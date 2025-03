Hohkeppel II vor Stresstest – BW Köln empfängt Schlusslicht

Im Tabellenkeller kommt es am Sonntag zum richtungsweisenden Duell zwischen dem SV Weiden und dem SC Schwarz-Weiß Köln. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt – und beide eint eine kuriose Negativserie: Weiden konnte in der laufenden Saison noch kein Heimspiel gewinnen, Schwarz-Weiß Köln wartet weiterhin auf den ersten Auswärtssieg.

Duell auf Augenhöhe – Gilles: „Gehen voll auf drei Punkte“

Zwei Mannschaften, die am Dienstagabend im Pokal gefordert waren, treffen am Sonntag bei Bergfried Leverkusen aufeinander. Beide Teams haben sich in den letzten Jahren bereits mehrfach duellierten – im Ligabetrieb, im Pokal und in Testspielen. Das Hinspiel in der Bezirksliga Staffel 1 endete 2:2. Nun geht es um wichtige Zähler im engen Tabellenmittelfeld: Bergfried steht mit 32 Punkten auf Platz fünf, Zündorf folgt mit 24 Punkten auf Rang neun.

Gilles: "Konzentrieren uns auf unser Spiel"

Yanik Gilles, Co-Trainer der Gäste, sieht sein Team trotz durchwachsener Ergebnisse zuletzt gut aufgestellt: „Wir sind eigentlich gut drin in den letzten Wochen, auch wenn gegen Rheindörfer und Weiden die Ergebnisse nicht ganz gestimmt haben. Die Jungs arbeiten trotzdem sehr gut, investieren viel.“ Die Marschrichtung für das Gastspiel in Leverkusen ist daher klar: „Wir wollen uns auf unser Spieler konzentrieren, auf unsere Stärken. Ich glaube, dass wir das Spiel dann positiv gestalten können. Wir gehen natürlich voll auf drei Punkte.“

Diekamp: "Hoffe, wir konnten uns etwas abgucken"

Die Gastgeber aus Bergfried wollen derweil eine Reaktion auf die klare 0:4-Niederlage im Pokalviertelfinale gegen Landesligist Borussia Lindenthal-Hohenlind zeigen. Trainer Hannes Diekamp blickt dennoch optimistisch auf das Wochenende: "Es ist wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen natürlich nach dem Pokalspiel wieder zurück in die Erfolgsspur und an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen.“ Gleichzeitig wolle man auch die Erkenntnisse aus der Pokalpleite mitnehmen: „Ich hoffe, dass wir uns davon was abgucken konnten.“