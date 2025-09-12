Abdenbi Oubelkhiri und sein SSV Merten haben mit dem SV Eintracht Hohkeppel einen Favoriten zu Gast. – Foto: LaBima

Hohkeppel zu Gast in Merten: "Werden nicht vor Ehrfurcht erstarren" Kilic sieht klare Rollenverteilung, kündigt aber mutigen Auftritt an.

Der SSV Merten steht nach zwei Spielen in der Mittelrheinliga bei drei Punkten und empfängt am Sonntag mit Eintracht Hohkeppel einen der Top-Favoriten der Saison. Während Merten zuletzt unglücklich mit 0:1 in Königsdorf verlor, setzte sich Hohkeppel klar mit 4:1 gegen Hennef durch und ist mit vier Zählern noch ungeschlagen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der Trainerwechsel: Abdullah Keseroglu kehrte unter der Woche nach Hohkeppel zurück und löst Interimstrainer Kevin Theisen ab.

"Ich würde nicht vermeintlicher Favorit sagen, sondern sie sind Favorit. Wenn man sich den Kader anschaut, ist der Großteil Regionalliga erfahren und da ist eine sehr hohe Qualität auf dem Platz. Dementsprechend sind sie natürlich der Top-Favorit", sieht Mertens Trainer Bünyamin Kilic die Rollenverteilung eindeutig. Kilic: "Die Mittel sind bombastisch"

Die Ambitionen der beiden Vereine sei komplett unterschiedlich – auch wenn sich auf beiden Seiten um Dorfvereine handle: „Die Intention bei Hohkeppel war vor einigen Monaten, in der dritten Liga zu spielen. Deswegen sprechen wir über komplett verschiedene Dimensionen. Aber es sind zwei Dorfvereine. Das sage ich mit einem Augenzwinkern und ist für mich keine Beleidigung, aber eben Fakt. Fakt ist aber auch, dass die Mittel, die Hohkeppel hat, bombastisch sind. Mit den Mitteln muss Hohkeppel auch in kurzer Zeit in den Profifußball.“ Auch wenn man in Merten andere Ziele verfolgt, heißt das nicht, dass man nicht ebenfalls erfolgreich sein will. "Dementsprechend werden wir auch dieses Spiel so angehen, dass wir es gewinnen. Und nicht irgendwie vor Ehrfurcht erstarren. Wir haben mit Sicherheit Respekt. Werden aber alles rausholen", so der 38-Jährige.