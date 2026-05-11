Hohkeppel schießt sich den Frust von der Seele Nach einem frühen Rückstand konnte Eintracht Hohkeppel den TuS BW Königsdorf mit 6:1 schlagen von Niklas Lohrer · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Geht noch was für Hohkeppel im Aufstiegsrennen? – Foto: Lucy Neuber

Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Hohkeppel Königsdorf

Die SV Eintracht Hohkeppel hat sich nach zuletzt schwierigen Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet und den TuS Blau-Weiß Königsdorf mit 6:1 besiegt. Durch den Patzer von Tabellenführer Bergisch Gladbach verkürzte Hohkeppel den Rückstand auf die Spitze wieder auf fünf Punkte.

Frühe Überraschung Dabei begann die Partie zunächst überraschend aus Sicht der Gäste. Bereits in der 3. Minute brachte Marnu Königsdorf nach einem schnell ausgeführten Freistoß mit 0:1 in Führung. Hohkeppels Trainer Giuseppe Brunetto ärgerte sich über den frühen Rückstand: „Wir sind nicht gut in die Partie reingekommen und haben da schlichtweg gepennt.“ Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Adahchur glich bereits in der 11. Minute aus, ehe Vieting mit einem Distanzschuss das Spiel drehte (22.). Kurz vor der Pause erhöhte erneut Adahchur auf 3:1 (41.).

"Extrem hohes Pressing" Schon vor dem Seitenwechsel hätte die Partie deutlicher werden können. Brunetto erklärte:

„Ein 4:1 oder 5:1 wäre durchaus möglich gewesen, da wir einiges haben liegen lassen.“ Vor allem das aggressive Pressing bereitete Königsdorf große Probleme: „Durch ein extrem hohes Pressing konnten wir uns mit drei Toren belohnen.“ Königsdorf vergibt die Chance zum Anschluss Nach der Pause stemmte sich Königsdorf zunächst gegen die drohende Niederlage und hatte mehrere Möglichkeiten, noch einmal heranzukommen.