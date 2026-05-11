Hohkeppel schießt sich den Frust von der Seele

Die SV Eintracht Hohkeppel hat sich nach zuletzt schwierigen Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet und den TuS Blau-Weiß Königsdorf mit 6:1 besiegt. Durch den Patzer von Tabellenführer Bergisch Gladbach verkürzte Hohkeppel den Rückstand auf die Spitze wieder auf fünf Punkte.
Dabei begann die Partie zunächst überraschend aus Sicht der Gäste. Bereits in der 3. Minute brachte Marnu Königsdorf nach einem schnell ausgeführten Freistoß mit 0:1 in Führung. Hohkeppels Trainer Giuseppe Brunetto ärgerte sich über den frühen Rückstand: „Wir sind nicht gut in die Partie reingekommen und haben da schlichtweg gepennt.“
Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Adahchur glich bereits in der 11. Minute aus, ehe Vieting mit einem Distanzschuss das Spiel drehte (22.). Kurz vor der Pause erhöhte erneut Adahchur auf 3:1 (41.).
Schon vor dem Seitenwechsel hätte die Partie deutlicher werden können. Brunetto erklärte:
„Ein 4:1 oder 5:1 wäre durchaus möglich gewesen, da wir einiges haben liegen lassen.“ Vor allem das aggressive Pressing bereitete Königsdorf große Probleme: „Durch ein extrem hohes Pressing konnten wir uns mit drei Toren belohnen.“
Nach der Pause stemmte sich Königsdorf zunächst gegen die drohende Niederlage und hatte mehrere Möglichkeiten, noch einmal heranzukommen.
Trainer Takahito Ohno sah sein Team phasenweise durchaus im Spiel: „Nachdem wir in der zweiten Halbzeit weitere Torchancen vergeben haben, wurde Hohkeppels Qualität einfach zu hoch.“ In dieser Phase hielt Hohkeppels Torwart seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel.
Mit zunehmender Spielzeit schwanden bei Königsdorf die Kräfte. Hohkeppel zog sich etwas zurück und schlug eiskalt im Umschaltspiel zu. Sancarbarlaz (78.), Saglam (81.) und Amyn (85.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase auf 6:1 in die Höhe.
Brunetto zeigte sich besonders zufrieden mit der Mentalität seiner Mannschaft:
„Es freut mich besonders, dass wir trotz der Müdigkeit diese Wege nach vorne noch so brutal gesucht haben.“
Durch den Sieg wahrt Hohkeppel zumindest rechnerisch weiter seine Chancen im Aufstiegsrennen. „Solange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir die Spannung hochhalten“, betonte Brunetto.
Königsdorf musste nach zuletzt positiven Wochen dagegen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Trainer Ohno erkannte die Überlegenheit des Gegners offen an:
„Natürlich war es auch aufgrund der individuellen Qualität eine verdiente Niederlage.“