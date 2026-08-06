Hohkeppel-Coach Brunetto: "Wir wollen aufsteigen!"

Der SV Eintracht Hohkeppel hat den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga West denkbar knapp verpasst. Nach der Vizemeisterschaft in der Mittelrheinliga nimmt der Klub mit Trainer Giuseppe Brunetto einen neuen Anlauf auf die vierte Liga – und blickt auf einen vielversprechenden Vorbereitungsstart zurück.
Eintracht Hohkeppel musste als Absteiger aus der Regionalliga West in der Mittelrheinliga mit der Vizemeisterschaft vorliebnehmen. Am Ende fehlten nur drei Punkte auf den Meister SV Bergisch Gladbach 09, womit das erklärte Ziel der sofortigen Rückkehr ins Verbandsoberhaus verpasst wurde.
Um im Aufstiegsrennen noch einmal alles auf eine Karte zu setzen, hatten sich die Verantwortlichen neun Spieltage vor dem Saisonende von Trainer Abdullah Keseroglu getrennt und Giuseppe Brunetto an die Seitenlinie beordert. Der 53-Jährige, der zuvor die zweite Mannschaft des Klubs betreut hatte und auf reichlich Erfahrung bei Stationen wie dem Bonner SC, 1. FC Düren oder Blau-Weiß Friesdorf zurückblicken kann, holte im Endspurt zwar das Maximum heraus, zur Meisterschaft reichte es aber nicht ganz. Auch in der kommenden Spielzeit bleibt Brunetto der Chefcoach – mit der gleichen Mission.
Der A-Lizenz-Inhaber blickt mit gemischten Gefühlen, aber viel Stolz auf seine bisherige Ausbeute zurück: „Wir haben zwar unser direktes Ziel verfehlt, konnten das Aufstiegsrennen aber bis zum letzten Spieltag offen gestalten. Wenn man am Ende Zweiter wird, ist klar, dass man eigentlich hoch wollte. Was das letzte Saison-Drittel betrifft – in dem ich die Mannschaft in den letzten neun Spielen gecoacht habe –, bin ich allerdings extrem zufrieden: Wir haben in diesem Zeitraum sieben Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage geholt, haben wirklich gut performt und ligaweit die meisten Punkte eingefahren. Mit dem, was die Mannschaft da geleistet hat, kann man absolut zufrieden sein.“
Die Marschroute für die neue Runde ist bereits in Stein gemeißelt. „Das Ziel für die kommende Saison bleibt unverändert: Wir wollen aufsteigen, wir wollen hoch“, stellt Brunetto klar, rechnet aber mit starker Konkurrenz an der Tabellenspitze: „Die Mittelrheinliga schätze ich ähnlich stark wie im Vorjahr ein. Ich denke, dass Mannschaften wie der VfL Vichttal, der Siegburger SV oder der SSV Merten auch diesmal wieder ganz vorne mitmischen werden.“
Auf dem Transfermarkt blieb ein riesiger Umbruch im Kader diesmal aus, auch wenn Abgänge wie Ferhat Saglam (FC Ruggell / Schweiz), Deny Pinchuk (SV Bergisch Gladbach) oder Ufumwen Osawe (Sportfreunde Baumberg) schmerzen dürften. Stattdessen setzt die Eintracht auf gezielte punktuelle Verstärkungen und frisches Blut für das Aufgebot. „Aktuell haben wir einige gute, junge, talentierte und vor allem hungrige Jungs dazubekommen“, berichtet der 53-Jährige.
Seit zwei Wochen schuftet die Mannschaft nun auf dem Trainingsplatz für das nötige Fundament der anstehenden Spielzeit. „Die Mannschaft zieht im Training überragend mit“, zeigt sich Brunetto mit dem Engagement seiner Schützlinge zufrieden.
Auch die ersten Auftritte auf dem grünen Rasen untermauern den positiven Trend. Bei den absolvierten Tests holten die Hohkeppler einen 5:1-Erfolg beim FV Bonn-Endenich sowie einen 3:2-Sieg in Velbert. Für den Übungsleiter ein wichtiger Schritt im Prozess: „In Endenich konnten wir beim 5:1-Sieg wichtige Erkenntnisse gewinnen, und beim 3:2-Sieg in Velbert waren wir spielerisch schon noch mal einen Schritt weiter. Das läuft genau so, wie wir uns das vorstellen. Es ist extrem wichtig, in der Vorbereitung nicht nur Schlüsse zu ziehen, sondern auch positive Ergebnisse einzufahren – das ist uns bislang sehr gut gelungen. Es macht aktuell einfach unglaublich viel Spaß, mit dieser jungen Truppe zu arbeiten, und ich bin mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung absolut zufrieden.“
Am kommenden Wochenende testen Schusters, Strobl und Co. gegen den Bezirksligisten 1. FC Niederkassel, ehe es eine Woche später gegen den FV Bad Honnef (Landesliga) geht. Ein echter Härtetest steht eine Woche vor Saisonbeginn an, wenn man in der ersten Runde des Mittelrheinpokals gegen den Drittligisten Fortuna Köln gefordert ist.