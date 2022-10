Hohenstadt/Untergröningen bezwingt Herlikofen

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr

Zum zehnten Spieltag in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg hatte die Spielgemeinschaft Hohenstadt/Untergröningen den TV Herlikofen zu Gast. Bei goldenem Oktoberwetter schaffte es der A-Klassen-Neuling die Gäste mit einem knappen 1:0 zu bezwingen.

Herlikofen stand von Beginn an hoch und setzte die Defensive der Hausherren unter Druck. Die SG kam Anfangs nicht sonderlich gut damit zurecht und so ergaben sich für Herlikofen bereits früh mehrere gute Gelegenheiten. Immer wieder schafften es die Gäste aber nicht den starken Felix Häußler im Tor der Heimelf zu überwinden. Bei zwei Versuchen strich das Leder nur knapp am Kasten vorbei.

Die erste nennenswerte Chance für die SG hatte in der 26. Minute Spielertrainer Akin, der es aber aus sieben Metern nicht schaffte den Gästetorhüter zu überwinden. Eine Minute später zappelte der Ball dann im Netz, allerdings war Danilo Funk beim Zuspiel im Abseits gestanden. Nur zwei Minuten später hatte er sein Positionsspiel besser im Griff: Akin fing einen Fehlpass eines Herlikofer Verteidigers ab und spielte auf den freistehenden Funk. Dieser nahm den Ball an und schob trocken am Keeper vorbei zur 1:0 Führung.

Wenige Minuten später hatte Akin dann eine gute Gelegenheit zu erhöhen, doch strich sein Schlenzer aus 20 Metern knapp links am Tor vorbei. Kurz vor der Pause hätte Herlikofen dann fast ausgleichen können, als Antoni nach einem hohen Zuspiel vor Häußler auftauchte. Der Keeper hatte aber aufgepasst und war aus dem Kasten geeilt, sodass es mit der Führung im Rücken in die Halbzeit ging.