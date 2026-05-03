Hohenwart festigt die Spitze

Langenbruck mit Befreiungsschlag im Tabellenkeller

Der 21. Spieltag der B-Klasse 3 am Sonntag bot wegweisende Ergebnisse für die Konstellationen an beiden Enden der Tabelle. Im Fokus stand unter anderem der Tabellenführer TSV Hohenwart II, der seine Vormachtstellung durch einen knappen Heimsieg gegen den TSV Reichertshausen II behauptete und damit den Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbaute. Während Hohenwart einsam an der Spitze thront, konnte der FSV Pfaffenhofen/Ilm III trotz der Niederlage aus der Vorwoche rehabilitieren. Am Sonntag gelang den Kreisstädtern ein wichtiger Auswärtssieg beim TSV Rohrbach III, wodurch sie den zweiten Aufstiegsplatz festigten.

Wer stoppt den Spitzenreiter aus Hohenwart?!

Besonders torreich ging es auf dem Sportplatz in Pörnbach zu, wo der gastgebende VfB Pörnbach II gegen den FC Hettenshausen II den Kürzeren zog. Die Gäste untermauerten mit diesem Erfolg ihren dritten Tabellenplatz und bleiben in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Eine bittere Heimniederlage musste der TSV Wolnzach II hinnehmen. Im Duell gegen den SV Fahlenbach II reichte es für die Hausherren am Sonntag nicht für einen Punktgewinn, wodurch Wolnzach weiterhin das Tabellenschlussplatz belegt und akut vom Abstieg bedroht bleibt.

Befreiungsschlag oder nur ein kurzes Aufbäumen?!

Für eine Überraschung sorgte die SpVgg Langenbruck II, die am Sonntag beim BC Uttenhofen II einen deutlichen Auswärtssieg einfuhr. Nach der Niederlage gegen Rohrbach am vorangegangenen Wochenende war dies ein lebenswichtiges Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt, auch wenn die Spielvereinigung weiterhin auf dem vorletzten Platz verweilt. In der aktuellen Tabelle führt Hohenwart II souverän mit 51 Punkten, gefolgt von Pfaffenhofen III (36 Punkte), die derzeit den zweiten direkten Aufstiegsplatz belegen. Am Tabellenende wird es für Wolnzach II (12 Punkte) immer enger, während Langenbruck II (14 Punkte) wieder Anschluss an das rettende Ufer und die Konkurrenten aus Pörnbach und Schweitenkirchen sucht.