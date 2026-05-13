Hohenwestedt erhält Sieg am Grünen Tisch

Spielwertung wegen Einsatzes eines nicht spielberechtigten Regionalliga-Spielers geändert.
Der Ausschuss für Satzung und Recht hat die Partie der Flens-Oberliga zwischen dem 1. FC Phönix Lübeck II und dem MTSV Hohenwestedt nachträglich neu bewertet. Grund dafür war der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers aus dem Regionalliga-Kader des 1. FC Phönix Lübeck.
Die ursprünglich mit 2:1 für Phönix Lübeck II gewertete Begegnung wird nun mit 5:0 Toren und drei Punkten zugunsten des MTSV Hohenwestedt gewertet. Der Ausschuss gab damit der Beschwerde des MTSV statt.
Nach Prüfung der Spielordnung kam das Gremium zu dem Ergebnis, dass der eingesetzte Spieler aufgrund der geltenden Regelungen nicht für die Zweitvertretung spielberechtigt war. Ausschlaggebend war unter anderem, dass die zweite Mannschaft des Vereins keine sportliche Aufstiegsmöglichkeit in die Regionalliga besitzt. Damit griffen die Bestimmungen der SHFV-Spielordnung zum Einsatz von Spielern aus höheren Mannschaften.
Der Beschluss des Ausschusses ist unanfechtbar.