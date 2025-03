Hohes Tempo und viele Tore im Kreisliga Spitzenspiel

Im Spitzenspiel der Kreisliga zwischen dem SV Neckargerach und dem TSV Billigheim lieferten sich beide Teams einen packenden Schlagabtausch mit hohem Tempo, der in einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden endete. Von Beginn an übernahm der TSV Billigheim die Initiative und kam früh zu vielversprechenden Torchancen. Dennoch war es der SV Neckargerach, der in der 14. Minute durch Stefano Di Paolo in Führung ging. Billigheim ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich in der 24. Minute durch Nicolas Holejko aus, der nach einem präzisen Steckpass aus dem Mittelfeld eiskalt abschloss. Nur neun Minuten später drehte Sebastian Bender das Spiel: Nach einer Ecke von Wörthmüller setzte er sich per Kopf durch und traf zur 2:1-Führung für die Gäste (33. Minute). Neckargerach antwortete jedoch postwendend durch Kevin Limberger, der nur fünf Minuten später zum 2:2 ausglich (38. Minute). Kurz vor der Pause setzte Billigheim den nächsten Nadelstich: Eine von M. Derfuss getretene Ecke fand Luca Durdevic, der per Kopf zur 3:2-Pausenführung einnickte (45. Minute).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild – der SV Neckargerach übernahm zunehmend die Kontrolle. Die Hausherren drängten auf den Ausgleich und belohnten sich in der 58. Minute, als erneut Stefano Di Paolo zur Stelle war und das 3:3 erzielte. Im weiteren Verlauf hatten beide Teams noch einige Halbchancen, doch die Defensive stand auf beiden Seiten sicher. Trotz intensiver Schlussminuten blieb es beim 3:3, ein Resultat, das der starken ersten Hälfte des TSV Billigheim und der Druckphase von Neckargerach im zweiten Durchgang gerecht wird. Beide Mannschaften halten somit die Aussichten auf den Aufsitegsrelegationsplatz gleichermaßen am Leben, da auch Elztal im Parallelduell Federn lassen musste.