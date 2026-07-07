Hohkeppel bedient sich erneut in Königsdorf: Kevin Marnu kommt

Kevin Marnu ist der dritte Neuzugang aus Königsdorf für Eintracht Hohkeppel. – Foto: Michael Schnieders

Aller guten Dinge sind drei: Eintracht Hohkeppel verstärkt sich für die kommende Spielzeit erneut mit einem Akteur vom TuS Blau-Weiß Königsdorf. Nach den bereits vermeldeten Transfers von Leo Kirnich und Lewin Murad wechselt mit Kevin Marnu der nächste junge Spieler innerhalb der Liga zum Vizemeister. Die Offensivkraft soll den Angriff der Eintracht verstärken und bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Oberliga-Erfahrung mit.

In den vergangenen zwei Spielzeiten gehörte Marnu zum festen Personal in Königsdorf und lief insgesamt 39-mal in der Mittelrheinliga auf, wobei ihm sieben Treffer gelangen. Seine fußballerische Ausbildung genoss der 20-Jährige unter anderem beim SV Bergisch Gladbach 09 sowie bei Deutz 05. Im Anschluss gelang ihm in Königsdorf der direkte Übergang in den Seniorenbereich auf Oberliga-Niveau.

Hohkeppels Sportdirektor Kevin Theisen freut sich in einer Vereinsmeldung über den geglückten Transfer und hebt die Qualitäten des Youngsters hervor: „Kevin bringt Tempo mit und kann den Ball sehr gut festmachen. Er hatte bereits in der vergangenen Saison eine zweistellige Scorer-Quote. Bei uns will er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.“