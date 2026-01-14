Hohensteiner Halbzeitbilanz: "Zusammenhalt ist unsere größte Stärke"

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Hohenstein. Zur Spielgemeinschaft hat uns Tristan Stich, Spieler der SGH, folgende Informationen übermittelt.

"Kommen wir erst zum negativen Teil: Man kann uns ankreiden, dass wir die wichtigen Spiele im Tabellenkeller nicht gut bestritten und dort nicht gepunktet haben. Da fallen mir besonders die Partien in Hahn oder Geisenheim ein, wo wir verdient verloren und auch nicht gut gespielt haben. Auch das Heimspiel gegen Seitzenhahn, das wir nach einer 1:0-Führung am Ende 1:5 verloren haben, war kein schöner Sonntag. Des Weiteren war das Spiel gegen Türk Spor extrem bitter, da der Ball einfach nicht ins Tor wollte und wir so leider keinen Heimdreier einfahren konnten.

Besonders hervorzuheben ist unser Zusammenhalt. Die Trainingsbeteiligung ist im Vergleich zu den letzten Jahren stets gut, man stößt immer auf eine positive Resonanz. Des Weiteren hat man Spiele als Underdog angenommen und überraschend stark gestaltet – hier fallen mir die Partien gegen die SG RAMA oder den TuS Kemel ein, aus denen unerwartet vier Punkte herausgesprungen sind. Wobei gegen die SG RAMA eigentlich zwei Punkte zu wenig eingefahren wurden. Zudem ist der Derbysieg im Pokal gegen den Kreisoberligisten Holzhausen zu erwähnen. In allen drei Spielen waren wir personell gebeutelt, jedoch hat eine kollektiv überragende Mannschaftsleistung zum Erfolg beigetragen."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Wir dürfen uns bisher mit Marco Dittrich und Christian Gebauer über zwei Rückkehrer freuen. Beide haben über Jahre den Verein stets gut repräsentiert. Deren Rückkehr bestätigt uns, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Grundsätzlich sind wir über jede Verstärkung dankbar, aber es muss natürlich menschlich passen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Man muss natürlich erwähnen, dass die A-Liga extrem ausgeglichen ist. Da kann jeder jeden schlagen. Unser primäres Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Ich denke mal, dass jeder vor der Saison uns als Absteiger Nummer eins gesehen hat, aber wir haben in etlichen Spielen gezeigt, dass wir mithalten können. Außerdem möchten wir den eingeschlagenen Weg weiter fortführen und so auch die Jugendarbeit weiter vorantreiben."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Also da möchten wir gerade im Tabellenkeller keine Prognose abgeben. Wir sind am Ende nur froh, wenn die SG Hohenstein kein Absteiger ist. Es kann wirklich fast jeden treffen und man muss auch schauen, wie viele Absteiger aus der Gruppenliga absteigen. Der SV Johannisberg hat sich in eine komfortable Lage geschafft, wo es uns sehr wundern würde, wenn er nicht als Tabellenführer aufsteigt. Besonders würde es uns für Max Merken freuen, denn er hat ja auch eine Breithardter Vergangenheit."

