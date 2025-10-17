Hohenwestedt empfängt Meister FC Kilia Kiel

Moin Dennis, wie wichtig war der so lange herbeigesehnte Erfolg beim TuS Rotenhof für die sportliche Situation? Der Sieg gegen Rotenhof war für uns natürlich sehr wichtig. Es war allen klar, dass wir nun eine Reaktion zeigen müssen, und darauf haben wir uns in den Trainingseinheiten auch sehr intensiv vorbereitet.

Auch der MTSV Hohenwestedt konnte zuletzt beim souverän herausgespielten 5:1-Auswärtserfolg im Kellerduell beim TuS Rotenhof überzeugen und liegt nur vier Zähler hinter der Mannschaft von Trainer Nicola Soranno. Ob es für den MTSV gegen die wiedererstarkten Kilianer zum zweiten Heimsieg der Saison reicht, bleibt abzuwarten.

Wie lief das Training in dieser Woche, und wie bereitet ihr euch auf Kilia vor?

Auch diese Trainingswoche lief wieder sehr gut, und Arend (Müller, d. Red.) und Florian (Kramme, d. Red.) haben sich auch mit Kilia umfassend beschäftigt. Die Mannschaft wurde von den Trainern so vorbereitet, um am Samstag ein gutes Ergebnis zu erzielen. Kilia gehört natürlich nicht dorthin, wo sie in der Tabelle aktuell stehen, und ist eine starke Mannschaft.

Wie ist der Sachstand bei eurem Abwehrchef Henrik Schnoor? Es hieß, er wird einige Monate beruflich im Ausland verbringen?

Henni Schnoor wird wahrscheinlich noch einige Spiele im November machen können, da er gegebenenfalls doch das ein oder andere Wochenende in der Heimat ist. Daher wird es hoffentlich nicht sein letztes Heimspiel in diesem Jahr sein. Wir haben für seine Abwesenheit aber natürlich auch einen Plan und haben diesen im Sommer auch schon vorbereitet. Zusätzlich hat sich jetzt noch ergeben, dass Fabian Engbrecht auf dieser Position sehr gut gespielt hat.

Welche Spieler werden euch gegen Kilia Kiel nicht zur Verfügung stehen?

Tim Sienknecht wird weiterhin fehlen. Sidsche wurde am Dienstag erfolgreich am Meniskus operiert. Niklas Neitzke hat sich das Kreuzband angerissen. Niki muss aber vorerst nicht operiert werden. Luca Ubben ist im Urlaub. Calvin Brooklyn Schulz wird weiterhin fehlen, ist aber letzte Woche erfreulicherweise schon ins Aufbautraining eingestiegen und arbeitet jetzt intensiv mit Reha- und Fitnesstrainer Henning Gieseler an seinem Comeback.