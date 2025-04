Hohkeppel II bezwingt Spitzenreiter in wildem Topspiel

Doch die Gastgeber, verstärkt durch mehrere Akteure aus der Regionalliga-Erstvertretung, drehten die Partie erneut – angeführt vom dreifachen Torschützen Vladislav Fadeev. „Nach dem 3:4 hätten wir die Chance gehabt, erneut auszugleichen, was wir leider verpasst haben“, so Dietz. „Am Ende des Tages hat die individuelle Klasse das Spiel entschieden.“

Doppelschlag von Jurek bringt Germania den zweiten Sieg in Serie

In einem intensiven Bezirksliga-Duell hat Germania Zündorf am Sonntag mit 2:1 gegen den FC Rheinsüd Köln gewonnen. Matchwinner war Kacper Jurek, der mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten die Partie drehte. Während Zündorf damit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen bleibt, musste Rheinsüd ohne Punkte die Heimreise antreten.

„Die erste Halbzeit war von unserer Seite nicht so gut“, ordnete Zündorfs Co-Trainer Yanik Gilles die Anfangsphase nüchtern ein. „Es war generell kein gutes Fußballspiel in der ersten Halbzeit. Es ist wenig passiert, hier und da mal ein paar kleine Chancen auf beiden Seiten, aber nichts wirklich Wildes.“ Nach einem Eckball ging Rheinsüd durch Yannick Kusche in Führung (28.), doch Zündorf schlug prompt zurück: Erst erzielte Jurek den Ausgleich (38.), dann traf er kurz vor dem Pausenpfiff erneut zum 2:1 (44.).

Gilles: "...auch wenn nicht so viel geklappt hat"

„Das war ein bisschen glücklich, aber wir haben gearbeitet, die Jungs haben Gas gegeben, auch wenn nicht so viel geklappt hat“, so Gilles weiter. In der zweiten Halbzeit zeigte seine Mannschaft dann eine reife Leistung: „Da haben wir gar nichts mehr zugelassen. Rheinsüd hatte in der zweiten Halbzeit keine Torchance mehr und wir müssen eigentlich den Sack zumachen.“

Krämer: "Zündorf hat gut verteidigt"

Ähnlich sah es auch Gästetrainer Stefan Krämer: „Es war, wie im Hinspiel auch, ein sehr enges Spiel auf Augenhöhe. Diesmal hat Zündorf die Nase vorn.“ Besonders ärgerlich: Trotz der Führung in der 30. Minute ging sein Team mit einem Rückstand in die Kabine. „Das hat uns am Ende das Genick gebrochen. Es waren vermeidbare Gegentore.“ In der zweiten Halbzeit sei es nicht mehr gelungen, das Spiel zu drehen: „Am Anfang sind wir ganz gut aus der Pause rausgekommen, hatten so zwei, drei Halbchancen, die wir dann nicht gut genug zu Ende gespielt haben. Zündorf hat gut verteidigt, war über Konter immer wieder gefährlich.“

Für Germania Zündorf war es nach dem 5:0-Sieg bei Bergfried der zweite Erfolg in Serie. Gilles lobte: „Sehr gut gearbeitet ein gutes Spiel von den Jungs und auch verdient gewonnen. Dreimal in Folge ungeschlagen und zwei Spiele gewonnen gegen Teams in unserer Tabellenregion – das ist schon gut.“ In der kommenden Woche wartet mit dem SV Schönenbach ein harter Brocken.