Hohkeppel verpflichtet Ueno und umstrittenen Rückkehrer Fadeev Während Abwehrspieler Ueno aus Erndtebrück kommt, sorgt die Fadeev-Rückkehr für Diskussionen. von red · Heute, 08:58 Uhr · 0 Leser

Vladislav Fadeev (vorne) kehrt zum SV Eintracht Hohkeppel zurück. – Foto: IMAGO IMAGES

Zwei personelle Entscheidungen im Lager von SV Eintracht Hohkeppel: Der Verein hat weitere Neuzugänge für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Neben der Verpflichtung des japanischen Defensivspielers Shion Ueno kehrt auch Mittelfeldspieler Vladislav Fadeev zurück zu den Oberbergischen. Letztere Personalie überschattet das Sportliche jedoch komplett und sorgt im Netz für heftige Reaktionen, da sich der 22-Jährige derzeit vor Gericht verantworten muss.

Verstärkung für die Defensive: Shion Ueno kommt Mit Shion Ueno wechselt ein defensiver Akteur vom Westfalenligisten TuS Erndtebrück zu Eintracht Hohkeppel. Der 25-jährige Gebürtige Japaner blickt auf drei Spielzeiten in der Westfalenliga zurück, in denen er insgesamt 76 Partien absolvierte. In der vergangenen Saison kam Ueno in 28 Begegnungen zum Einsatz, in denen er drei Tore erzielte und fünf Vorlagen beisteuerte. Sportdirektor Kevin Theisen lobt den Neuzugang in der Vereinsmitteilung als einen „fußballerisch starken und sehr intelligenten Spieler“. Sportliche Rückkehr nach einer Saison Der zweite Neuzugang ist an alter Wirkungsstätte bestens bekannt: Der 22-jährige Rechtsfuß Vladislav Fadeev wechselt vom Oberliga-Meister 1. FC Kaiserslautern II zurück zur Eintracht. Fadeev, der unter anderem in den Nachwuchsabteilungen des 1. FC Köln und von Viktoria Köln ausgebildet wurde, lief bereits in der Rückrunde der vergangenen Regionalliga-Spielzeit in 14 Partien für Hohkeppel auf.

„Bei Vladislav wissen wir, was wir an ihm haben. Er treibt das Spiel im Mittelfeld an, kann starke Standards schlagen und hat u.a. beim 1.FC Köln eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen“, begründet Sportdirektor Kevin Theisen die sportliche Rückholaktion. Verpflichtung nicht unumstritten Die Verpflichtung des Mittelfeldspielers rief in den sozialen Medien eine Welle von Reaktionen und heftige Diskussionen hervor. Der Grund liegt in der privaten Vergangenheit des Spielers, die Gegenstand eines Prozesses vor dem Landgericht Köln war. Dort muss sich der ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC Köln verantworten. Das gesprochene Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.