Abdullah Keseroglu betont: „Fünfter gegen Dritter, für mich ein Spitzenspiel. Die Konstellation ist klar – wenn wir gewinnen, sind wir vor Siegburg. Und das ist unser Ziel und es zählt nichts anderes.“

Dass Siegburg in starker Form ist, weiß Keseroglu genau. „Siegburg ist seit vier Spielen ungeschlagen. Wir wissen aber auch, dass sie zu Hause in diesem Jahr sehr wenig Punkte geholt haben. Sie sind auswärts dafür bärenstark – bei uns ist es genau andersherum. Wir sind zu Hause ungeschlagen, auswärts haben wir noch keinen Sieg eingefahren.“

Trotz der ausbleibenden Auswärtssiege bleibt der Hohkeppel-Trainer optimistisch: „Wir haben auswärts zwar noch keinen Sieg eingefahren, aber trotzdem guten Fußball gespielt. Wir hatten viele gute Halbzeiten, nur die Ergebnisse haben gefehlt. Wir fahren dennoch Sonntag nach Siegburg mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen.“

Kleinigkeiten können entscheidend sein

Seine Mannschaft erwartet Keseroglu auf Augenhöhe mit einem Gegner, „der sowohl mit Ball als auch läuferisch auf einem sehr guten Niveau ist“. Entscheidend werde die Einstellung sein: „Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Wir müssen in jedem Spiel mit unseren Basics ins Spiel reingehen – läuferisch und kämpferisch dagegenhalten. Dann sind das sehr gute Dinge.“

Personell sieht es bei der Eintracht gut aus, denn bis auf Hendrik Strobel stehen Keseroglu alle Spieler zur Verfügung.