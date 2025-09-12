Hohkeppel zu Gast in Merten: "Werden nicht vor Ehrfurcht erstarren"

Der SSV Merten steht nach zwei Spielen in der Mittelrheinliga bei drei Punkten und empfängt am Sonntag mit Eintracht Hohkeppel einen der Top-Favoriten der Saison. Während Merten zuletzt unglücklich mit 0:1 in Königsdorf verlor, setzte sich Hohkeppel klar mit 4:1 gegen Hennef durch und ist mit vier Zählern noch ungeschlagen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der Trainerwechsel: Abdullah Keseroglu kehrte unter der Woche nach Hohkeppel zurück und löst Interimstrainer Kevin Theisen ab.
"Ich würde nicht vermeintlicher Favorit sagen, sondern sie sind Favorit. Wenn man sich den Kader anschaut, ist der Großteil Regionalliga erfahren und da ist eine sehr hohe Qualität auf dem Platz. Dementsprechend sind sie natürlich der Top-Favorit", sieht Mertens Trainer Bünyamin Kilic die Rollenverteilung eindeutig.
Die Ambitionen der beiden Vereine sei komplett unterschiedlich – auch wenn sich auf beiden Seiten um Dorfvereine handle: „Die Intention bei Hohkeppel war vor einigen Monaten, in der dritten Liga zu spielen. Deswegen sprechen wir über komplett verschiedene Dimensionen. Aber es sind zwei Dorfvereine. Das sage ich mit einem Augenzwinkern und ist für mich keine Beleidigung, aber eben Fakt. Fakt ist aber auch, dass die Mittel, die Hohkeppel hat, bombastisch sind. Mit den Mitteln muss Hohkeppel auch in kurzer Zeit in den Profifußball.“
Auch wenn man in Merten andere Ziele verfolgt, heißt das nicht, dass man nicht ebenfalls erfolgreich sein will. "Dementsprechend werden wir auch dieses Spiel so angehen, dass wir es gewinnen. Und nicht irgendwie vor Ehrfurcht erstarren. Wir haben mit Sicherheit Respekt. Werden aber alles rausholen", so der 38-Jährige.
Die Personallage bereitet dem Trainer jedoch Sorgen. Max Decker und Kenan Akalp fehlen weiterhin, mehrere Spieler sind angeschlagen: „Mo Rabia könnte auch fehlen, Samir Malaab mussten wir mit Knieproblemen auswechseln, bei Elliot Albert sieht es ebenfalls eng aus. Hamza Salman kann nicht auftreten, und Michael Okoroafor musste früh raus.“
Besonders die Niederlage in Königsdorf wurmt Kilic auch Tage nach dem Spiel. Die Nullrunde sei mehr als vermeidbar gewesen. "Wir müssen nur den Elfmeter machen. Dann erhält man schon mindestens einen Punkt. Kurz vor Schluss haben wir noch die Latte getroffen und zweimal den Pfosten geküsst. Und wir verlieren dieses Spiel. Das ist frustrierend. Dementsprechend wollen wir den Frust rauslassen – am Sonntag gegen Hohkeppel.“