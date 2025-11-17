Hohkeppel zerlegt SF Düren: "Viele Momente extrem unglücklich"

Der SV Eintracht Hohkeppel bleibt in der Verfolgergruppe der Mittelrheinliga-Spitze. Mit einem beeindruckenden 7:0-Heimsieg gegen die Sportfreunde Düren kletterte das Team von Trainer Abdullah Keseroglu auf Platz vier und liegt nur noch fünf Punkte hinter Tabellenführer Bergisch Gladbach. Für die Sportfreunde hingegen setzte sich der Negativlauf fort: Erst sieben Punkte, auswärts weiter ohne Zähler, und ein Nachmittag, der „in vielen Momenten extrem unglücklich war“, wie Trainer Marcel Demircan später sagte.

Hohkeppel setzte schon in der Anfangsphase beeindruckende Signale. Joel Vieting, am Ende Dreifach-Torschütze, eröffnete den Torreigen bereits in der 8. Minute. Nach 22 Minuten legte Denys Pinchuk das 2:0 nach, bevor Ufumwen Osawe (33.) auf 3:0 erhöhte.

Für Keseroglu war der Verlauf eindeutig: „Wir haben heute sehr dominant gespielt, und das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf weitgehend wider. In beiden Halbzeiten waren wir klar, aggressiv, stabil in der Defensivarbeit und haben unsere Chancen konsequent genutzt.“

Düren hingegen wirkte nach gutem Start zunehmend verunsichert. Trainer Marcel Demircan sprach von einem bitteren Muster: „Mit jedem eigenen Tor sind sie besser geworden, während wir immer schlechter ins Spiel kamen.“

Düren hadert mit eigenen Fehlern

Die Gäste hatten sich vorgenommen mutig vorne anzulaufen. Zehn Minuten lang funktionierte das – doch ausgerechnet in dieser Phase fiel das 0:1. „Ein Treffer aus dem Nichts“, wie Demircan betonte.

Besonders unglücklich: "Den Toren gehen eine Reihe von Übergabe- und Kommunikationsfehler voraus", so Demircan. Mit dem 0:3 sei man „plötzlich hinten und wusste gar nicht genau, warum“.

Entscheidende Szene nach der Pause: Statt 1:3 fällt das 0:4

Düren kam engagiert aus der Pause, suchte den Anschluss und hatte – doch nach Ansicht von Demircan kam der Knockout in Minute 53: „Nach einem Freistoß muss Reisgies den Ball eigentlich nur reinschieben, wird aber klar von hinten gehalten. In meinen Augen ein eindeutiger Elfmeter. Statt 1:3 kassieren wir im Gegenzug das 0:4.“ Der Treffer – erneut durch Vieting (53.) – brach den Gästen endgültig das Genick. Hohkeppel spielte den Rest mit wachsender Leichtigkeit und demonstrierte seine individuelle Qualität.

Eintracht erhöht mühelos – Vieting trifft dreimal

Spätestens mit Vietings drittem Treffer (73.) war die Frage nach dem Sieger beantwortet. Arian Amyn (75.) und Yusuf Wardak (86.) sorgten schließlich für den 7:0-Endstand.

Keseroglu lobte vor allem die kollektive Bereitschaft: „Wir hatten die Kontrolle in allen Spielphasen. Vor allem die Bereitschaft gegen den Ball war heute absolut top.“ Trotz des klaren Ergebnisses betonte er den Einsatz des Gegners: „Die Sportfreunde haben auch bei diesem Ergebnis nie aufgehört zu kämpfen.“

Dürens Auswärtstrauma geht weiter – Hohkeppel bleibt oben im Rennen

Während Hohkeppel mit 21 Punkten die Spitzengruppe fest im Blick behält, bleiben die Sportfreunde Düren tief im Abstiegskampf stecken. Auswärts wartet das Team weiterhin auf den ersten Punkt. Demircan brachte es auf den Punkt: „Unterm Strich steht ein verdienter Sieg für Hohkeppel und ein Spielverlauf, der für uns in vielen Momenten extrem unglücklich war.“