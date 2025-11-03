Hoher Sieg gegen die Hohenloher Gäste !

Torfolge: 1:0 (19.) Johannes Ebner, 2:0 (21.) Jannis Herkert, 3:0 (34.) Johannes Ebner, 4:0 (40.) Jonathan Steffl, 4:1 (42.) Emilio Markert, 4:2 (45.) Felix Gutsche, 5:2 (48.) Johannes Ebner, 6:2 (80.) Maximilian Alban, 7:2 (85.) Lukas Schmid.

Schiedsrichter: Mika Timmermann (Kornwestheim) □

Besondere Vorkommnisse: keine

Zuschauer:143



Einen Kantersieg landete der FSV gegen die weit angereisten Gäste aus Hohenlohe. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit Offensivaktionen auf beiden Seiten ging der FSV durch einen satten Linksschuss aus spitzem Winkel von Johannes Ebner in Führung. Zuvor war der Gästetorhüter Jannik Hadamek auf dem seifigen Geläuf ausgerutscht und konnte nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Keine zwei Minuten später fiel dann gleich der zweite Treffer für den FSV. Diesmal zirkelte Jannis Herkert nach einer Hereingabe von Jonathan Steffl einen Kopfball per Aufsetzer in die Torecke. Schwaiger machte weiter Druck und mit dem 3:0 durch Johannes Ebner nach war schon eine Vorentscheidung gefallen. Bestätigt wurde dies durch das 4:0 nach einer klasse Umschaltaktion, nachdem die Wachbacher den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren hatten. Der Gästetorhüter zwar den Schuss abwehren, den zweiten Ball verwertete dann Jonathan Steffl zum 4.Treffer. Die Wachbacher gaben sich aber nicht geschlagen, durch zwei fast identische Freistoßsituationen von der linken Seite die lang auf den Elfmeterpunkt geschlagen wurden kassierte der FSV noch vor der Halbzeit die Gegentreffer zum 4:1 und 4:2. Damit war die Partie eigentlich noch nicht entscheiden. Den Deckel drauf machte dann aber Johannes Ebner, von Miguel Artero hervorragend in Szene gesetzt, er musste den Ball nur noch ins Gehäuse einschieben. Vorausgegangen war ein präziser Diagonalpass von Dominik Regensburger auf Miguel Artero der die Kette der Gäste aushebelte. Damit war das Spiel entschieden. Wachbach hate in der zweiten Halbzeit nur noch wenige Offensivaktionen, der FSV war Herr im Haus die weiteren Treffer fielen dann in der Schlussphase durch Maximilian Alban der nach einer Ecke abstaubte sowie Lukas Schmid der herrlich freigespielt wurde und zum 7:2 Endstand einschoss. Ein hochverdienter Heimsieg gegen die Hohenloher Gäste der vielleicht ein, zwei Tore zu hoch ausfiel. Nachdem man letzte Saison beide Spiele gegen die Wachbacher verloren hatte, konnte man jetzt den bisherigen Angstgegner bezwingen.

Für den FSV spielten:

Louis Ehmann, Daniel Xhani (42. Miguel Artero), Maximilian Alban, Jonathan Steffl, Marco Nagel, (81. Robin Rataj), Nico Leihenseder, Norman Hönnige, Johannes Ebner (74. Joshua Reichelt), Dominik Regenspurger (74. Finn Wittmann), Fabian Herbrik (46. Lukas Schmid), Jannis Herkert.