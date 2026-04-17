Hohenlinden verliert 2:3 gegen Markt Schwaben und begräbt Aufstiegstraum

Der SV Hohenlinden hat gegen Markt Schwaben verloren. (Archivfoto) – Foto: Werner Kroiß

Der FC Markt Schwaben siegt am Postanger mit 3:2. Abteilungsleiter Falk Hüniger sieht die Hoffnung auf den Relegationsrang schwinden.

„Wir haben die Hoffnung auf den Relegationsrang damit begraben“, ließ Hohenlindens Abteilungsleiter Falk Hüniger nach der 2:3-Heimniederlage offiziell verlauten. Obwohl der Abstand zum Relegationsrang mit vier Zählern und einem Spiel weniger noch überbrückbar erscheint. „Aber wenn keine deutliche Steigerung zu den letzten zwei Spielen kommt, haben wir keine Chance mehr.“

Nachdem tags zuvor im Duell der beiden Reservemannschaften (C-Klasse 6) noch der SV Hohenlinden mit 3:2 die Oberhand behalten hatte, drehte der FC Markt Schwaben im Donnerstagsvergleich in der Kreisklasse 6 (München) den Spieß um und entführte in der Nachholpartie mit demselben Ergebnis alle drei Punkte.

Gegen Markt Schwaben stand zunächst Hohenlindens Verteidiger Nicolas Klein zweimal im Mittelpunkt: mit dem 1:0 durch einen Kopfball (10.) und einem Eigentor zum 1:1 (13.). Felix Blechinger brachte die Gäste erstmals in Front (25.). Zoran Pejic, zuvor schon mit einem Freistoß an den Pfosten auffällig, markierte in typischer Manier für ihn das 2:2 (69.). Quirin Lerch wiederum nutzte die Spekulation von Hohenlindens Schlussmann Tim Klose auf einen Querpass mit einem übersichtlichen Abschluss ins kurze Eck zum 2:3-Endstand aus (84.).

Der FC Markt Schwaben will den Schwung vom Postanger direkt für seine nächste Partie am Sonntag (15 Uhr) bei der SpVgg Höhenkirchen mitnehmen.