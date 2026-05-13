Hohenwestedt erhält Sieg am Grünen Tisch

Der Ausschuss für Satzung und Recht hat die Partie der Flens-Oberliga zwischen dem 1. FC Phönix Lübeck II und dem MTSV Hohenwestedt nachträglich neu bewertet. Grund dafür war der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers aus dem Regionalliga-Kader des 1. FC Phönix Lübeck.

Die ursprünglich mit 2:1 für Phönix Lübeck II gewertete Begegnung wird nun mit 5:0 Toren und drei Punkten zugunsten des MTSV Hohenwestedt gewertet. Der Ausschuss gab damit der Beschwerde des MTSV statt.