Hohkeppel legt nach: Raban Laux kommt vom 1. FC Düren Der 21-jährige Mittelfeldspieler verstärkt den Kader von Trainer Giuseppe Brunetto. von red / PM · Heute, 11:19 Uhr · 0 Leser

Raban Laux (in blau) läuft künftig für den SV Eintracht Hohkeppel auf. – Foto: Imago Images

Doppelpack auf dem Transfermarkt für den SV Eintracht Hohkeppel. Der Verein hat mit Raban Laux einen weiteren Neuzugang für seine erste Herrenmannschaft präsentiert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Liga-Konkurrenten 1. FC Düren zum Team von Cheftrainer Giuseppe Brunetto. Laux bringt trotz seines jungen Alters bereits die Erfahrung aus Einsätzen in der Regionalliga West sowie der Mittelrheinliga mit nach Hohkeppel.

Laux kann in seiner bisherigen Senioren-Karriere bereits auf 40 Einsätze in der Mittelrheinliga zurückblicken, die er für den BCV Glesch-Paffendorf und den 1. FC Düren absolvierte. In der vergangenen Spielzeit lief er insgesamt 27-mal für die Dürener in der Mittelrheinliga auf, wobei er drei Tore erzielte und fünf Assists beisteuerte. Darüber hinaus kam er in der Saison 2024/25 auf sechs Einsätze in der Regionalliga West für den 1. FC Düren. Diese Regionalliga-Einsätze bestritt er in der Rückrunde bereits vor dem bekannten damaligen Spieler-Casting, bei dem unter anderem Teile der damaligen zweiten Mannschaft für die erste Mannschaft aufliefen. Theisen: "Hatte immer gute Scorer-Quote" Ausgebildet wurde der Mittelfeldakteur unter anderem in der Junioren-Abteilung von Deutz 05, wo er in der U19 aktiv war. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich folgten beim damaligen Oberligisten BCV Glesch-Paffendorf, ehe weitere Stationen in der Landesliga beim VfL Sindorf sowie beim 1. FC Düren II folgten.

„Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der sich auf der Sechs am wohlsten fühlt. In der Vergangenheit hatte er immer eine gute Scorer-Quote, und wir freuen uns sehr, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte“ sieht Sportdirektor Kevin Theisen im Neuzugang eine wertvolle Option für das Zentrum. Arabaci kommt vom WSV Neben der Verpflichtung von Laux steht zudem ein weiterer Transfer für die neue Saison in der Mittelrheinliga fest. Bereits seit Samstag bekannt ist der Wechsel von Ronay Arabaci. Der ebenfalls 21-jährige Angreifer spielte zuletzt für den Wuppertaler SV. Arabaci wurde in der Jugend unter anderem beim 1. FC Köln, dem FC Hennef 05 und bei Fortuna Düsseldorf ausgebildet, wo er beim letztgenannten Klub auch seine ersten Schritte im Seniorenbereich in der Regionalliga West absolvierte.