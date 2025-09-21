Hohkeppel kaltschnäuzig: "Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wieder"

Im Duell der Mittelrheinliga zwischen Eintracht Hohkeppel und der SpVg Frechen 20 stand am Ende ein klares 4:0 – das Ergebnis aber täuscht über den Spielverlauf hinweg. Vor nur knapp 100 Zuschauern brachte Finn Bauens die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (40.), ehe Mike Owusu mit einem Doppelpack (57., 60.) und Firat Tuncer per Foulelfmeter (72.) das Resultat in die Höhe schraubten. Hohkeppel kletterte damit auf Rang drei, Frechen fiel auf Platz acht zurück.

Für Trainer Okan Özbay war die Deutlichkeit des Ergebnisses nicht der wirkliche Spiegel der Partie: „Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wieder, aber die Effizienz in den wichtigen Phasen auf jeden Fall. Das Chancenverhältnis an 100-Prozentigen war wahrscheinlich sechs zu sechs, nur macht Hohkeppel aus wenig viel und wir aus viel gar nichts in dem Spiel“

Die Anfangsphase sah er klar bei seiner Mannschaft: „Wir müssen in der ersten Halbzeit in Führung gehen, Kai Vranken schießt gegen die Latte. Der Torwart hält die Null mit einer Sensationsparade. In der erste halben Stunde machten wir extrem viel Druck, musst 1:0 führen, tust du aber nicht. So kassierst du durch den Standard das 0:1 vor der Halbzeit.“

Nach Wiederanpfiff kippte die Partie endgültig: „Direkt nach der Halbzeit kassieren wir bei einer 3-gegen-1-Situation in der Box das 0:2 und dann lässt du halt alles liegen an dem Tag, was Hochkaräter betrifft. Bei den Details waren wir nicht da. Du musst halt ein Tor machen, um einen Punkt mitzunehmen. Das ist uns heute, obwohl viele qualitativ hochwertige Chancen waren, leider nicht gelungen. Und dann wird es natürlich schwer in Hohkeppel.“

Am Ende blieb für Özbay nur die nüchterne Bilanz: „Erste Halbzeit überlegen, zweite Halbzeit unterlegen und in den Boxen, offensiv und defensiv, unterlegen gewesen an dem Tag. Deswegen müssen wir uns abschütteln. Geht schon am Mittwoch mit dem Mittelrheinpokal weiter. Viel Zeit ist nicht, sich mit dem Spiel zu beschäftigen.“