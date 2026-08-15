Hohenwestedt feiert Wahnsinnsauferstehung: 4:3-Erfolg gegen Eichede

Am 4. Spieltag der Flens-Oberliga darf der MTSV Hohenwestedt endlich den ersten Sieg der noch jungen Saison feiern. Dabei konnte die Mannschaft von Trainer Arend Müller am Freitagabend gegen den hoch gehandelten SV Eichede in einer verrückten Schlussphase einen 1:3-Rückstand in einen kaum mehr für möglich gehaltenen 4:3-Erfolg (1:2) verwandeln und überzeugte durch eine unfassbare Moral und unbändige Willenskraft.
Vor allem mit seinen späten Einwechslungen bewies der MTSV-Coach Müller ein mehr als glückliches Händchen. Nachwuchsspieler Lennard Möller mit der Nummer 19, zehn Minuten vor dem Spielende eingewechselt, feierte am Vortag noch seinen 19. Geburtstag, um dann groß aufzudrehen. Zwei Vorlagen und ein Treffer waren eine mehr als optimale Ausbeute für das Eigengewächs, das aus dem Ligakader nicht mehr wegzudenken ist. Auch Macius Dahm feierte nach überstandener Sprunggelenksverletzung mit einer Torvorlage und dem Siegtreffer eine perfekte Rückkehr. Für die Stormarner war es nach dem Auftaktremis gegen Titelaspirant Holstein Kiel II bereits die dritte Niederlage in Serie. Die Mannschaft von Trainer Sascha Steinfeldt ist jetzt erst einmal in den unteren Tabellenregionen angesiedelt.
Verzichten mussten die Gastgeber auf Tjark Struve, der nach seiner Rückenprellung erst am Montag wieder mit dem Training beginnen wird. Thies Kochanski hat aktuell etwas Probleme mit der Leiste und musste am Donnerstag das Training abbrechen. Ebenfalls nicht dabei: Jorit Rathje.
Bei besten äußeren Bedingungen wurden die spielstarken Gäste in einem sehr fairen Oberligaspiel zunächst ihrer Favoritenrolle gerecht und glänzten mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle. Hohenwestedt versuchte es immer wieder mit hohem Anlaufen, doch das änderte an der Dominanz der Gäste zunächst nur sehr wenig.
Die daraus resultierende Überlegenheit nutzten die Gäste zum Führungstreffer. Nach einer Flanke von der Außenposition konnte MTSV-Torhüter Calvin Schultz einen Kopfball aus Nahdistanz zunächst noch abwehren, doch dann war Velson Fazlija (19.) zur Stelle, um den Abpraller zur Gästeführung zu verwerten.
Doch die Gastgeber haben auch ihre Qualitäten und sind bei Standards inzwischen sehr gefährlich. Das ist vor allem auch ein Verdienst von Torwarttrainer Florian Kramme, der am Donnerstag seinen 38. Geburtstag gefeiert hatte und sich in der letzten Saison auf diese Aufgabe spezialisiert hatte. Inzwischen ist der oft spielende Co-Trainer Hinne Schröder der Standardbeauftragte beim MTSV. Wie auch immer, das Prozedere funktioniert auch am Freitagabend unter Flutlicht. Nach einem von Tjark Sievers raffiniert getretenen Eckball steht Hendrik Schnoor (23.) goldrichtig und köpft zum 1:1-Ausgleich ein.
Aber auch die Gäste um Trainer Sascha Steinfeldt verstehen gut und erfolgreich Fußball zu spielen und können nach einem Angriff über die linke Seite, als der Japaner Daiki Sakai (34.) nach innen zieht und dann trocken ins kurze Eck trifft, erneut in Führung gehen. Damit geht es in die Halbzeitpause.
Auch nach dem Seitenwechsel deutet zunächst nichts auf eine Wende im Spiel hin. Zu souverän ist bis dahin der Auftritt der routinierten Gäste, die nach fast einer Stunde Spielzeit nach einem perfekt vorgetragenen Konter durch einen sehenswerten Treffer des japanischen Doppeltorschützen Daiki Sakai (58.) mit dem Außenrist sogar auf 3:1 erhöhen können.
Aber das Spiel ist damit noch lange nicht entschieden, denn auch nach dem scheinbar aussichtslosen Rückstand zeigen die Gastgeber eine große Moral und werfen kämpferisch noch einmal alles in die Waagschale.
Beim späten 2:3-Anschlusstreffer durch Fabian Engbrecht (81.) haben die Gastgeber aber auch das nötige Spielglück auf ihrer Seite. Nach einer scharfen Flanke lässt der Eicheder Torhüter überraschend den Ball wieder fallen, der dann bei Nachwuchsspieler Lennard Möller landet, der das Spielgerät mit dem Rücken zum Tor annimmt und für Engbrecht auflegt, der ins leere Gehäuse trifft.
Dass die Gäste zuvor noch drei Großchancen auf den vierten Treffer hatten, die ungenutzt blieben, sollte sich in der dramatischen Schlussphase noch bitter rächen.
Es läuft schon die dritte Minute der Nachspielzeit, da kassieren die Stormarner nach einem tiefen Ball, den Macius Dahm per Grätsche auf Lennard Möller (90.+3) verlängert, den 3:3-Ausgleich. Für den unbekümmert aufspielenden MTSV-Nachwuchskicker war es zugleich sein erster Oberligatreffer.
Als sei der späte Ausgleich nicht schon ärgerlich genug, kommt es noch bitterer für die Gäste, die am Ende mit leeren Händen dastehen und wie begossene Pudel vom Platz schleichen.
Nach einem Freistoß können die Eicheder zunächst noch zur Ecke klären. Den Ball schnappt sich aber keiner der etablierten MTSV-Spieler, sondern erneut Lennard Möller. Wieder ist der Standard präzise getreten und der sträflich ungedeckte Macius Dahm (90.+6) köpft gegen die Laufrichtung des Eicheder Torhüters zum 4:3-Siegtreffer ein. Wenig später pfeift der gute Schiedsrichter Sven Asmussen ein an Dramatik kaum zu überbietendes Oberligaspiel ab, in dem die Gastgeber mit viel Moral und Willenskraft sowie einer unfassbaren Energie ein scheinbar verlorenes Spiel drehen konnten.
Der MTSV lebt und steckt voller Energie. Vor allem steht die Mannschaft von Trainer Arend Müller inzwischen auch für mutigen Offensivfußball, der mit bereits elf erzielten Toren die neue Spielphilosophie widerspiegelt. Nur der TSB und Holstein II trafen bisher öfter. Wer Spektakel erleben möchte, ist beim MTSV aktuell richtig aufgehoben und bekommt regelmäßig geliefert. Bei drei der bisherigen vier Saisonspiele gab es mehr als sieben Treffer zu bestaunen. Vorbei ist der triste Fußball der letzten Saison, als vor allem die vielen blutleeren Auftritte vor eigenem Publikum für Misstöne sorgten und fast zum Abstieg geführt hätten. Nun gilt es nur noch, die Zahl der Gegentore zu reduzieren, dann steht einer erfolgreichen Saison nichts im Wege.
Trainer Arend Müller (MTSV Hohenwestedt): „Das war brutal. Aber es zeigt auch, wofür wir stehen. Wir sind immer wieder zurückgekommen. Lennard Möller hat sich gemacht. Er hat sich in die Liga reingespielt. Die Einwechslungen, auch mit Maci Dahm, haben gefruchtet. Das war ein Sieg über eine taktisch sehr gut eingestellte Mannschaft. Ich habe zu den Jungs gesagt, wir müssen das über den Kampf erzwingen. Das haben die Jungs sehr gut umgesetzt.“
Trainer Sascha Steinfeldt (SV Eichede): „Diese Niederlage war so unnötig wie schmerzhaft. Einerseits lassen wir mehrere sehr gute Chancen aufs 4:1 liegen, gleichzeitig fehlt uns die Cleverness, das Spiel kontrolliert zu Ende zu spielen.“