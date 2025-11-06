Hohkeppel zu Gast in Königsdorf: „Müssen Kontrolle in Tore ummünzen“

Ohno will sich jedoch nicht mit der Außenseiterrolle zufriedengeben. „Wir müssen uns auf unsere eigene Basis konzentrieren, weil wir nur das kontrollieren können. Das sind unsere Erfolgsmittel“, betont er. Der Trainer setzt dabei auch auf die Unterstützung der Fans: „Hinter uns stehen unsere großartigen TuS-Ultras und Fans – für sie kämpfen und geben wir alles auf dem Platz. Und dann werden wir sehen, ob wir als Underdog den Favoriten überraschen können.“

Personell muss Königsdorf jedoch einige Ausfälle verkraften. Ohno selbst fällt nach seiner Nasenoperation weiterhin aus, zudem hat sich Kohsei Maruki im letzten Spiel das Schlüsselbein gebrochen. „Ansonsten bleibt alles wie in der vergangenen Woche“, so der Coach.

Keseroglu: „Wir müssen unsere Kontrolle in Tore ummünzen“

Auf der anderen Seite steht Hohkeppel-Trainer Abdullah Keseroglu, der mit der bisherigen Punktausbeute nicht zufrieden ist. „Wir wissen, dass wir zuletzt nicht die Ergebnisse geholt haben, die wir uns vorgenommen haben“, sagt er. Entscheidend sei, „dass wir unsere Spielkontrolle aus den letzten Wochen konsequenter in klare Torchancen und Tore umsetzen“.

Hohkeppel wolle auch auswärts seinen dominanten Stil durchdrücken: „Wir wollen mutig auftreten, aktiv verteidigen und mit Ball dominant sein – das ist unser Fußball, den wir auch auswärts durchdrücken wollen“, so Keseroglu. Besonders im Angriff fordert er mehr Konsequenz: „Königsdorf ist sehr effizient und nutzt seine Momente. Wir wollen im letzten Drittel zielstrebiger und entschlossener sein. Wir kommen regelmäßig in gute Situationen, aber da müssen wir jetzt klarer und hungriger agieren.“