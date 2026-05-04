Hohenlinden verliert auch in Putzbrunn – sechstes Spiel ohne Sieg

FB KK Kirchseeon (grau) präzise in das lange Eck zum 1:0 Danny Hahne – Foto: Sro

Auch der FC Markt Schwaben trudelt im Niemandsland der Tabelle dem Saisonfinale entgegen. Nach einem frühen Rückstand durch Deniz Balik (2.) kämpfte der FC lange Zeit vergeblich um den Ausgleich, egalisierte dann aber doch noch zum 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit durch einen Kopfball von Maxi Wagner. Feldkirchen traf dieser Ausgleich aber ins Kontor, die Distanz zum zweiten Tabellenrang scheint nun nicht mehr überbrückbar. „Am Ende des Tages war es ein verdientes Unentschieden. Wir haben aber viel zu wenig aus unseren Chancen gemacht“, resümierte FC-Sportleiter Frederic Speicher.

Das Saisonende ersehnt sich der SV Hohenlinden. Nachdem der Nordverein in der Saisonvorrunde kräftig um die Aufstiegsränge mitgemischt hatte, scheint nun nach sechs Spielen ohne Sieg der letzte Elan erloschen zu sein. Auch in Putzbrunn musste die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Ittlinger wieder als Verlierer vom Feld. Nach einer guten halben Stunde lag der SVH bereits mit 0:3 in Rückstand durch Treffer von Benedikt Rößler (14.) und Saman Nerwai (25.+32.). Manuel Fuchs gestaltete die Sache mit seinen beiden Treffern (33. + 66.) ein wenig erträglicher, die Platzherren trafen auch noch zweimal durch Vitus Jäger (60.) und erneut Rößler (90.) zum 5:2-Endstand.