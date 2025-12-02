Hoher Aufwand, erster Auswärtssieg

In der zweiten Hälfte kam Bad Salzungen mit viel Wut aus der Kabine und setzte Erlau in den ersten 15 Minuten stark unter Druck. „Wir haben da gut in der Defensive und als Mannschaft gearbeitet, vielleicht einen Tick zu tief gestanden“, erklärte Lipsius. In der Drangphase der Gastgeber gab es noch Chancen auf das vierte Tor für Erlau: Hartung kam aus halbrechter Position zweimal zum Abschluss, doch Keeper Konjevic reagierte jeweils gut. Das Spiel wurde hektisch und zerfahren, es kam zu kleinlichen Sticheleien auf beiden Seiten, was zur Gelb-Roten Karte gegen Hellmuthhäuser führte (73.). „Das hat etwas unser taktisches Konzept über den Haufen geworfen“, kommentierte Lipsius. Den entscheidenden Nadelstich setzte Erlau dann durch einen Strafstoß: Schilling wurde im 16er zu Fall gebracht, Hartung verwandelte sicher zum 4:0 (76.). Bad Salzungen steckte dennoch nicht auf, und Leusche traf aus 20 Metern zum 1:4 (86.), bevor Cibo in der Nachspielzeit nach einer Hereingabe von Außen auf 2:4 verkürzte (90.). „Am Ende hat es für den Gegner nicht zu mehr gereicht. Wir haben schon einen extremen Aufwand betrieben und unterm Strich verdient gewonnen“, bilanzierte Lipsius. „Die drei Punkte, den ersten Auswärtssieg nehmen wir so mit.“ Besonders hob er die Gastfreundschaft des SV Wacker 04 Bad Salzungen hervor: „Das ist in dieser Liga nicht immer selbstverständlich.“

Gleich in der ersten Minute setzte sich Hartung außen durch und bediente Hellmuthhäuser, der eiskalt ins lange Eck vollendete (1.). Bad Salzungen zeigte sich technisch stark und stellte die Gäste immer wieder mit gefährlichen Diagonalbällen vor Herausforderungen, doch Mitte der ersten Halbzeit kam Erlau besser ins Spiel. Nach einer kurz ausgeführten Ecke setzte Hartung Vogt in Szene, der das 2:0 erzielte (25.). „Das 2:0 hat uns gut getan und wir waren damit besser drin“, erklärte Lipsius. Weitere Möglichkeiten, das 3:0 noch vor der Pause nachzulegen, blieben zunächst ungenutzt: Hartung setzte sein Tempo Richtung Strafraum ein, Greiner setzte sich über außen durch, doch der Querpass war zu nah am Torwart. Auf der anderen Seite hatte Erlau Glück, dass ein Wacker-Angreifer eine Flanke per Kopf knapp neben den Leicht-Kasten setzte. Kurz vor der Pause erhöhte schließlich ein unglückliches Eigentor von Leusche auf 3:0 für die Grün-Weißen (45.+2). „Trotz 3:0 war uns zur Pause klar, dass das Spiel noch nicht entschieden war. Entsprechend haben wir die Jungs auch in der Halbzeitpause eingestellt“, so Lipsius.