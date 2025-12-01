Hohkeppel beendet Fortunas Lauf: "Es geht aufwärts"

Vom Anpfiff weg übernahm Hohkeppel die Kontrolle. Trainer Abdullah Keseroglu sah eine nahezu perfekte erste Halbzeit seines Teams: „Die erste Halbzeit ging klar an uns. Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, haben das Spiel kontrolliert und uns zahlreiche Chancen herausgespielt. Eine 2:0- oder 3:0-Führung zur Pause wäre möglich und auch verdient gewesen.“

Hohkeppel ließ den Ball laufen, spielte geduldig und attackierte mit Tempo die Fortuna-Kette. Die logische Folge war das 1:0: Nach einem sauber vorgetragenen Angriff vollendete Joel Vieting in der 23. Minute zur verdienten Führung.

Fortuna kam vor dem Wechsel kaum zur Entlastung. Teammanager Stefan Kleefisch wurde deutlich: „Wir waren in der ersten halben Stunde einfach nicht da. Uns sind zu viele Fehler unterlaufen. Da kann Hohkeppel zwei, drei Tore erzielen.“

Fortuna steigert sich – Hohkeppels Joker stechen

Nach der Pause änderte sich das Bild kurzzeitig. Zwischen Minute 50 und 60 drückten die Gäste, wie Keseroglu einräumte: „Fortuna hatte eine Phase, in der sie durchaus den Ausgleich erzielen konnten – zwei, drei gefährliche Hereingaben blieben jedoch ohne Abnehmer.“

Doch Hohkeppel blieb stabil, gewann seine Zweikämpfe und fand anschließend wieder zurück in die eigene Struktur. Fortuna wirkte nun zwar aggressiver und mutiger, doch Kleefisch brachte es auf den Punkt: „In der zweiten Halbzeit haben wir großen Druck ausgeübt und waren die bessere Elf, aber unter dem Strich dürfen wir uns nicht über die Niederlage beschweren.“

Hohkeppel zeigte in dieser Phase eine reife Leistung – und verfügte über starke Joker.

„Mit den Einwechslungen von Arian Amyn, Deny Pinchuk und Mike Owusu kam zusätzlich Schwung“, sagte Keseroglu. Der Treffer zum 2:0 in der 88. Minute rückte die Kräfteverhältnisse endgültig gerade: Mike Owusu veredelte einen technisch starken Angriff mit einem sehenswerten Abschluss. Fortunas spätes 2:1 durch Gjorgji Antoski (90.+5) blieb nur Ergebniskosmetik. „Das war unnötig, aber am verdienten Heimsieg ändert es nichts“, so Keseroglu.

Hohkeppel im Flow

Mit nun 24 Punkten ist Hohkeppel Vierter und nur fünf Zähler hinter Spitzenreiter Bergisch Gladbach. „Ich bin sehr, sehr zufrieden und würde sagen, dass der Sieg verdient war. Es geht aufwärts“, betonte Keseroglu.

Fortuna Köln II rutscht dagegen auf Platz sechs ab, zeigt aber in der zweiten Halbzeit, dass die Mannschaft mit den Top-Teams mithalten kann – vorausgesetzt, sie verschläft die Anfangsphase nicht.