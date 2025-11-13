Hohenwestedt empfängt Schlusslicht Reinfeld

MTSV will zweiten Heimsieg und Anschluss ans Mittelfeld

Für den MTSV Hohenwestedt begann die Saison mit einem 4:1-Auswärtserfolg in Reinfeld zunächst furios, doch trotz mehrerer starker Auftritte gegen hoch eingeschätzte Gegner ist die bisherige Punkteausbeute sicher für alle Beteiligten bei der Qualität im Kader nicht zufriedenstellend. Gegen die Stormarner muss endlich der zweite Heimsieg her, um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren, denn das Restprogramm des Jahres mit einem Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger 1. FC Phönix Lübeck II und dem abschließenden Heimspiel gegen den Ligaprimus SV Todesfelde ist mehr als anspruchsvoll.

Trainer Florian Kramme warnt vor gefährlichem Gegner

MTSV-Trainer Florian Kramme, der während der medizinisch bedingten Abwesenheit von Cheftrainer Arend Müller interimsweise die Verantwortung übernahm, sagte zum richtungsweisenden Spiel gegen Preußen Reinfeld: „Gegen Reinfeld erwartet uns ein Gegner, der trotz seiner Tabellenposition gefährlich ist – sie haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie offensiv immer wieder Nadelstiche setzen können. Wir wollen zuhause mutig auftreten, kompakt verteidigen und unser Spiel durchziehen. Die Jungs sind motiviert, wir wollen zeigen, dass wir aus den letzten Wochen gelernt haben und die Punkte in Hohenwestedt behalten. Das sind wir uns und unseren Zuschauern schuldig, da unsere Heimbilanz nicht so rosig ist.“