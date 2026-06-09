Hohenwestedt verpflichtet Sebastian Sanchez Garcia Kolumbianisches Flair für die Flens-Oberliga von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

Neuzugang Sebastian Sanchez Garcia (MTSV Hohenwestedt). – Foto: MTSV Hohenwestedt

Beim MTSV Hohenwestedt hat das starke regionale Scouting-Netzwerk geklingelt. Wie der Oberligist mitteilte, wechselt der kolumbianische Mittelfeldakteur Sebastian Sanchez Garcia an den Wilhelm-Schütt-Platz. Der 28-jährige Linksfuß will sich nach einem erfolgreichen Zwischenstopp an der Westküste beim Heider SV II in der Landesliga Schleswig nun im schleswig-holsteinischen Oberhaus beweisen.

Über die engen Drähte der Vereinsverantwortlichen, wohl auch über die Neuzugänge, kam der Kontakt zu dem spielstarken Kolumbianer zustande. Sanchez Garcia ist erst vor wenigen Monaten nach Deutschland gekommen und suchte nach einer fußballerischen Heimat – eine Suche, die ihn im vergangenen Frühjahr zunächst an die Meldorfer Straße führte.

Schnelle Akklimatisierung in Dithmarschen Beim Heider SV unternahm der 28-Jährige die ersten Schritte im deutschen Fußball. In der gerade abgelaufenen Rückrunde absolvierte er sechs Einsätze für die U23 der Dithmarscher in der Landesliga. Dabei hinterließ der Mittelfeldspieler auf Anhieb einen bleibenden, positiven Eindruck und zeigte, dass er die körperliche und taktische Umstellung im Norden schnell verinnerlicht hat. Seine fußballerische Grundausbildung genoss Sanchez Garcia in Südamerika, wo er in seiner Heimat Kolumbien bereits über Jahre hinweg wertvolle Erfahrungen auf anspruchsvollem, hohem Niveau sammelte.