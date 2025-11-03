Von Beginn an traten die Grün-Weißen mutig auf, pressten den Gegner früh und kamen so zu Chancen. Nach etwas mehr als zehn Minuten ging der SBR in Führung. Innenverteidiger Marco Oberberger eroberte tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und setzte Omer Jahic mustergültig in Szene. Jahic erzielte den Führungstreffer (14.).

Sechs-Punkte-Wochenende für die Herrenteams des SB DJK Rosenheim. Am Sonntag reiste die erste Mannschaft zum TSV Zorneding, wo es zu einem wichtigen Duell im Tabellenkeller kam. Die Mannen von Patrick Zimpfer siegten mit 1:0 (1:0). Im Tor stand mit Efe Baykal ein Talent aus der U19.

In der Folge kam auch Zorneding besser ins Spiel, bis auf die ein oder andere Abseitssituation wurde es aber kaum gefährlich. Anders beim Sportbund. Noch vor der Pause verpassten es die Rosenheimer zu erhöhen.

Erst fehlten Luca Hayden Zentimeter, um eine Flanke von Sanel Sehric zu veredeln, dann zog Carlos Kurzer auf das kurze Eck ab und verpasste ebenfalls das 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff lief dann Sehric allein auf das gegnerische Tor, wollte den besser postierten Leonit Vokrri in Szene setzten, doch der Linienrichter entschied auf Abseits.

Rund zehn Minuten in Unterzahl: Sportbund hält die Null in Zorneding

In der zweiten Halbzeit stand der SBR tiefer, lies die Hausherren kommen und verteidigte das Ergebnis. Zehn Minuten vor Schluss flog dann Danyal Akdag vom Feld (80.). In Unterzahl kämpften die Grün-Weißen.

Zorneding fand keine Lücken und so blieb es beim wichtigen Erfolg der Rosenheimer. Baykal blieb in seinem ersten Herren-Spiel ohne Gegentreffer und die Rosenheimer verlassen die Abstiegsränge in der Bezirksliga Ost.

SB Rosenheim II überzeugt und grüßt von der Tabellenspitze

„Wir haben ein starkes Auswärtsspiel gemacht und taktisch exzellent den Plan verfolgt. Durch hohes Pressing ist auch der Siegtreffer gefallen“, zeigte sich Zimpfer nach der Partie zufrieden. Der Trainer weiter: „Am Ende haben wir keinen einzigen Torschuss auf unser Tor bekommen. U19-Torwart Efe Baykal hat eine große Ruhe ausgestrahlt.“

Neben der ersten Mannschaften siegte auch die Zweite des SBR im Spitzenspiel der B-Klasse. Nach einer überragenden Leistung und den Treffern von Silvio Havic (50.), Doppelpacker Anthony Caliendo (58.), (87.) und Jonathan Schlesinger (90.+4) besiegte die Elf von Patrick Ofenmacher den TSV Bernau. Der SBR II grüßt von der Tabellenspitze.