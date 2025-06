Hohkeppel II und Blau-Weiß Köln jubeln – Pulheimer SC muss runter

Der 30. und letzte Spieltag der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 hatte es in sich. Während Eintracht Hohkeppel II mit einem Sieg über Pulheim die Meisterschaft perfekt machte und Blau-Weiß Köln als bester Vizemeister ebenfalls den Sprung in die Landesliga schafft, stand am Ende ein bitterer Verlierer fest: Der Pulheimer SC muss nach nur einem Jahr wieder zurück in die Kreisliga A. Profiteur des Fernduells war der SC Schwarz-Weiß Köln, der sich mit einem 6:0-Sieg in Hoffnungsthal rettete.