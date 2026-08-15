Hohenwestedt feiert Wahnsinnsauferstehung: 4:3-Erfolg gegen Eichede von Olaf Wegerich · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Riesenjubel beim MTSV Hohenwestedt nach dem 4-3 Erfolg gegen den SV Eichede. – Foto: MTSV Hohenwestedt

Am 4. Spieltag der Flens-Oberliga darf der MTSV Hohenwestedt endlich den ersten Sieg der noch jungen Saison feiern. Dabei konnte die Mannschaft von Trainer Arend Müller am Freitagabend gegen den hoch gehandelten SV Eichede in einer verrückten Schlussphase einen 1:3-Rückstand in einen kaum mehr für möglich gehaltenen 4:3-Erfolg (1:2) verwandeln und überzeugte durch eine unfassbare Moral und unbändige Willenskraft.

Vor allem mit seinen späten Einwechslungen bewies der MTSV-Coach Müller ein mehr als glückliches Händchen. Nachwuchsspieler Lennard Möller mit der Nummer 19, zehn Minuten vor dem Spielende eingewechselt, feierte am Vortag noch seinen 19. Geburtstag, um dann groß aufzudrehen. Zwei Vorlagen und ein Treffer waren eine mehr als optimale Ausbeute für das Eigengewächs, das aus dem Ligakader nicht mehr wegzudenken ist. Auch Macius Dahm feierte nach überstandener Sprunggelenksverletzung mit einer Torvorlage und dem Siegtreffer eine perfekte Rückkehr. Für die Stormarner war es nach dem Auftaktremis gegen Titelaspirant Holstein Kiel II bereits die dritte Niederlage in Serie. Die Mannschaft von Trainer Sascha Steinfeldt ist jetzt erst einmal in den unteren Tabellenregionen angesiedelt.

Verzichten mussten die Gastgeber auf Tjark Struve, der nach seiner Rückenprellung erst am Montag wieder mit dem Training beginnen wird. Thies Kochanski hat aktuell etwas Probleme mit der Leiste und musste am Donnerstag das Training abbrechen. Ebenfalls nicht dabei: Jorit Rathje.

Bei besten äußeren Bedingungen wurden die spielstarken Gäste in einem sehr fairen Oberligaspiel zunächst ihrer Favoritenrolle gerecht und glänzten mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle. Hohenwestedt versuchte es immer wieder mit hohem Anlaufen, doch das änderte an der Dominanz der Gäste zunächst nur sehr wenig. Fazlija trifft per Abstauber zum Führungstreffer Die daraus resultierende Überlegenheit nutzten die Gäste zum Führungstreffer. Nach einer Flanke von der Außenposition konnte MTSV-Torhüter Calvin Schultz einen Kopfball aus Nahdistanz zunächst noch abwehren, doch dann war Velson Fazlija (19.) zur Stelle, um den Abpraller zur Gästeführung zu verwerten.

Da war die Welt für die Gäste noch in Ordnung. Velson Fazlija bejubelt den Eicheder Führungstreffer. – Foto: Johannes Kramer/SV Eichede

Schnoor köpft zum Ausgleich Doch die Gastgeber haben auch ihre Qualitäten und sind bei Standards inzwischen sehr gefährlich. Das ist vor allem auch ein Verdienst von Torwarttrainer Florian Kramme, der am Donnerstag seinen 38. Geburtstag gefeiert hatte und sich in der letzten Saison auf diese Aufgabe spezialisiert hatte. Inzwischen ist der oft spielende Co-Trainer Hinne Schröder der Standardbeauftragte beim MTSV. Wie auch immer, das Prozedere funktioniert auch am Freitagabend unter Flutlicht. Nach einem von Tjark Sievers raffiniert getretenen Eckball steht Hendrik Schnoor (23.) goldrichtig und köpft zum 1:1-Ausgleich ein. Treffer von Sakai sorgt für erneute Eicheder Führung Aber auch die Gäste um Trainer Sascha Steinfeldt verstehen gut und erfolgreich Fußball zu spielen und können nach einem Angriff über die linke Seite, als der Japaner Daiki Sakai (34.) nach innen zieht und dann trocken ins kurze Eck trifft, erneut in Führung gehen. Damit geht es in die Halbzeitpause. Sakai legt zweiten Treffer nach Auch nach dem Seitenwechsel deutet zunächst nichts auf eine Wende im Spiel hin. Zu souverän ist bis dahin der Auftritt der routinierten Gäste, die nach fast einer Stunde Spielzeit nach einem perfekt vorgetragenen Konter durch einen sehenswerten Treffer des japanischen Doppeltorschützen Daiki Sakai (58.) mit dem Außenrist sogar auf 3:1 erhöhen können. Aber das Spiel ist damit noch lange nicht entschieden, denn auch nach dem scheinbar aussichtslosen Rückstand zeigen die Gastgeber eine große Moral und werfen kämpferisch noch einmal alles in die Waagschale.

Mic Röpke (SV Eichede) wird von Tim Sienknecht (Hohenwestedt) verfolgt. Links Tjark Sievers. – Foto: Johannes Kramer/SV Eichede