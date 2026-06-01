Hohkeppel wahrt seine Aufstiegschance

Eintracht Hohkeppel muss nun auf Patzer der Konkurrenz hoffen – Foto: Boris Hempel

Eintracht Hohkeppel hat die Pflichtaufgabe am 29. Spieltag der Mittelrheinliga erfüllt. Gegen den 1. FC Düren setzte sich die Mannschaft von Giuseppe Brunetto knapp mit 2:1 durch und wahrte damit zumindest theoretisch ihre Chancen auf den Regionalliga-Aufstieg. Da das letzte Saisonspiel aufgrund des Rückzugs des FC Pesch kampflos gewertet wird, bleibt Hohkeppel nun nur noch die Rolle des Zuschauers. Die Augen werden auf die Spiele von Tabellenführer Bergisch Gladbach und den zweitplatzierten Siegburger SV gerichtet. Am letzten Spieltag darf Siegburg in Merten nicht gewinnen und gleichzeitig muss Bergisch Gladbach sein Heimspiel gegen die SpVg Porz verlieren. Nur dann würde die Eintracht noch auf Rang eins springen.

Düren zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Die Gäste nutzten wenig später einen schnellen Umschaltmoment und kamen durch Ajdin Eglenovic zum 1:1-Ausgleich (18.).

Die Gastgeber fanden gut in die Partie und gingen bereits in der 9. Minute in Führung. Nach einer Hereingabe von Robin Theisen war Mike Owusu zur Stelle und vollendete zum 1:0.

Die Antwort der Eintracht ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Nach einem starken Vorstoß über die rechte Seite landete der Ball bei Joel Vieting, der in der 31. Minute zum 2:1 einschob. Noch vor der Pause hätte Hohkeppel die Führung weiter ausbauen können, ließ jedoch gute Möglichkeiten ungenutzt.

Düren vor allem nach Kontern gefährlich

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Hohkeppel hatte zwar mehr Spielanteile, doch die Gäste blieben insbesondere bei Kontern gefährlich.

Die beste Chance auf die Vorentscheidung vergab Ferhat Saglam, der an Dürens Schlussmann Jonas Rifisch scheiterte. Auf der anderen Seite bot sich Emeraude Kongolo in der Schlussphase die große Gelegenheit zum Ausgleich, sein Abschluss nach einem Freistoß strich jedoch knapp über das Tor. So blieb es beim knappen Heimsieg der Eintracht.

Brunetto: „Bis zum Schluss spannend gehalten“

Hohkeppels Trainer Giuseppe Brunetto zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben unsere Aufgabe erledigt und dafür gesorgt, dass es bis zum Schluss spannend bleibt.“

Besonders die Reaktion auf den zwischenzeitlichen Ausgleich gefiel ihm: „Auch nach dem Ausgleich haben wir weiter nach vorne gespielt und uns mit dem 2:1 belohnt.“

Lausberg sieht verdienten Punktgewinn verpasst

Dürens Trainer Luca Lausberg haderte dagegen mit dem Ergebnis: „Nach 90 Minuten steht eine knappe Niederlage, wobei ich der Meinung bin, dass meine Mannschaft heute mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte.“

Vor allem die Umschaltsituationen seiner Mannschaft hätten immer wieder für Gefahr gesorgt. Trotzdem zog der Coach ein positives Fazit: „Mit der Leistung sind wir sehr zufrieden.“

Nun richtet sich beim 1. FC Düren der Blick auf den Saisonabschluss gegen Fortuna Köln II. Dort soll mit einem Sieg noch die 40-Punkte-Marke geknackt werden.

Hohkeppel auf Schützenhilfe angewiesen

Die Ausgangslage ist klar: Die Brunetto-Elf benötigt einen Nicht-Sieg des Siegburger SV beim SSV Merten und gleichzeitig eine Niederlage von Spitzenreiter Bergisch Gladbach gegen die SpVg Porz. Nur wenn beide Ergebnisse eintreten, würde Hohkeppel tatsächlich noch auf Rang eins klettern. Der Traum vom Aufstieg lebt also weiter. Auch wenn viele Dinge zusammenkommen müssten.