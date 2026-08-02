Hohenwestedter 3:4-Drama in Rotenhof – Joker Moritz Gersteuer sticht von Ismail Yesilyurt · Heute, 14:17 Uhr · 0 Leser

Moritz Gersteuer (vorne TuS Rotenhof), hier gegen Timo Bamler (Eckernförder SV), leitete mit seinem Kurzeinatz die Wende ein. – Foto: Ismail Yesilyurt

Wow! Was für ein Finish in der Oberligapartie zwischen dem TuS Rotenhof und MTSV Hohenwestedt. Die Mittelholsteiner sehen bis zur 90. Minute wie der Sieger aus bei einer 3:2-Führung. Doch erst gleicht Edel-Joker Moritz Gersteuer für die Mannschaft von Coach Henning Knuth zum 3:3 in der besagten Minute aus. Dann muss MTSV-Trainer Arend Müller mit ansehen, wie ein Elfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit seine Mannschaft mit leeren Händen auf die Rückreise nach Hohenwestedt schickt.

Die Partie begann rasant und mit offenem Visier. Beide Teams suchten sofort den Weg nach vorne, wie auch der sportliche Leiter der Gäste, Dennis Jera, bestätigte: „Offenes Spiel mit viel Offensive auf beiden Seiten. Es kam dementsprechend auch zu vielen Chancen für beide Seiten.“ Direkt die ersten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten führten zu zählbarem Erfolg: Cedric Nielsen brachte Rotenhof bereits in der 2. Minute in Führung, doch Tjark Struve glich im direkten Gegenzug für die Mittelholsteiner zum 1:1 aus (3.). Nach einem erneuten Treffer durch Henry Grothkopp (15.) schlugen die Gäste eiskalt zurück. Nach einem unglücklichen Eigentor von Felix Knuth (28.) drehte der MTSV das Spiel durch einen Foulelfmeter von Tjark Sievers (30.) noch vor dem Pausenpfiff auf 3:2.

Passivere Gäste und die Stunde der Joker Mit der Führung im Rücken nahmen die Gäste im zweiten Durchgang überraschend Tempo aus dem Spiel. Jera erklärte dazu: „Die Vorgabe für die zweite Halbzeit war klar: Auf Treffer Nummer 4 zu gehen. Aber aus meiner Sicht aus unerklärlichen Gründen sind wir in Halbzeit zwei passiver geworden, ohne aber etwas Großes zuzulassen.“

Aufgrund der lange Zeit konzentrierten Defensive ging bei Dennis Jera und dem MTSV Hohenwestedt das sehr bittere Ende tief in die Gemütslage. – Foto: Olaf Wegerich

TuS-Trainer Henning Knuth sah eine ausgeglichenere zweite Hälfte und profitierte schließlich von der enormen Qualität seiner Einwechselspieler: „Und dann hat heute bei uns ganz klar die Breite des Kaders und unsere Gamechanger von der Bank haben das Spiel entschieden. In allererster Linie natürlich Moritz Gersteuer, der das 3:3 selber schießt und dann beim 4:3 einen Elfmeter zieht.“