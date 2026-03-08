Hohkeppel gewinnt Topspiel – Merten hadert mit Gelb-Rot

Ferhat Tuncer besorgte per Strafstoß die frühe Führung für Eintracht Hohkeppel. – Foto: Boris Hempel

Es stand Top-Spiel drauf, es war Top-Spiuel drin. Der SV Eintracht Hohkeppel setzte sich gegen den bis dahin viertplatzierten SSV Merten mit 2:1 durch und bleibt damit erster Verfolger von Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09. Merten rutschte nach der Niederlage auf Rang fünf ab.

„Unser Plan war schon nach fünf Minuten über den Haufen geworfen“, erklärte Kilic später. Nach einer Flanke habe Gaspard Fehlinger versucht, den Ball zu kontrollieren, anstatt ihn direkt zu klären. „Dabei stolpert Finn Bauens über ihn. Den Elfmeter kann man geben – es war kein hartes Foul, aber eine Situation, die man pfeifen kann.“

Die Partie begann mit einem frühen Rückschlag für die Gäste. Bereits in der fünften Minute brachte Firat Tuncer die Hausherren per Foulelfmeter in Führung. Für Merten-Trainer Bünyamin Kilic stellte diese Szene den ursprünglichen Matchplan früh auf den Kopf.

In der Folge entwickelte sich eine Phase, in der Hohkeppel einige Möglichkeiten ausließ. Trainer Abdullah Keseroglu sah seine Mannschaft klar überlegen. „Zur Halbzeit müssen wir eigentlich schon 3:0 oder 4:0 führen. Wir haben mehrere hundertprozentige Chancen liegen lassen.“

Nach seiner Wahrnehmung habe Merten in der ersten Halbzeit kaum Offensivaktionen gehabt. „In der ersten Halbzeit hatte Merten, soweit ich mich erinnere, keinen Torschuss auf unser Tor“, sagte Keseroglu. Stattdessen erspielten sich die Gastgeber weitere Chancen – unter anderem durch Clinton Williams-Emmanuel und Ferhat Saglam – sowie mehrere gefährliche Standardsituationen.

Platzverweis verändert die Partie

Kurz nach der Pause wurde das Spiel durch eine Gelb-Rote Karte gegen Mertens Michael Okoroafor beeinflusst (50.). Für Kilic war diese Entscheidung kaum nachvollziehbar. „Er bekommt Gelb-Rot nach einer Rettungsaktion, bei der er ganz klar den Ball spielt und den Gegenspieler überhaupt nicht berührt. Dafür Gelb zu geben und damit Gelb-Rot – das ist schwer nachzuvollziehen“, sagte der Mertener Trainer. Insgesamt sprach er von einer „sehr schwachen Spielleitung – allerdings auf beiden Seiten“.

Trotz Unterzahl kämpften sich die Gäste zurück ins Spiel. Nur wenige Minuten später verwandelte Winzent Suchanek einen Handelfmeter zum 1:1-Ausgleich (55.). Keseroglu räumte ein, dass seine Mannschaft in dieser Phase Schwierigkeiten hatte. „Merten hat mit einem Mann weniger mutiger gespielt und wir sind in dieser Phase nicht gut damit zurechtgekommen.“

Amyn entscheidet das Topspiel

Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 66. Minute nutzte Arian Amyn einen Konter zur erneuten Führung. „Nach einem Konter spielen wir die Überzahlsituation sehr gut aus. Clinton und Ari lösen das stark und wir erzielen das 2:1“, so Keseroglu.

Merten hielt trotz Unterzahl dagegen und versuchte weiterhin, zum Ausgleich zu kommen. Kilic zeigte sich beeindruckt vom Einsatz seiner Mannschaft. „Wie die Mannschaft in Unterzahl gearbeitet hat, war wirklich unfassbar.“

Auch Chancen auf beiden Seiten folgten. Laut Keseroglu hatte Hohkeppel Möglichkeiten auf weitere Treffer, während bei Merten eine Szene für Gefahr sorgte, die von Justin Strauch auf der Linie geklärt wurde.

Unterschiedliche Bewertungen des Spiels

Am Ende bewerteten beide Trainer die Partie naturgemäß unterschiedlich. Für Keseroglu war der Sieg trotz des knappen Ergebnisses eindeutig. „Wenn man den Spielverlauf betrachtet, war der Sieg absolut verdient.“ Auch die Leistung seines Teams insgesamt hob er hervor: „Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften.“

Kilic hingegen sah seine Mannschaft trotz der Niederlage auf Augenhöhe. „Wir verlieren 1:2 nach einem sehr, sehr starken Spiel“, sagte er und betonte den Einsatz seines Teams trotz langer Unterzahl. „Dafür hätten wir diesen einen Punkt heute sehr gerne mitgenommen – und der wäre aus meiner Sicht auch nicht unverdient gewesen.“

So blieb es bei einem knappen Erfolg für Hohkeppel, das mit zwei Punkten Rückstand weiterhin der härteste Verfolger von Tabellenführer Bergisch Gladbach bleibt.