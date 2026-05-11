Hohenwart hält Schritt – Karlskron schöpft Hoffnung

Besonders emotional ging es beim SV Karlskron zu. Am Sonntag erkämpften sich die Gastgeber gegen den SV Zuchering drei überlebenswichtige Punkte im Kampf gegen den direkten Abstieg und schlossen bis auf fünf Punkte an das rettende Ufer auf. Ein torreiches Unentschieden bekamen die Zuschauer hingegen in Denkendorf zu sehen. Der SV Denkendorf und der SV Kasing lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der am Ende keinen Sieger fand. Für Denkendorf bedeutet dieser Punktverlust, dass der Relegationsplatz zwei nun drei Punkte entfernt ist.

Mit Blick auf die Tabelle und noch vier ausstehenden Spieltagen (12 mögliche Punkte) ist die Entscheidung an der Spitze fast gefallen: Dem FC Hitzhofen-Oberzell fehlt nur noch ein Sieg zur sicheren Meisterschaft. Dahinter kämpfen Hohenwart (47) und Denkendorf (44) um den Relegationsplatz. Am Ende der Tabelle können Kösching und Sandersdorf maximal noch die Relegation erreichen. Karlskron (21) hat noch theoretische Chancen auf den direkten Klassenerhalt, müsste dafür aber fast alles gewinnen, während Mindelstetten (26) den ersten Nicht-Relegationsplatz hält.

TSV Kösching – TSV Hohenwart

Hohenwart lässt dem Schlusslicht keine Chance

Der TSV Hohenwart unterstrich seine Aufstiegsambitionen und dominierte die Partie beim Tabellenletzten nach Belieben. Bereits in der Anfangsphase stellte Sebastian Herker mit einem Doppelpack die Weichen auf Sieg, ehe Nico Prausenoch vor der Mitte der ersten Halbzeit auf 3:0 erhöhte. Kurz vor dem Seitenwechsel schraubte Leon Sedlmair das Ergebnis weiter in die Höhe. Auch nach dem Wiederanpfiff blieb der Druck hoch: Erneut Leon Sedlmair und schließlich Giuseppe Iapalucci sorgten für den Endstand. Durch diesen Erfolg festigt der TSV Hohenwart den zweiten Tabellenplatz, während der TSV Kösching weiterhin das Schlusslicht der Liga bleibt.

SV Denkendorf – SV Kasing

– Foto: Johannes Traub



Remis in torreichem Schlagabtausch trotz Überzahl

In einer turbulenten Partie mit mehreren Platzverweisen gab es keinen Sieger. Marius Heß brachte Denkendorf zunächst mit zwei Toren in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Leon Hagen per Foulelfmeter, bevor die Hausherren durch eine Gelb-Rote Karte dezimiert wurden. In der zweiten Halbzeit schien Marius Heß mit seinem dritten Treffer alles klarzumachen, doch Patrick Rzepka rettete Kasing mit einem Doppelpack in der Schlussphase noch einen Punkt. Der SV Denkendorf bleibt Tabellendritter, während der SV Kasing auf dem neunten Rang stagniert.

TV Münchsmünster – FC Hitzhofen-Oberzell

Tabellenführer stolpert beim Aufsteiger

In einer hart umkämpften Begegnung musste sich der Spitzenreiter mit einem Punkt begnügen. Der Favorit ging zunächst durch Admir Music früh in Führung und schien den Kurs Richtung Sieg einzuschlagen. Doch die Gastgeber kämpften sich leidenschaftlich zurück und belohnten sich in der Schlussphase durch den Ausgleichstreffer von Dennis Fuchs. Der FC Hitzhofen-Oberzell bleibt trotz des Punktverlustes souverän an der Tabellenspitze, während der TV Münchsmünster auf dem zehnten Rang verweilt.

FC Mindelstetten – FC Sandersdorf

Forchhammer dreht das Kellerduell per Doppelschlag

In einem dramatischen Derby sahen die Zuschauer zunächst eine Führung der Gäste, für die Andreas Winkler bereits früh sorgte. Lange Zeit rannte die Heimelf dem Rückstand hinterher, bis Ben Forchhammer mit zwei Treffern innerhalb von nur zwei Minuten die Partie komplett drehte. Trotz einer späten Unterzahl brachte Mindelstetten den Sieg über die Zeit. Der FC Mindelstetten bleibt damit auf dem elften Platz, vergrößert aber den Vorsprung nach unten. Der FC Sandersdorf rutscht tiefer in die Krise und verbleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz.

TSV Lichtenau – SV Ingolstadt-Hundszell

Hundszell dreht die Partie in Lichtenau

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Fabian Christl in Führung. Doch die Gäste aus Ingolstadt zeigten sich unbeeindruckt: Noch vor der Pause gelang Emre Arik der Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel war es Matthias Weinzierl, der den Siegtreffer für die Hundszeller erzielte. Der SV Ingolstadt-Hundszell bleibt durch diesen Erfolg auf dem siebten Rang, während der TSV Lichtenau weiterhin den fünften Tabellenplatz besetzt.

SV Menning – VfB Eichstätt II

Menning bleibt im oberen Drittel präsent

Vor einer stattlichen Kulisse sicherte sich der SV Menning drei verdiente Punkte gegen die Regionalliga-Reserve. Den ersten Treffer der Partie markierte Philip Wolfsfellner im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit sorgte William von Schuttenbach für die Entscheidung und stellte den Heimsieg sicher. Der SV Menning festigt damit seinen vierten Tabellenplatz, während der VfB Eichstätt II weiterhin den sechsten Rang belegt.