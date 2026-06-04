Hohkeppel verpflichtet Ueno und umstrittenen Rückkehrer Fadeev

Zwei personelle Entscheidungen im Lager von SV Eintracht Hohkeppel: Der Verein hat weitere Neuzugänge für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Neben der Verpflichtung des japanischen Defensivspielers Shion Ueno kehrt auch Mittelfeldspieler Vladislav Fadeev zurück zu den Oberbergischen. Letztere Personalie überschattet das Sportliche jedoch komplett und sorgt im Netz für heftige Reaktionen, da sich der 22-Jährige derzeit vor Gericht verantworten muss.
Mit Shion Ueno wechselt ein defensiver Akteur vom Westfalenligisten TuS Erndtebrück zu Eintracht Hohkeppel. Der 25-jährige Gebürtige Japaner blickt auf drei Spielzeiten in der Westfalenliga zurück, in denen er insgesamt 76 Partien absolvierte. In der vergangenen Saison kam Ueno in 28 Begegnungen zum Einsatz, in denen er drei Tore erzielte und fünf Vorlagen beisteuerte. Sportdirektor Kevin Theisen lobt den Neuzugang in der Vereinsmitteilung als einen „fußballerisch starken und sehr intelligenten Spieler“.
Der zweite Neuzugang ist an alter Wirkungsstätte bestens bekannt: Der 22-jährige Rechtsfuß Vladislav Fadeev wechselt vom Oberliga-Meister 1. FC Kaiserslautern II zurück zur Eintracht. Fadeev, der unter anderem in den Nachwuchsabteilungen des 1. FC Köln und von Viktoria Köln ausgebildet wurde, lief bereits in der Rückrunde der vergangenen Regionalliga-Spielzeit in 14 Partien für Hohkeppel auf.
„Bei Vladislav wissen wir, was wir an ihm haben. Er treibt das Spiel im Mittelfeld an, kann starke Standards schlagen und hat u.a. beim 1.FC Köln eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen“, begründet Sportdirektor Kevin Theisen die sportliche Rückholaktion.
Die Verpflichtung des Mittelfeldspielers rief in den sozialen Medien eine Welle von Reaktionen und heftige Diskussionen hervor. Der Grund liegt in der privaten Vergangenheit des Spielers, die Gegenstand eines Prozesses vor dem Landgericht Köln war. Dort muss sich der ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC Köln verantworten. Das gesprochene Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.
Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Debatte sah sich der SV Eintracht Hohkeppel zu einer offiziellen Stellungnahme veranlasst. Der Verein betonte darin das Mitgefühl gegenüber den Hinterbliebenen der Opfer, stellte jedoch klar, dass man sich nach persönlichen Gesprächen bewusst für den Spieler entschieden habe.
„Die Verpflichtung von Vladislav Fadeev für unsere 1. Herrenmannschaft hat in den vergangenen Stunden zu zahlreichen Reaktionen in den sozialen Medien geführt. Die öffentliche Diskussion nehmen wir selbstverständlich wahr und verstehen, dass dieses Thema viele Menschen bewegt. Unabhängig von unserer sportlichen Entscheidung sind wir uns bewusst, dass bei dem tragischen Verkehrsunfall Menschen ihr Leben verloren haben und Familien bis heute mit den Folgen leben müssen. Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen sowie allen Betroffenen“, heißt es in dem offiziellen Schreiben. Da das Urteil nicht rechtskräftig sei, liege die Bewertung allein bei den Gerichten.
Sportdirektor Kevin Theisen ergänzt zur Entscheidung des Klubs:
„Wir kennen Vladislav bereits aus seiner Zeit in der Regionalliga und haben ihn sowohl auf als auch neben dem Platz kennengelernt. Nach intensiven Gesprächen sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass er die Chance verdient, seinen sportlichen Weg bei uns fortzusetzen. Dabei geht es nicht darum, ein laufendes Verfahren zu bewerten, sondern einem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auf den Fußball zu konzentrieren und seinen Weg weiterzugehen.“
Der Verein erklärte abschließend, sachliche Kritik zu akzeptieren, kündigte jedoch an, gegen Hasskommentare, Hetze oder Bedrohungen im Netz rechtliche Schritte einzuleiten.