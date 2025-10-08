Hohenwestedt zieht die Reißleine und trennt sich von Coach Rohwedder

Trainer Michael Rohwedder (MTSV Hohenwestedt). – Foto: Olaf Wegerich

In die Saison waren sie als gleichberechtigtes Trainerduo gestartet. Doch nach dem 11. Spieltag in der Flens-Oberliga und einer sportlichen Talfahrt zieht der MTSV Hohenwestedt die Konsequenzen und trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Michael Rohwedder. Damit steht auch fest, dass Arend Müller die Funktion des Cheftrainers künftig allein ausüben wird.

Arend Müller (li.) und Michael Rohwedder als Trainerduo gibt es nicht mehr. – Foto: Olaf Wegerich

Als neuer Co-Trainer wird Florian Kramme fungieren, der zuletzt die Position des Torwarttrainers innehatte. Zudem beabsichtigt Kramme, im nächsten Jahr die B-Lizenz als Trainer zu erwerben. Ein Grund für die Trennung könnte neben dem fehlenden Erfolg die sicherlich völlig unterschiedliche Außendarstellung der beiden Trainer gewesen sein.