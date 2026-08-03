Hohkeppel gewinnt Oberliga-Vergleich: Die Testspiele vom Sonntag

Viktoria Arnoldsweiler – SV Erftstolz Niederaußem 1926 1:2
Schiedsrichter: Friedhelm Schreckenberg (Langerwehe)
Tore: 1:0 Leonel Shei Kengwa (10.), 1:1 Koray Kacinoglu (64.), 1:2 Furkan Sarkin (80.)
SSVg Velbert – SV Eintracht Hohkeppel 2:3Schiedsrichter:
Luca Vincent Velardi - Zuschauer:
47Tore:
0:1 Ronay Arabaci (4.), 0:2 Ronay Arabaci (11.), 1:2 Calvin Marion Mockschan (31.), 1:3 Joel Vieting (35.), 2:3 Tristan Duschke (71.)
DJK Südwest Köln – FV Bonn-Endenich 2:4
Schiedsrichter: Tobias Bauch - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Adis Omerbasic (7.), 0:2 Adis Omerbasic (31. Foulelfmeter), 1:2 Hendrik Graf (37.), 2:2 Moritz Berger (40.), 2:3 (53.), 2:4 Robin Bird (89.)
HSV Langenfeld – Sportvereinigung Deutz 05 1:9
Schiedsrichter: Jan Grothe
Tore: 0:1 Louis Müller (6.), 0:2 Louis Müller (14.), 0:3 Severin Krayer (17.), 0:4 Elias Oulahyane (22.), 0:5 Elias Oulahyane (27.), 0:6 Severin Krayer (29.), 0:7 Severin Krayer (43.), 0:8 Elias Oulahyane (45.), 0:9 Severin Krayer (60.), 1:9 (77.)
SC Uckerath – SV Rot Weiß Hütte 1:3
Schiedsrichter: Luca Betten (Königswinter )
Tore: 1:0 Danny Matzdorf (45.+4), 1:1 Saad Barouag (46.), 1:2 Saad Barouag (77.), 1:3 Gökhan Altunay (90.)
SV Weiden – SC Borussia Köln-Kalk 05 6:1
Schiedsrichter: Lukas Feist - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Michel Franz Schneider (4.), 2:0 Paul Hupperich (44.), 3:0 Paul Hupperich (53.), 4:0 Hanke Veit Lennerts (58.), 4:1 Kennedy Loritz (66.), 5:1 Niklas Boedts (71.), 6:1 Jannick Michalsky (73.)
Rot: Dogukan Tasli (35./SC Borussia Köln-Kalk 05)
Horremer SV 1919 – CfB Ford Köln-Niehl 09/52 1:4
Schiedsrichter: Abdulkadir Perikan (Bergheim)
Tore: 1:1 Florian Welter, 0:1 Leon Soszynski, 1:2 Luke Lachenicht, 1:3 Alexander Runkel, 1:4 Luke Lachenicht
SC 08 Elsdorf – FC Rheinsüd Köln 3:3
Tore: 1:0 Maurice Wieting (22. Foulelfmeter), 2:0 Abdelkader Boubker (26.), 3:0 Kevin Trösser (60.), 3:1 (62.), 3:2 (71.), 3:3 (84.)
FC Hennef 05 – Siegburger SV 04 0:1
Tore: 0:1 Kelana Mahessa (80.)
TV Konzen – Germania Eicherscheid 0:6
Tore: 0:1 Louis Voßen (2.), 0:2 Patrick Wirtz (6.), 0:3 Louis Voßen (14.), 0:4 Lukas Sauer (24.), 0:5 Louis Breuer (33.), 0:6 Maximilian Grugel (82.)
SC Germania Reusrath – SV Schlebusch 2:2
Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Armel Ange Kouassi (29. Foulelfmeter), 2:0 Armel Ange Kouassi (52.), 2:1 Leo Luca De Rubertis (69. Eigentor), 2:2 Sebastian Bamberg (90.)
TSV Eller 04 – FC Dynamo Erkelenz 5:2Schiedsrichter:
Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer:
30Tore:
0:1 Thomas Schmidt (1.), 1:1 Nico Stracke (14.), 1:2 Ralf Godlevski (35.), 2:2 Nabil Abdoun (48.), 3:2 Koray Temiz (50.), 4:2 Anas El-Rifai (53.), 5:2 Nico Stracke (70.)
Ahrweiler BC 1920 II – Sportvereinigung Deutz 05 II 4:1
Schiedsrichter: Cem Mete
Tore: 1:0 Jonas Adams (23.), 1:1 Rodrigo Pedroso (56.), 2:1 Almir Porca (66.), 3:1 Almir Porca (77.), 4:1 Almir Porca (81.)
1. FC Spich – TuRa Germania Oberdrees 4:2
Tore: 0:1 Jan Euenheim (8.), 0:2 Deniz-Can Isitmen (13.), 1:2 Adam Bouali (15. Foulelfmeter), 2:2 Adam Bouali (30.), 3:2 Daniel Helmann (41.), 4:2 Adam Bouali (69.)
VfR Würselen – FC Teutonia Weiden 2:0
Schiedsrichter: Daniel Meys (Würselen)
Tore: 1:0 Thomas Thometzki (72.), 2:0 Eugene Nana Amoh-Nkansah (79.)
TuS Chlodwig Zülpich 1896 – SG 2000 Mülheim-Kärlich 1:2
Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall)
Tore: 0:1 Martin Jacobs (15.), 1:1 Marvin Iskra (53.)
FC Rheinsüd Köln II – Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard 4:3
Schiedsrichter: Erhan Bulut
Tore: 1:0 Matti Immenkötter (7.), 2:0 Jim De Werd (12.), 3:0 Jim De Werd (17.), 3:1 Yasin Pala (38.), 3:2 Christo Mavrakis (43.), 3:3 Christo Mavrakis (61.), 4:3 Matti Immenkötter (90.+4)
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – Alemannia Lendersdorf II 7:0
Tore: 1:0 Jannik Hoscheid (25.), 2:0 Marcel Blum (26.), 3:0 Jakob Fischer (29.), 4:0 Hanno Schmitz (67.), 5:0 Kian Bökler (75.), 6:0 Marcello Ricciardi (77.), 7:0 Pascal Leisten (81.)
Rot: Dave Dahlmann (84./TuS Chlodwig Zülpich 1896 II)
SC Fortuna Bonn – Spielvereinigung Bonner Kickers 5:0
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Daniel Mbungu Masaka (18.), 2:0 Nick Maier (23.), 3:0 Nick Maier (30.), 4:0 Elias Antony Christ (73.), 5:0 Jasper Carl Wohlenberg (90.)
SV Union Rösrath 1924 – Sportfreunde Troisdorf 05 5:6
Schiedsrichter: Max Johanns
Tore: 0:1 Michel Möller (4.), 1:1 (24.), 2:1 (31.), 2:2 Abderafie Khabza (35. Foulelfmeter), 2:3 Michel Möller (40.), 2:4 Abderafie Khabza (42.), 3:4 (47.), 3:5 Aras Fuat Mermer (49.), 4:5 (51.), 5:5 (70.), 5:6 Okan Güney (86.)
SC Merzenich – VfVuJ Winden 3:2
Tore: 1:0 Angelo Minervino (13. Foulelfmeter), 2:0 Nurullah Kayirtar (28.), 2:1 Mark Schneider (44.), 2:2 Maurice Frings (63.), 3:2 Andi Ceka (63.)
SpVg Olpe – SC Blau-Weiß 06 Köln 3:4
Schiedsrichter: Nico Thielmann
Tore: 0:1 Paulo Flender (12.), 1:1 Johannes Ledig (17.), 2:1 Jannik Buchen (44.), 2:2 Maik Spiekermann (68. Foulelfmeter), 2:3 Maik Spiekermann (78.), 2:4 Anton Georgiev (80.), 3:4 Kevin Oleschuk (82.)
SV Frielingsdorf 1925 – Borussia Derschlag 4:2
Tore: 1:0 Niklas Grumann (4.), 1:1 Jordi Scherbaum (15.), 2:1 Leon Dema (21.), 3:1 Leon Dema (25.), 3:2 Triantafilos Vlachos (45.+1), 4:2 Maurice Häger (65.)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid – FC Blau-Weiß Friesdorf 4:0
Tore: 1:0 Nils Stephan (11. Foulelfmeter), 2:0 Tim Dreilich (59.), 3:0 Moritz Tel (73.), 4:0 Moritz Tel (84.)
SV Kurdistan Düren – SV Eintracht Hohkeppel II 2:2
Schiedsrichter: Klaus Krause (Düren)
Tore: 0:1 (8.), 1:1 Junhui Lee (59.), 2:1 Bryant Baidoo (74.), 2:2 Mustafa Kemal Demirbag (81.)
TuRU Düsseldorf – FC Pesch 1:3
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Aleksandar Manolov (4.), 0:2 Maximilian Maier (23.), 0:3 Jusuf Can Özcelik (39.), 1:3 Melva Luzalunga (59.)
BC Oberbruch – SG Union Würm-Lindern 3:4
Schiedsrichter: Christian Lex (Wegberg) - Zuschauer: 269
Tore: 1:0 Abass Gabriel Kudah Mansaray (3.), 1:1 Benjamin Jansen (11.), 1:2 Julian Herzog (14.), 2:2 Abass Gabriel Kudah Mansaray (35.), 2:3 Julian Herzog (41.), 3:3 David Eduardo Madeira (53.), 3:4 Jeremy Bessix (71.)
Wahlscheider SV – TuS Lindlar 1925 3:3
Tore: 0:1 (19.), 0:2 (36.), 1:2 Oleg Eckert (48.), 1:3 (62.), 2:3 Oleg Eckert (65.), 3:3 Luis Magnus Lehnen (77.)
VfL Rheingold Köln-Poll – SpVg Rheindörfer Köln-Nord 4:2Schiedsrichter:
Patric HeegTore:
1:0 Ilhan Gündogan (9.), 2:0 Magnus Kleß (31.), 3:0 Thomas De Palma (33.), 3:1 Joel Heuter (38.), 4:1 Marco Selbach (63.), 4:2 Manuel Montag (74.)
SC Fliesteden – SC Germania Geyen 3:1
Tore: 0:1 David Kora (39.), 1:1 Gianluis Di Fine (45.), 2:1 Bilal Chanaa (56.), 3:1 Lukas Kremer (90. Foulelfmeter)
BSV Viktoria Bielstein – SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach 2:9
Schiedsrichter: Alvaro F. Cantarero
Tore: 0:1 Julian Demond (15.), 0:2 Benjamin Ott (23.), 0:3 Marlon Wilken (29.), 0:4 Mathias Janeczko (33.), 0:5 Finnian Bohnert (47.), 1:5 Bastian Buik (48.), 1:6 Benjamin Ott (53.), 1:7 Benjamin Ott (63.), 1:8 Marlon Wilken (69.), 1:9 Benjamin Ott (71.), 2:9 Nouhan Kone (72.)
SC Schwarz-Weiß Köln – SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 II 5:2
Schiedsrichter: Jannis Leferink
Tore: 0:1 (5.), 1:1 Messie Kiwala (8.), 1:2 (9.), 2:2 Nikolas Utz (31.), 3:2 Enes Cukovci (45.+2), 4:2 Victor Pimentel (54.), 5:2 Viktor Jäkel (77. Eigentor)
Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages