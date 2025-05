Hohkeppel II setzt Ausrufezeichen im Aufstiegskrimi

Rheinsüd holt trotz Personalnot einen Punkt gegen Rheindörfer

Der FC Rheinsüd Köln und die SpVg Rheindörfer Köln-Nord haben sich am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. In einem umkämpften Spiel brachte Philipp Eschbach die Gastgeber in Führung, ehe Felix Bußmann für die Gäste ausglich. Für beide Teams war es ein Punktgewinn, der mit Blick auf den Spielverlauf als leistungsgerecht gelten kann.

Rheinsüd-Coach Stefan Krämer sah sein Team in schwieriger Lage: „Endlich wieder einen eingefahren in der schwierigen Phase mit großen Personalsorgen im Moment. Wir kämpfen uns von Spiel zu Spiel – jetzt auch noch mit der englischen Woche.“ Bereits in der 28. Minute musste Krämer verletzungsbedingt wechseln, Eschbach kam für Düngenheim – und traf später zur Führung (67.).

Doch Rheindörfer blieb hartnäckig, glich durch Bußmann in der 78. Minute aus und verdiente sich den Punkt. „Wir müssen uns unsere Punkte im Moment hart auf dem Platz erarbeiten“, so Krämer weiter. „Die Jungs werfen sich rein, geben alles, um trotzdem erfolgreich zu sein. Von daher Hut ab dafür und daran müssen wir festhalten.“

Die nächste Herausforderung wartet bereits: Am Dienstag steht das Pokal-Halbfinale gegen Hilal Maroc Bergheim an. Krämer blickt kämpferisch voraus: „Wir bleiben dran, geben das, was wir können und versuchen erfolgreich zu bleiben.“

