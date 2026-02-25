Hohkeppel dreht Rückstand und stürmt ins Halbfinale

Am Ende durfte Eintracht Hohkeppel sechs Mal jubeln. – Foto: Jonas Hagemeier

Der Favorit hat sich am Ende klar durchgesetzt: Eintracht Hohkeppel steht nach einem 6:1-Erfolg beim Bezirksligisten SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach im Halbfinale des Mittelrheinpokals. Vor knapp 300 Zuschauern erwischten jedoch zunächst die Gastgeber den besseren Start.

Trainer David Gsella ordnete die Anfangsphase ein: „Wir sind gut ins Spiel gestartet und gehen mit 1:0 in Führung. Danach haben wir zwei sehr gute Chancen, um auf 2:0 oder sogar 3:0 zu erhöhen. Stattdessen bekommen wir das 1:1.“

Jan Wellem begann mutig und belohnte sich früh. Nach einem präzisen Steckpass traf Christoph Nickel in der 10. Minute trocken ins lange Eck zur 1:0-Führung. Der Bezirksligist blieb gefährlich und hatte sogar Möglichkeiten – unter anderem einen Pfostenschuss – auf 2:0 oder gar 3:0 zu erhöhen. Stattdessen schlug der Tabellenzweite der Mittelrheinliga eiskalt zurück.

Mit zunehmender Spielzeit übernahm Hohkeppel die Kontrolle. Ferhat Saglam traf zunächst zum Ausgleich (26.), ehe er kurz vor der Pause das Spiel drehte (44.). „Kurz vor der Pause fällt das 2:1 für den Gegner – unglücklich, auch weil unser Torwart etwas ins Flutlicht schaut und dabei nicht gut aussieht. Das ist ärgerlich“, sagte Gsella. Die Vorentscheidung folgte unmittelbar nach Wiederbeginn. Mike Owusu erhöhte in der 48. Minute auf 3:1. Danach schwanden beim Bezirksligisten zunehmend die Kräfte.

Hohkeppel nutzte seine Qualität konsequent aus. Der eingewechselte Arian Amyn traf zum 4:1 (68.), ehe Hendrik Strobl (78.) und Rudolf González (79.) das Ergebnis in der Schlussphase weiter in die Höhe schraubten.

Gsella: "Wir haben uns gut verkauft"

Gsella zeigte sich trotz der klaren Niederlage nicht unzufrieden: „Am Ende hat der Gegner vorne einfach die Qualität und das Tempo. Bei uns fehlt da noch ein Stück die Kraft, sodass es letztlich relativ deutlich wird. Wie das Spiel verlaufen wäre, wenn wir mit 2:0 geführt hätten, weiß man natürlich nicht. Aber ich finde, wir haben uns insgesamt gut verkauft – und das zählt.“

Auch Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu sah eine schwierige Anfangsphase. „Die ersten 15 Minuten waren überhaupt nicht gut. Wir waren nicht da, nicht präsent, nicht griffig und haben viele 50:50-Duelle verloren. Jan Wellem war gut im Spiel und ist verdient mit 1:0 in Führung gegangen.“

Keseroglu: "Gut, seriös und professionell"

Nach dem Ausgleich habe sein Team jedoch die Kontrolle übernommen. „Danach haben wir uns gefangen und eine gute Lösung gefunden. Spätestens mit dem 1:1 haben wir das Spiel komplett an uns gerissen. Meine Mannschaft hat dann bis zur letzten Sekunde ein sehr gutes, seriöses und professionelles Spiel gezeigt, ist hungrig geblieben, hat schöne Tore herausgespielt und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Der klare Spielverlauf ermöglichte es dem Mittelrheinligisten zudem, frühzeitig Kräfte zu sparen. „Durch das klare Ergebnis konnten wir früh wechseln und die Belastung gut steuern. Wir haben fünfmal gewechselt, sodass wir für Sonntag entsprechend frisch sind“, erklärte Keseroglu.

Mit dem deutlichen Sieg zieht Eintracht Hohkeppel verdient ins Halbfinale ein. „Jetzt freuen wir uns riesig auf das Halbfinale – egal gegen wen. Für uns ist das ein Bonusspiel, aber auch das wollen wir so angehen, dass wir ins Finale einziehen“, betonte der Hohkeppeler Trainer.