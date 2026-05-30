Hohenpolding gegen Altenerding: Der Verlierer steigt direkt ab

Für Hohenpolding geht es in das letzte Saisonspiel. – Foto: Elena Alzinger

„Wir blicken auf eine schwierige Saison zurück“, sagt FCH-Coach Daniel Thoma. „Nach der Neustrukturierung mussten wir damit rechnen, dass es schwierig wird. Wir haben viel gelernt und konnten spielerisch sowie kämpferisch zuletzt zulegen. Jetzt geht es im Saisonfinale darum, den letzten Platz doch noch zu verhindern. Wir sind gut aufgestellt, die Motivation in der Mannschaft ist hoch, und wir werden kämpfen, um die Rote Laterne abzugeben.“ Der FCH belegt seit dem 12. Spieltag (!) durchgängig den letzten Platz.

Showdown in Hohenpolding , wo Schlusslicht FC Hohenpolding gegen den Tabellenvorletzten SpVgg Altenerding 2 dringend einen Sieg benötigt, um im letzten Spiel der Saison die Rote Laterne an die Spielvereinigung weiterzureichen und diese auf direktem Wege zurück in die A-Klasse zu schicken. Selbst würde man bei einem Heimsieg hingegen in der Abstiegsrelegation antreten und könnte doch noch in der Liga bleiben. Altenerding reicht ein Punkt für die Relegation.

Last-Minute-Rettung muss her

Altenerding-Coach Matthias Foltin will indes die Last-Minute-Rettung via Relegation mit drei Punkten in Hohenpolding ermöglichen: „Die Ausgangslage ist klar. Hohenpolding muss gewinnen, wir dürfen nicht verlieren. Wir werden aber auf Sieg spielen, etwas anderes kommt nicht infrage. Wir sind optimistisch nach dem Ergebnis am letzten Wochenende, vor allem die Leistung und Geschlossenheit beim 2:2 gegen Fraunberg war top. Wir sind gegen den FCF zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Nach so einer schwierigen Rückrunde ist das nicht selbstverständlich. Jetzt hauen wir nochmal alles rein und wollen als Sieger vom Platz gehen.“

In den weiteren fünf Partien geht es um nichts mehr, abgesehen von der einen oder einen Platzierung.