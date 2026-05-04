Hohenlinden verliert auch in Putzbrunn – sechstes Spiel ohne Sieg

Der SV Hohenlinden unterliegt mit 2:5. Kirchseeon feiert dagegen einen souveränen 4:0-Sieg gegen den Tabellenvorletzten.
Auch der FC Markt Schwaben trudelt im Niemandsland der Tabelle dem Saisonfinale entgegen. Nach einem frühen Rückstand durch Deniz Balik (2.) kämpfte der FC lange Zeit vergeblich um den Ausgleich, egalisierte dann aber doch noch zum 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit durch einen Kopfball von Maxi Wagner. Feldkirchen traf dieser Ausgleich aber ins Kontor, die Distanz zum zweiten Tabellenrang scheint nun nicht mehr überbrückbar. „Am Ende des Tages war es ein verdientes Unentschieden. Wir haben aber viel zu wenig aus unseren Chancen gemacht“, resümierte FC-Sportleiter Frederic Speicher.
Das Saisonende ersehnt sich der SV Hohenlinden. Nachdem der Nordverein in der Saisonvorrunde kräftig um die Aufstiegsränge mitgemischt hatte, scheint nun nach sechs Spielen ohne Sieg der letzte Elan erloschen zu sein. Auch in Putzbrunn musste die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Ittlinger wieder als Verlierer vom Feld. Nach einer guten halben Stunde lag der SVH bereits mit 0:3 in Rückstand durch Treffer von Benedikt Rößler (14.) und Saman Nerwai (25.+32.). Manuel Fuchs gestaltete die Sache mit seinen beiden Treffern (33. + 66.) ein wenig erträglicher, die Platzherren trafen auch noch zweimal durch Vitus Jäger (60.) und erneut Rößler (90.) zum 5:2-Endstand.
Richtig in Fahrt scheint der ATSV Kirchseeon. Die Aufgabe gegen den Tabellenvorletzten erledigte das Team von Trainer Dimitrios Georgakopoulos souverän mit 4:0. Der unverwüstliche Danny Hahne betätigte sich als Schütze zum 1:0 mit einem wunderbaren Schlenzer (27.), noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Hannes Gehart auf 2:0 (45.). Das Schaulaufen komplettierten Simon Basmann (62.) und erneut Gehart (67.) zum 4:0-Endstand.