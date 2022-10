Hoher Puls und viel Ärger: Murnau kassiert strittiges Gegentor und spielt Remis in Raisting Fußball-Bezirksliga

Nach dem 2:2 in Raisting wird in Murnau heiß diskutiert, vor allem über das erste Gegentor.

Raisting – Am Ende gab es für die Murnauer Fußballer nur ein Thema. Das Gegentor zum 0:1 verfolgte sie bis weit über den Sportplatz in Raisting hinaus. Schon zur Pause kursierte eine Videoaufnahme unter den Fans des TSV, die direkt zu erkennen vermochten, was später für große Debatten sorgte: das ihrer Meinung nach irreguläre Tor der Hausherren, das Murnau den Sieg kostete. Auf dem Video, aufgenommen von schräg hinter dem Kasten, sind die Glanzparaden von Torwart Felix Schürgers festgehalten. Der erst einen Kopfball und daraufhin den Nachschuss mit starken Reflexen hält. Beim Abstauber von Thomas Bretthauer wedelte allerdings der Assistent wild mit der Fahne, signalisierte ein Tor. Die bewegten Bilder klären zwar nicht 100-prozentig auf, stützen aber eher Schürgers’ These: Hinter der Linie war der Ball nicht mit vollem Umfang. TSV-Trainer Sven Teichmann sah’s nach dem 2:2 genauso. „Der war einen halben Meter davor.“

Für Murnau gab’s noch ein zweites Ärgernis – und zwar das Ende der Partie, das den Puls bei etwa 250 Menschen in die Höhe trieb. Egal, ob sie zu Rasting oder Murnau hielten. Dieses furiose Derby-Finale hatte gleich zwei tragische Hauptfiguren. Auf Seite der Gastgeber vom SVR spielte der sonst tadellose David Gretschmann einen Fehlpass, über den sein Trainer Johannes Franz später sagen wird: „Völlig sinnlos, völlig dämlich, ein Wahnsinns-Fehlpass.“ Sekunden später steuerte der Murnauer Bastian Adelwart alleine auf das Raistinger Tor zu. Doch der Stürmer, der zuletzt außer Form geraten ist, jagte den Ball weit vorbei und zog sich hernach sein Trikot gefrustet über den Kopf. Diese Bilder passten zum Spiel. Das 2:2 stellte keinen der Klubs zufrieden. Beide Trainer beanspruchten danach die besseren Chancen und einen (hypothetischen) Erfolg für sich. Chancen zum Sieg, so viel kann man festhalten, hatten sie beide.

Sven Teichmann ärgerte sich massiv über die beiden Gegentreffer, die – wie alle Tore – nach einer Standardsituation fielen. Er hatte doch eindringlich gewarnt vor den Raistinger Kanten. Trotz fester Zuteilung bei ruhenden Bällen „kriegen wir es nicht hin, zu verteidigen“, klagt der Coach. Zu Raistings Retter avancierte in beiden Aktionen der Mann, der eigentlich Tore verhindern soll: Innenverteidiger Thomas Bretthauer erzielte beide Buden nach einem Eckball. Auch SVR-Coach Franz störte sich an den Gegentoren nach ruhenden Bällen, bei denen wiederum die Murnauer den Luftraum kontrollierten. Zwei-Meter-Mann Fabian Erhard (mit feinem Fuß) und Top-Torschütze Georg Kutter (per Kopf) liefen im passenden Moment ein. „Ich hab’ viel erwartet von Murnau. Aber nicht, dass sie uns über Flanken knacken“, hält Franz fest.

Wie schon gegen den Herbstmeister aus Garmisch-Partenkirchen verdichtete seine Mannschaft geschickt das Mittelfeld, erschwerte den spielfreudigen Murnauern das Kombinieren. Nahezu jeder habe einen guten Tag erwischt, lobt der Innenverteidiger. Beim TSV sah er kaum Torraumszenen, was er als großen taktischen Erfolg wertet. „Wir hatten sie über 90 Minuten gut im Griff.“ Sofern gab’s am Remis nichts auszusetzen. Ähnlich sieht es Teichmann: „Damit können wir leben. Wir sind weiter in der Verlosung.“