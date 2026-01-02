Hohentengen und Hundersingen setzen frühe Ausrufezeichen

Die Hallenkreismeisterschaften Sigmaringen der Herren sind heute in Mengen mit einem Abend gestartet, der keine Anlaufzeit kannte. Zwölf Minuten pro Spiel, Rundumbande, enge Taktung – und sofort ein Turniergefühl, das in der Ablachhalle alles verdichtet. In der Gruppe A marschierte der SV Hohentengen ohne Gegentor an die Spitze, in der Gruppe B blieb die SF Hundersingen ungeschlagen. Der Auftakt hat Ordnung geschaffen – und zugleich die Spannung angezündet.

Gruppe A: Hohentengen bleibt makellos und ohne Gegentor In der Gruppe A setzte sich der SV Hohentengen an die Spitze – 12 Punkte, 12:3 Tore, vier Siege aus vier Spielen. Der Auftakt gelang mit einem 3:1 gegen den FC Mengen II. Danach folgte ein deutliches 4:0 gegen den SV Herbertingen, ehe Hohentengen in einem engen Spiel die SG Scheer/Ennetach mit 3:2 bezwang. Zum Abschluss stand ein 2:0 gegen die SGM SV Bolstern/SV Hochberg. Diese Serie trägt das typische Hallengewicht: keine Umwege, keine Lücken, konsequent in den entscheidenden Minuten.

Ein Start, der die Halle sofort auf Temperatur bringt Am heutigen Freitag eröffnete der erste Turniertag das Herren-Turnier mit den Gruppen A und B in Mengen. Die Spielzeit von zwölf Minuten zwingt jede Mannschaft zur maximalen Wachheit: Ein wacher Moment kann reichen, ein Aussetzer kostet sofort Punkte. So wurde der Abend zu einem Wechsel aus knappen Entscheidungen und klaren Ergebnissen, die sich im Hallenfußball wie Stempel anfühlen.

Gruppe A: Herbertingen stabilisiert sich hinter dem Spitzenreiter

Der SV Herbertingen sicherte sich Platz zwei mit neun Punkten und 8:5 Toren. Nach der 0:4-Niederlage gegen Hohentengen war der Druck sofort da – und Herbertingen antwortete. Gegen die SGM SV Bolstern/SV Hochberg gewann das Team 2:1, anschließend folgte ein 5:0 gegen die SG Scheer/Ennetach. Im letzten Spiel des Abends stand ein 1:0 gegen den FC Mengen II. Drei Siege, ein Rückschlag: Herbertingen bleibt im Rennen und hat sich aus der ersten Belastungswelle des Turniers herausgearbeitet.

Gruppe A: Mengen II zeigt Wucht – und bezahlt sie nicht immer in Punkten

Der FC Mengen II schloss die Gruppe auf Rang drei ab: sechs Punkte, 8:4 Tore. Das Team gewann 2:0 gegen Scheer/Ennetach und setzte mit dem 5:0 gegen Bolstern/Hochberg eine der deutlichsten Marken des Abends. Doch gegen Hohentengen (1:3) und Herbertingen (0:1) fehlte am Ende der letzte Schritt zur Spitze. In der Halle können solche Unterschiede winzig sein – und sie entscheiden trotzdem ganze Tabellen.

Gruppe A: Scheer/Ennetach und Bolstern/Hochberg geraten ins Hintertreffen

Die SG Scheer/Ennetach kam auf einen Punkt und ein Torverhältnis von 5:13. Das 3:3 zum Start gegen Bolstern/Hochberg brachte kurz Hoffnung, doch es folgten Niederlagen gegen Mengen II (0:2), Hohentengen (2:3) und Herbertingen (0:5). Auch die SGM SV Bolstern/SV Hochberg blieb bei einem Punkt (4:12 Tore). Nach dem 3:3 gegen Scheer/Ennetach setzte es ein 1:2 gegen Herbertingen, ein 0:5 gegen Mengen II und ein 0:2 gegen Hohentengen. In dieser Spielzeit ist ein Rückstand kaum zu verwalten – und an diesem Abend wuchs er für beide Teams zu schnell.

Gruppe B: Hundersingen bleibt ungeschlagen und oben

In der Gruppe B führte die SF Hundersingen die Tabelle nach vier Spielen an: zehn Punkte, 9:5 Tore. Der Start war ein Signal: 1:0 gegen den FC Ostrach. Es folgte ein weiteres 1:0 gegen den SV Braunenweiler – zwei knappe Siege, die in der Halle wie Stahlträger wirken. Danach gab es ein 2:2 gegen die SGM Altshausen/Ebenweiler, bevor Hundersingen zum Abschluss mit dem 5:3 gegen den FV Fulgenstadt die torreichste eigene Leistung nachlegte. Unbesiegt, vorn – Hundersingen hat die erste Nacht des Turniers als Spitzenreiter verlassen.

Gruppe B: Ostrach punktet kräftig – und bleibt trotzdem knapp hinter Hundersingen

Der FC Ostrach wurde Zweiter mit neun Punkten und 13:6 Toren. Nach dem 0:1 gegen Hundersingen blieb keine Zeit für Selbstmitleid: Ostrach gewann 3:2 gegen Altshausen/Ebenweiler, anschließend 4:0 gegen Fulgenstadt und schließlich 6:3 gegen Braunenweiler. Drei Siege in Serie, dazu ein Torverhältnis, das Wucht ausstrahlt – Ostrach ist in der Gruppe nicht nur dabei, sondern ein Faktor.

Gruppe B: Altshausen/Ebenweiler überzeugt offensiv, lässt aber Punkte liegen

Die SGM Altshausen/Ebenweiler sammelte sieben Punkte bei 13:8 Toren. Der Abend begann mit einem knappen 3:2 gegen Fulgenstadt. Danach folgte die 2:3-Niederlage gegen Ostrach, bevor Altshausen/Ebenweiler gegen Hundersingen 2:2 spielte. Den Abschluss bildete ein klares 6:1 gegen Braunenweiler. In der Halle ist das ein typisches Profil: viel Angriff, viel Tempo – und ein, zwei Momente, die verhindern, dass es ganz nach oben geht.

Gruppe B: Braunenweiler gewinnt einmal, Fulgenstadt bleibt punktlos

Der SV Braunenweiler landete mit drei Punkten und 7:13 Toren auf Rang vier. Der 3:0-Sieg gegen den FV Fulgenstadt brachte Zählbares, doch gegen Hundersingen (0:1), Ostrach (3:6) und Altshausen/Ebenweiler (1:6) war der Widerstand zu brüchig. Der FV Fulgenstadt blieb ohne Punkte (5:15 Tore). Trotz zweier eigener Treffer bei der 2:3-Niederlage gegen Altshausen/Ebenweiler und trotz drei Toren beim 3:5 gegen Hundersingen reichte es nicht zu einem Erfolg.

Blick auf Samstag: Gruppe C greift ins Turnier ein

Am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, folgt die Gruppe C – und mit ihr die nächsten offenen Rechnungen des Turniers. Um 17 Uhr trifft der FC Mengen auf den SV Sigmaringen, um 17:13 Uhr spielt die SG Weithart/Rulfingen gegen die SG FC Ostrach/Hoßkirch II. Um 17:26 Uhr steht FC Mengen gegen SC Türkiyemspor Saulgau an, um 17:39 Uhr SV Sigmaringen gegen Weithart/Rulfingen. Der Abend setzt sich mit weiteren Partien fort, darunter um 18:44 Uhr FC Mengen gegen SG FC Ostrach/Hoßkirch II und um 18:57 Uhr SV Sigmaringen gegen SC Türkiyemspor Saulgau. Noch sind die letzten Tickets für die Finalrunde nicht verteilt – und genau darin liegt die Unruhe, die dieses Turnier trägt.