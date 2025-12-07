Hoher Invest wird erneut nicht belohnt

Der 1. FC Saarbrücken musste sich erneut trotz guter Leistung und großem Einsatz geschlagen geben. Beim SV Waldhof Mannheim setzte es eine 2:1 (1:1)-Niederlage.

Nachdem sich die Partie in den ersten Minuten ausschließlich zwischen den Strafräumen abspielte, ging Mannheim nach 12 Minuten in Führung. Rizzuto hatte eine Flanke von der rechten Seite unglücklich mit der Hand geblockt. Okpala verwandelte den fälligen Elfmeter sicher und besorgte damit das 1:0 für die Gastgeber.

Interimscoach Jürgen Luginger vom 1. FC Saarbrücken veränderte die Startelf im Vergleich zum guten Auftritt gegen Essen auf einer Position. Bretschneider ersetzte Fahrner und sortierte sich auf der linken Seite ein. Rizzuto rückte daher nach rechts.

Dann war es aber soweit. Civeja steckte zu Kamara weiter. Der fasste sich aus gute 20 Metern ein Herz, schloss aufs rechte Eck ab und traf zum 1:1 (22.).

Civeja hätte beinahe schnell ausgeglichen. Pick setzte sich über die Außenbahn stark durch und legte im Sechzehner auf Civeja ab. Der zielte jedoch deutlich zu hoch (15.). Nach schnellem Umschalten gleich die nächste dicke Chance. Erneut bereitete Pick stark vor, Schmidt zögerte einen Tick zu lange und scheiterte schließlich an Keeper Nijhuis (19.). Und gleich noch eine. Schmidt wurde im Strafraum bedient, schlenzte aber vorbei (21.).

In der Folge war der FCS eigentlich überlegen, stresste Mannheim mit gutem Pressing und kam immer wieder in gefährliche Situationen. Das nächste Tor gelang aber dem Waldhof. Pick spielte einen schlechten Rückpass genau auf Boyd statt Wilhelm. Boyd nahm Maß und platzierte den Ball zum 2:1 ins lange Eck (34.).

Die Luginger-Elf ließ sich von diesem Rückschlag nicht beirren und arbeitete auf den neuerlichen Ausgleich hin. Rabihic traf sogar, doch Schmidt hatte dies erst mit einem Foul ermöglicht, weshalb der Treffer keine Anerkennung fand (42.). Kurz vor der Pause hatte dann Pick die nächste Möglichkeit. Rabihic bereitete per Querpass durch den Sechzehner vor, Pick schoss über den Querbalken (44.). Auch Mannheim hatte noch einen Abschluss. Rieckmann zielte aus 17 Metern genau auf Menzel (45.). Dann war Pause.

Raus aus der Kabine war Menzel direkt gefordert. Nach einem Freistoß kam Boyd erst aus kurzer Distanz zum Kopfball. Menzel reagierte blitzschnell und parierte auch den Nachschuss von Boyd (48.). Auch die nächste Szene gehörte Mannheim. Sietan verzog jedoch sehr deutlich (59.).

Obwohl sich der FCS weiter extrem mühte, wollte keine finale Torgefahr entstehen. Daher zog Luginger auch die ersten Wechseloptionen. Brünker und Elongo-Yombo kamen für Schmidt und Rabihic (62.). Direkt danach eine gute Schussposition für Pick. Nach einem Wackler in die Mitte rutschte ihm die Kugel jedoch über den linken Spann und flog weit vorbei (63.).

Dann zappelte das Netz erneut. Elongo-Yombo flankte mit Gefühl zum Tor, Brünker kam vor Nijhuis an den Ball und köpfte ein. Doch dann ging die Fahne hoch. Brünker stand minimal im Abseits (70.).

Es folgte gleich der nächste Wechsel. Baumann ersetzte Kamara (74.). Und der war direkt mittendrin. Sein Kopfball konnte jedoch auch nicht für den Ausgleich sorgen (80.).

Mannheim boten sich in der Schlussphase natürlich immer mal wieder Kontersituationen. Shipnoski scheiterte an Menzel (82.).

Luginger schickte noch Groune und Krahn für Civeja und Zeitz auf dem Platz (83.). Nach Steckpass von Pick hatte Groune eine gute Chance, doch Nijhuis parierte zur Eck (84.).

Mehr Möglichkeiten boten sich nicht mehr und so stand die nächste Niederlage zu Buche. Aufgrund des Spielverlaufs und hohen Invests sicherlich alles andere als verdient.

Jürgen Luginger sagte nach der Begegnung: "Die ersten M inuten waren ausgeglichen, dann bekommen wir wieder einen Handelfmeter gegen uns. Da haben wir es gut weggesteckt, haben gleich den Ausgleich gemacht und waren dann auch gut im Spiel. Wir hatten sie im Griff, haben selbst Akzente nach vorne gesetzt. Wir haben wenig zugelassen. Dann machen wir einen Rückpass, schaden uns da wieder selbst. Wir haben es versucht, bekommen zwei tore aberkannt. Es gab wenige Mannheimer Chancen, aber wir belohnen uns nicht. Wir stehen wieder als Verlierer da, was sehr bitter ist in unserer Situation. Das Auftreten in den letzten beiden Spielen macht mir Mut. Wenn wir präziser werden, kommen wir auch zu Punkten.

Luc Holtz vom SVW Mannheim sagte: "Man hat die Qualität beim Gegner gesehen, das war über 90 Minuten präsent. Sie haben im Moment nicht das Glück um zu punkten. Ich habe gesagt, Derbys spielt man nicht, die gewinnt man. Wir haben die richtige Stabilität zwischen Verteidigen und Angreifen gefunden, wir hätten auch die Konter besser abschließen können. Das dritte Tor lag in der Luft. Wir haben große Fortschritte gemacht, haben eine Reife erlangt. Auch die, die reingekommen sind haben mitgefightet. Das Spiel haben wir als Mannschaft gewonnen. Ich denke, dass es viele Mannschaften mit hoher Qualität in der Liga sind, man muss um die Punkte fighten, Wir müssen in allen Spielen am Limit spielen, das ergebnis von Havelse gezeigt das. Wir bewahren Ruhe und sehen dann was dabei raus kommt. ".

Der FCS hat als Vierzehnter weiter drei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen, der Waldhof ist Sechster, auf den Relegationsplatz fehlen den Kurpfälzern drei Punkte.

Weiter geht es für den FCS am kommenden Samstag u 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Zweite der TSG Hoffenheim. Der SV Waldhof spielt am darauf folgenden dritten Advent um 16.30 Uhr beim SSV Jahn Regensburg.