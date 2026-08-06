Hohkeppel-Coach Brunetto: "Wir wollen aufsteigen!" Mittelrheinliga: Nach der Vizemeisterschaft schielt die Eintracht erneut auf den Aufstieg. von Andreas Santner · Gestern, 16:44 Uhr · 0 Leser

Ist das die Richtung zur Regionalliga? Trainer Giuseppe Brunetto und Eintracht Hohkeppel peilen erneut den Regionalliga-Aufstieg an. – Foto: LaBima

Der SV Eintracht Hohkeppel hat den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga West denkbar knapp verpasst. Nach der Vizemeisterschaft in der Mittelrheinliga nimmt der Klub mit Trainer Giuseppe Brunetto einen neuen Anlauf auf die vierte Liga – und blickt auf einen vielversprechenden Vorbereitungsstart zurück.

Eintracht Hohkeppel musste als Absteiger aus der Regionalliga West in der Mittelrheinliga mit der Vizemeisterschaft vorliebnehmen. Am Ende fehlten nur drei Punkte auf den Meister SV Bergisch Gladbach 09, womit das erklärte Ziel der sofortigen Rückkehr ins Verbandsoberhaus verpasst wurde. Unveränderte Mission Aufstieg Um im Aufstiegsrennen noch einmal alles auf eine Karte zu setzen, hatten sich die Verantwortlichen neun Spieltage vor dem Saisonende von Trainer Abdullah Keseroglu getrennt und Giuseppe Brunetto an die Seitenlinie beordert. Der 53-Jährige, der zuvor die zweite Mannschaft des Klubs betreut hatte und auf reichlich Erfahrung bei Stationen wie dem Bonner SC, 1. FC Düren oder Blau-Weiß Friesdorf zurückblicken kann, holte im Endspurt zwar das Maximum heraus, zur Meisterschaft reichte es aber nicht ganz. Auch in der kommenden Spielzeit bleibt Brunetto der Chefcoach – mit der gleichen Mission.

Brunetto: "Haben wirklich gut performt" Der A-Lizenz-Inhaber blickt mit gemischten Gefühlen, aber viel Stolz auf seine bisherige Ausbeute zurück: „Wir haben zwar unser direktes Ziel verfehlt, konnten das Aufstiegsrennen aber bis zum letzten Spieltag offen gestalten. Wenn man am Ende Zweiter wird, ist klar, dass man eigentlich hoch wollte. Was das letzte Saison-Drittel betrifft – in dem ich die Mannschaft in den letzten neun Spielen gecoacht habe –, bin ich allerdings extrem zufrieden: Wir haben in diesem Zeitraum sieben Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage geholt, haben wirklich gut performt und ligaweit die meisten Punkte eingefahren. Mit dem, was die Mannschaft da geleistet hat, kann man absolut zufrieden sein.“ Die Marschroute für die neue Runde ist bereits in Stein gemeißelt. „Das Ziel für die kommende Saison bleibt unverändert: Wir wollen aufsteigen, wir wollen hoch“, stellt Brunetto klar, rechnet aber mit starker Konkurrenz an der Tabellenspitze: „Die Mittelrheinliga schätze ich ähnlich stark wie im Vorjahr ein. Ich denke, dass Mannschaften wie der VfL Vichttal, der Siegburger SV oder der SSV Merten auch diesmal wieder ganz vorne mitmischen werden.“