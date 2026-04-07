Hohenwestedt vor der Mammut-Aufgabe gegen Ligaprimus Tofe

Todesfelde trotzt nach dem souverän herausgespielten 2:0-Erfolg im SHFV-Pokalhalbfinale am Ostersamstag gegen den Regionalligisten VfB Lübeck vor Selbstvertrauen und steht zum Ende der englischen Woche mit dem Heimspiel gegen den amtierenden Meister FC Kilia Kiel, der sich momentan ebenfalls in bestechender Form befindet, vor der nächsten harten Bewährungsprobe. Da ist der große, 27 Spieler umfassende und gut zusammengestellte Kader des Aufstiegsaspiranten schon von Vorteil, um auch solche Hürden zu meistern.

Trotz der Schwere der Aufgabe geht MTSV-Trainer Arend Müller positiv in die Partie gegen das stärkste Team der Liga. „Auch wenn uns ein schweres Spiel gegen SV Todesfelde erwartet, die auf dem besten Weg sind, wieder in die Regionalliga aufzusteigen, haben wir richtig Lust auf die Partie. Wir wissen, dass jeder Punkt zählt. Sowohl im Landespokal als auch im Hinspiel hatten wir bereits gute Phasen, an die wir anknüpfen wollen. Am Mittwoch wollen wir zeigen, dass wir dagegenhalten können.“ Dank der Spielpause über Ostern konnte sogar zweimal trainiert werden. „Wir geben den Jungs im Training ein paar Infos mit. Selbstverständlich haben wir auch das Pokalspiel von Tofe gegen den VfB Lübeck gesehen, und man hat eine sehr erwachsene Mannschaft von Björn Sörensen gesehen, die das wirklich stark gemacht hat“, zollt Müller dem kommenden Gegner großen Respekt und kann bis auf Tim Sienknecht wegen einer Gelbsperre personell aus dem Vollen schöpfen.

Für den MTSV Hohenwestedt ist das Spiel gegen den Tabellenführer aus Todesfelde der Auftakt zu einer Serie von insgesamt vier Heimspielen. Bereits am Samstag kommt mit dem VfR Neumünster ein weiteres Team aus der Spitzengruppe, das in der Vergangenheit auch immer für eine gute Zuschauerresonanz sorgte. Danach geht es mit Heimspielen gegen den TSV Nordmark Satrup und den TuS Rotenhof weiter.

Am Ostermontag erreichte Redakteur Olaf Wegerich Todesfeldes Trainer Björn Sörensen und befragte ihn unter anderem dazu, wie schwierig es ist, den Spagat zwischen Ligabetrieb und einem Halbfinale im SHFV-Pokal zu meistern.

Wie schwer ist es, nach einem so großen Erfolg wie am Samstag im SHFV-Pokal gegen den VfB Lübeck wieder in der Liga präsent zu sein?

„Natürlich muss man einen Erfolg wie am vergangenen Samstag mit dem Pokaleinzug auch verbal begleiten, aber grundsätzlich ist jetzt Ligabetrieb und Ligaalltag, und da geht es darum, wieder unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Wir haben im Mittwochspiel gegen Oldenburg am eigenen Leib erfahren müssen, wie es ist, wenn man es nicht schafft, bei so einem Spiel an seine Leistungsgrenze zu gehen und vielleicht nicht die richtige hundertprozentige Einstellung zum Spiel zu finden.

Deswegen sind wir gewarnt und werden den Pokal vom vergangenen Samstag natürlich komplett ausblenden, weil es ein anderer Wettbewerb ist, und wir wollen im Ligaalltag ähnlich weitermachen wie wir zuletzt in Rotenhof aufgehört haben.“

Der MTSV Hohenwestedt befindet sich aktuell im Kampf um den Klassenerhalt. Wie schätzt du euren kommenden Gegner ein?

„Mit Hohenwestedt erwartet uns sicherlich eine sehr unangenehme Mannschaft, der immer alles zuzutrauen ist. Die bei Standards gefährlich sein können. Die immer aus einer guten Defensive sehr strukturiert aufspielen und meistens immer einen guten Plan verfolgen. Da gilt es bei uns wach zu sein, auch wenn der Gegner tief stehen wird und wir vielleicht mal den Ball überlassen bekommen.

Dass wir wieder mit einer guten Absicherung spielen, dass wir eine gute Restverteidigung stellen, dass wir einfach in den Grundtugenden des Fußballs, das heißt die Zweikampfführung und die Intensität, auf den Platz bringen. Dann wollen wir natürlich nach dem Pokalsieg vom Samstag auch in der Liga mit einem Dreier nachlegen.“

Wie sieht bei euch die derzeitige Personallage aus?

„Björn Sörensen: Wir müssen mal sehen, wie die Jungs das Pokalspiel verdaut haben. Mats Klüver klagt über muskuläre Probleme. Mirko Boland wird weiter fehlen mit einer Knieverletzung. Dafür steht Marco Drawz endlich wieder zur Verfügung. Noel Denis wird ähnlich weiter fehlen wie Niki Stehnk, und Okan Özütemiz ist krank!