 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Hohkeppel gewinnt Oberliga-Vergleich: Die Testspiele vom Sonntag

Der Testspielsonntag im Rückblick

von red · Heute, 08:31 Uhr · 0 Leser
Mit 5:0 behielt Fortuna Bonn die Oberhand über die Bonner Kickers.
Mit 5:0 behielt Fortuna Bonn die Oberhand über die Bonner Kickers. – Foto: Jörg Henkel

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Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 1
LL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 1
BZL Mittelrhein St. 2

Die Vorbereitung am Mittelrhein ist im vollen Gange und der nächste, große Testspielsonntag liegt hinter uns. FuPa zeigt euch Ticker, Ergebnisse und mehr zu den Partien.

Die Testspiele am Sonntag, 2. August 2026

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf
TuS Blau-Weiß KönigsdorfKönigsdorf
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
2
2
Abpfiff

TuS Blau-Weiß Königsdorf – SV Helpenstein 2:2
Schiedsrichter: Oscar Menzel
Tore: 1:0 Emre Kovanci (19.), 2:0 Yasuhiro Ikai (35.), 2:1 Robin Jackels (45.), 2:2 Toshiki Otsuki (55.)

Gestern, 15:30 Uhr
SSV Bornheim
SSV BornheimSSV Bornheim
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
4
0
Abpfiff

SSV Bornheim – SSV Homburg-Nümbrecht 4:0
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Nils Wolters (28. Foulelfmeter), 2:0 Tim Stein (48.), 3:0 Tim Stein (83.), 4:0 Tim Stein (90.)

Gestern, 14:30 Uhr
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
SV Erftstolz Niederaußem 1926
SV Erftstolz Niederaußem 1926Niederaußem
1
2
Abpfiff

Viktoria Arnoldsweiler – SV Erftstolz Niederaußem 1926 1:2
Schiedsrichter: Friedhelm Schreckenberg (Langerwehe)
Tore: 1:0 Leonel Shei Kengwa (10.), 1:1 Koray Kacinoglu (64.), 1:2 Furkan Sarkin (80.)

Gestern, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
2
3
Abpfiff
+Video

SSVg Velbert – SV Eintracht Hohkeppel 2:3
Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 47
Tore: 0:1 Ronay Arabaci (4.), 0:2 Ronay Arabaci (11.), 1:2 Calvin Marion Mockschan (31.), 1:3 Joel Vieting (35.), 2:3 Tristan Duschke (71.)

Gestern, 15:15 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
2
4
Abpfiff

DJK Südwest Köln – FV Bonn-Endenich 2:4
Schiedsrichter: Tobias Bauch - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Adis Omerbasic (7.), 0:2 Adis Omerbasic (31. Foulelfmeter), 1:2 Hendrik Graf (37.), 2:2 Moritz Berger (40.), 2:3 (53.), 2:4 Robin Bird (89.)

Gestern, 15:30 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
1
9
Abpfiff

HSV Langenfeld – Sportvereinigung Deutz 05 1:9
Schiedsrichter: Jan Grothe
Tore: 0:1 Louis Müller (6.), 0:2 Louis Müller (14.), 0:3 Severin Krayer (17.), 0:4 Elias Oulahyane (22.), 0:5 Elias Oulahyane (27.), 0:6 Severin Krayer (29.), 0:7 Severin Krayer (43.), 0:8 Elias Oulahyane (45.), 0:9 Severin Krayer (60.), 1:9 (77.)

Gestern, 15:30 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
1
3
Abpfiff

SC Uckerath – SV Rot Weiß Hütte 1:3
Schiedsrichter: Luca Betten (Königswinter )
Tore: 1:0 Danny Matzdorf (45.+4), 1:1 Saad Barouag (46.), 1:2 Saad Barouag (77.), 1:3 Gökhan Altunay (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
6
1
Abpfiff

SV Weiden – SC Borussia Köln-Kalk 05 6:1
Schiedsrichter: Lukas Feist - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Michel Franz Schneider (4.), 2:0 Paul Hupperich (44.), 3:0 Paul Hupperich (53.), 4:0 Hanke Veit Lennerts (58.), 4:1 Kennedy Loritz (66.), 5:1 Niklas Boedts (71.), 6:1 Jannick Michalsky (73.)
Rot: Dogukan Tasli (35./SC Borussia Köln-Kalk 05)

Gestern, 15:30 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
CfB Ford Köln-Niehl 09/52
CfB Ford Köln-Niehl 09/52Ford Niehl
1
4
Abpfiff

Horremer SV 1919 – CfB Ford Köln-Niehl 09/52 1:4
Schiedsrichter: Abdulkadir Perikan (Bergheim)
Tore: 1:1 Florian Welter, 0:1 Leon Soszynski, 1:2 Luke Lachenicht, 1:3 Alexander Runkel, 1:4 Luke Lachenicht

Gestern, 15:15 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd
3
3
+Video

SC 08 Elsdorf – FC Rheinsüd Köln 3:3
Tore: 1:0 Maurice Wieting (22. Foulelfmeter), 2:0 Abdelkader Boubker (26.), 3:0 Kevin Trösser (60.), 3:1 (62.), 3:2 (71.), 3:3 (84.)

Gestern, 14:00 Uhr
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
0
1

FC Hennef 05 – Siegburger SV 04 0:1
Tore: 0:1 Kelana Mahessa (80.)

Gestern, 13:00 Uhr
TV Konzen
TV KonzenKonzen
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
0
6
Abpfiff

TV Konzen – Germania Eicherscheid 0:6
Tore: 0:1 Louis Voßen (2.), 0:2 Patrick Wirtz (6.), 0:3 Louis Voßen (14.), 0:4 Lukas Sauer (24.), 0:5 Louis Breuer (33.), 0:6 Maximilian Grugel (82.)

Gestern, 15:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SV Schlebusch
SV SchlebuschSchlebusch
2
2
Abpfiff

SC Germania Reusrath – SV Schlebusch 2:2
Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Armel Ange Kouassi (29. Foulelfmeter), 2:0 Armel Ange Kouassi (52.), 2:1 Leo Luca De Rubertis (69. Eigentor), 2:2 Sebastian Bamberg (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
5
2
Abpfiff

TSV Eller 04 – FC Dynamo Erkelenz 5:2
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Thomas Schmidt (1.), 1:1 Nico Stracke (14.), 1:2 Ralf Godlevski (35.), 2:2 Nabil Abdoun (48.), 3:2 Koray Temiz (50.), 4:2 Anas El-Rifai (53.), 5:2 Nico Stracke (70.)

Gestern, 15:30 Uhr
Ahrweiler BC 1920
Ahrweiler BC 1920Ahrweiler BC II
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
4
1
Abpfiff

Ahrweiler BC 1920 II – Sportvereinigung Deutz 05 II 4:1
Schiedsrichter: Cem Mete
Tore: 1:0 Jonas Adams (23.), 1:1 Rodrigo Pedroso (56.), 2:1 Almir Porca (66.), 3:1 Almir Porca (77.), 4:1 Almir Porca (81.)

Gestern, 15:05 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
4
2
Abpfiff

1. FC Spich – TuRa Germania Oberdrees 4:2
Tore: 0:1 Jan Euenheim (8.), 0:2 Deniz-Can Isitmen (13.), 1:2 Adam Bouali (15. Foulelfmeter), 2:2 Adam Bouali (30.), 3:2 Daniel Helmann (41.), 4:2 Adam Bouali (69.)

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
2
0
Abpfiff

VfR Würselen – FC Teutonia Weiden 2:0
Schiedsrichter: Daniel Meys (Würselen)
Tore: 1:0 Thomas Thometzki (72.), 2:0 Eugene Nana Amoh-Nkansah (79.)

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
SG 2000 Mülheim-Kärlich
SG 2000 Mülheim-KärlichSG Mülheim-K
1
2
Abpfiff

TuS Chlodwig Zülpich 1896 – SG 2000 Mülheim-Kärlich 1:2
Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall)
Tore: 0:1 Martin Jacobs (15.), 1:1 Marvin Iskra (53.)

Gestern, 15:00 Uhr
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd II
Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
Spielvereinigung 1920 Köln-FlittardSpV Flittard
4
3
Abpfiff

FC Rheinsüd Köln II – Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard 4:3
Schiedsrichter: Erhan Bulut
Tore: 1:0 Matti Immenkötter (7.), 2:0 Jim De Werd (12.), 3:0 Jim De Werd (17.), 3:1 Yasin Pala (38.), 3:2 Christo Mavrakis (43.), 3:3 Christo Mavrakis (61.), 4:3 Matti Immenkötter (90.+4)

Gestern, 13:00 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich II
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf II
7
0
Abpfiff

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – Alemannia Lendersdorf II 7:0
Tore: 1:0 Jannik Hoscheid (25.), 2:0 Marcel Blum (26.), 3:0 Jakob Fischer (29.), 4:0 Hanno Schmitz (67.), 5:0 Kian Bökler (75.), 6:0 Marcello Ricciardi (77.), 7:0 Pascal Leisten (81.)
Rot: Dave Dahlmann (84./TuS Chlodwig Zülpich 1896 II)

Gestern, 15:00 Uhr
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
Spielvereinigung Bonner Kickers
Spielvereinigung Bonner KickersKickers
5
0

SC Fortuna Bonn – Spielvereinigung Bonner Kickers 5:0
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Daniel Mbungu Masaka (18.), 2:0 Nick Maier (23.), 3:0 Nick Maier (30.), 4:0 Elias Antony Christ (73.), 5:0 Jasper Carl Wohlenberg (90.)

Gestern, 15:15 Uhr
SV Union Rösrath 1924
SV Union Rösrath 1924SV Rösrath
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
5
6
Abpfiff

SV Union Rösrath 1924 – Sportfreunde Troisdorf 05 5:6
Schiedsrichter: Max Johanns
Tore: 0:1 Michel Möller (4.), 1:1 (24.), 2:1 (31.), 2:2 Abderafie Khabza (35. Foulelfmeter), 2:3 Michel Möller (40.), 2:4 Abderafie Khabza (42.), 3:4 (47.), 3:5 Aras Fuat Mermer (49.), 4:5 (51.), 5:5 (70.), 5:6 Okan Güney (86.)

Gestern, 12:30 Uhr
SC Merzenich
SC MerzenichMerzenich
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
3
2
Abpfiff

SC Merzenich – VfVuJ Winden 3:2
Tore: 1:0 Angelo Minervino (13. Foulelfmeter), 2:0 Nurullah Kayirtar (28.), 2:1 Mark Schneider (44.), 2:2 Maurice Frings (63.), 3:2 Andi Ceka (63.)

Gestern, 15:00 Uhr
SpVg Olpe
SpVg OlpeSpVg Olpe
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
3
4

SpVg Olpe – SC Blau-Weiß 06 Köln 3:4
Schiedsrichter: Nico Thielmann
Tore: 0:1 Paulo Flender (12.), 1:1 Johannes Ledig (17.), 2:1 Jannik Buchen (44.), 2:2 Maik Spiekermann (68. Foulelfmeter), 2:3 Maik Spiekermann (78.), 2:4 Anton Georgiev (80.), 3:4 Kevin Oleschuk (82.)

Gestern, 15:15 Uhr
SV Frielingsdorf 1925
SV Frielingsdorf 1925Frielingsd.
Borussia Derschlag
Borussia DerschlagDerschlag
4
2
Abpfiff

SV Frielingsdorf 1925 – Borussia Derschlag 4:2
Tore: 1:0 Niklas Grumann (4.), 1:1 Jordi Scherbaum (15.), 2:1 Leon Dema (21.), 3:1 Leon Dema (25.), 3:2 Triantafilos Vlachos (45.+1), 4:2 Maurice Häger (65.)

Gestern, 15:00 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
4
0
Abpfiff

FSV SW Neunkirchen-Seelscheid – FC Blau-Weiß Friesdorf 4:0
Tore: 1:0 Nils Stephan (11. Foulelfmeter), 2:0 Tim Dreilich (59.), 3:0 Moritz Tel (73.), 4:0 Moritz Tel (84.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel II
2
2
Abpfiff

SV Kurdistan Düren – SV Eintracht Hohkeppel II 2:2
Schiedsrichter: Klaus Krause (Düren)
Tore: 0:1 (8.), 1:1 Junhui Lee (59.), 2:1 Bryant Baidoo (74.), 2:2 Mustafa Kemal Demirbag (81.)

Gestern, 15:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
FC Pesch
FC PeschPesch
1
3
Abpfiff

TuRU Düsseldorf – FC Pesch 1:3
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Aleksandar Manolov (4.), 0:2 Maximilian Maier (23.), 0:3 Jusuf Can Özcelik (39.), 1:3 Melva Luzalunga (59.)

Gestern, 15:30 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
3
4
Abpfiff

BC Oberbruch – SG Union Würm-Lindern 3:4
Schiedsrichter: Christian Lex (Wegberg) - Zuschauer: 269
Tore: 1:0 Abass Gabriel Kudah Mansaray (3.), 1:1 Benjamin Jansen (11.), 1:2 Julian Herzog (14.), 2:2 Abass Gabriel Kudah Mansaray (35.), 2:3 Julian Herzog (41.), 3:3 David Eduardo Madeira (53.), 3:4 Jeremy Bessix (71.)

Gestern, 15:00 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
TuS Lindlar 1925
TuS Lindlar 1925TuS Lindlar
3
3
Abpfiff

Wahlscheider SV – TuS Lindlar 1925 3:3
Tore: 0:1 (19.), 0:2 (36.), 1:2 Oleg Eckert (48.), 1:3 (62.), 2:3 Oleg Eckert (65.), 3:3 Luis Magnus Lehnen (77.)

Gestern, 11:00 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
SpVg Rheindörfer Köln-Nord
SpVg Rheindörfer Köln-NordRheindörfer
4
2
Abpfiff

VfL Rheingold Köln-Poll – SpVg Rheindörfer Köln-Nord 4:2
Schiedsrichter: Patric Heeg
Tore: 1:0 Ilhan Gündogan (9.), 2:0 Magnus Kleß (31.), 3:0 Thomas De Palma (33.), 3:1 Joel Heuter (38.), 4:1 Marco Selbach (63.), 4:2 Manuel Montag (74.)

Gestern, 12:30 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
SC Germania Geyen 1932
SC Germania Geyen 1932Germ. Geyen
3
1
Abpfiff

SC Fliesteden – SC Germania Geyen 3:1
Tore: 0:1 David Kora (39.), 1:1 Gianluis Di Fine (45.), 2:1 Bilal Chanaa (56.), 3:1 Lukas Kremer (90. Foulelfmeter)

Gestern, 15:30 Uhr
BSV Viktoria Bielstein
BSV Viktoria BielsteinBielstein
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach
SSV Jan Wellem 05 Bergisch GladbachJan Wellem
2
9
Abpfiff

BSV Viktoria Bielstein – SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach 2:9
Schiedsrichter: Alvaro F. Cantarero
Tore: 0:1 Julian Demond (15.), 0:2 Benjamin Ott (23.), 0:3 Marlon Wilken (29.), 0:4 Mathias Janeczko (33.), 0:5 Finnian Bohnert (47.), 1:5 Bastian Buik (48.), 1:6 Benjamin Ott (53.), 1:7 Benjamin Ott (63.), 1:8 Marlon Wilken (69.), 1:9 Benjamin Ott (71.), 2:9 Nouhan Kone (72.)

Gestern, 15:15 Uhr
SC Schwarz-Weiß Köln
SC Schwarz-Weiß KölnSC SW Köln
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler II
5
2
Abpfiff

SC Schwarz-Weiß Köln – SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 II 5:2
Schiedsrichter: Jannis Leferink
Tore: 0:1 (5.), 1:1 Messie Kiwala (8.), 1:2 (9.), 2:2 Nikolas Utz (31.), 3:2 Enes Cukovci (45.+2), 4:2 Victor Pimentel (54.), 5:2 Viktor Jäkel (77. Eigentor)

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