Hohenwestedter 3:4-Drama in Rotenhof – Joker Moritz Gersteuer sticht

Wow! Was für ein Finish in der Oberligapartie zwischen dem TuS Rotenhof und MTSV Hohenwestedt. Die Mittelholsteiner sehen bis zur 90. Minute wie der Sieger aus bei einer 3:2-Führung. Doch erst gleicht Edel-Joker Moritz Gersteuer für die Mannschaft von Coach Henning Knuth zum 3:3 in der besagten Minute aus. Dann muss MTSV-Trainer Arend Müller mit ansehen, wie ein Elfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit seine Mannschaft mit leeren Händen auf die Rückreise nach Hohenwestedt schickt.
Die Partie begann rasant und mit offenem Visier. Beide Teams suchten sofort den Weg nach vorne, wie auch der sportliche Leiter der Gäste, Dennis Jera, bestätigte: „Offenes Spiel mit viel Offensive auf beiden Seiten. Es kam dementsprechend auch zu vielen Chancen für beide Seiten.“ Direkt die ersten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten führten zu zählbarem Erfolg: Cedric Nielsen brachte Rotenhof bereits in der 2. Minute in Führung, doch Tjark Struve glich im direkten Gegenzug für die Mittelholsteiner zum 1:1 aus (3.).
Nach einem erneuten Treffer durch Henry Grothkopp (15.) schlugen die Gäste eiskalt zurück. Nach einem unglücklichen Eigentor von Felix Knuth (28.) drehte der MTSV das Spiel durch einen Foulelfmeter von Tjark Sievers (30.) noch vor dem Pausenpfiff auf 3:2.
Mit der Führung im Rücken nahmen die Gäste im zweiten Durchgang überraschend Tempo aus dem Spiel. Jera erklärte dazu: „Die Vorgabe für die zweite Halbzeit war klar: Auf Treffer Nummer 4 zu gehen. Aber aus meiner Sicht aus unerklärlichen Gründen sind wir in Halbzeit zwei passiver geworden, ohne aber etwas Großes zuzulassen.“
TuS-Trainer Henning Knuth sah eine ausgeglichenere zweite Hälfte und profitierte schließlich von der enormen Qualität seiner Einwechselspieler: „Und dann hat heute bei uns ganz klar die Breite des Kaders und unsere Gamechanger von der Bank haben das Spiel entschieden. In allererster Linie natürlich Moritz Gersteuer, der das 3:3 selber schießt und dann beim 4:3 einen Elfmeter zieht.“
Die Schlussphase entwickelte sich zu einem wahren Drama. Erst erlöste Edel-Joker Moritz Gersteuer die Hausherren mit dem späten Ausgleich zum 3:3 in der regulären 90. Minute. Doch damit nicht genug: In der vierten Minute der Nachspielzeit zog eben jener Gersteuer im Strafraum das Foul, und Spielführer Felix Knuth behielt die Nerven. Vor der losgelösten Kulisse verwandelte der Bruder von Coach Knuth den entscheidenden Strafstoß sicher zum 4:3-Endstand (90.+4) und löste damit einen kollektiven Jubelsturm aus.
Während bei Rotenhof die Erleichterung und Vorfreude auf das nächste Duell beim TSB Flensburg am kommenden Dienstagabend überwogen, blieb bei Hohenwestedt die Enttäuschung über die späte Niederlage. Jera zog dennoch ein gefasstes Fazit: „Am Ende sind wir dann durch zwei individuelle Fehler in unserer Verteidigung zum Ende des Spiels um den Sieg gebracht worden. Für mich wäre es ein gerechtes Unentschieden gewesen. Wir haben eine junge Mannschaft und so was passiert auf unserem Weg mal. Es ist bitter, aber kein Beinbruch.“
Bereits in wenigen Tagen um 19 Uhr haben die Grün-Roten die Möglichkeit, alle Gedanken wegzuwischen. „Wir machen am Dienstag weiter und vergessen dann auch in Halbzeit zwei nicht, aktiv zu bleiben“, blickte Jera auf das Heimspiel gegen den PSV Neumünster voraus.